Пятнадцать минут молодости

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:22

ninikka Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:22 by

Пенсию, которые многие ждут, как возможное начало новой жизни, Иван не ждал. Прекрасно понимая, что в его жизни уже ничего не будет лучше того времени, когда он мог сутками напролет сидеть в засаде, неделю отмечать приезд брата, всю ночь веселиться с красотками из подшефного дамского салона красоты. Ни на что уже не хватит ни сил, ни желания.Отдавая себе отчет в том, что не является ни охотником, ни рыболовом, Иван ждал пенсию, как самый настоящий конец своей жизни.Временами ему казалось, что он просто тихо умрёт на следующий же день, как ему скажут "спасибо", вручат грамоту за подписью министра и подарят именной утюг.Хотя нет. Именные утюги дарили в прошлом году. В этом дарили часы для подводного плавания", - рассуждал Иван, сидя за своим рабочим столом в кабинете оперуполномоченных районного отдела полиции, с особой тщательностью перекладывая бумаги на своём столе. До выхода на пенсию ему оставалось четыре дня.Внезапно дверь в кабинет, где кроме Ивана сидело ещё два сотрудника полиции, работавших с документами, приоткрылась и голова дежурного по отделению, капитана Васина, произнесла:- Кутузов! К Суворову!Иван молча кивнул дежурному и принялся складывать папки в стол.Кутузовым, как можно было уже догадаться, был он, Иван, Иван Павлович Кутузов, без пяти минут пенсионер Министерства внутренних дел, с выслугой двадцати пяти лет, двух государственных наград и грамот за подписью начальника областного управления. В кабинет к своему начальнику, подполковнику Суворову, Иван шел как на плаху. Ничего хорошего, за четыре дня до пенсии он услышать не ожидал.- Иван Павлович, - подполковник Суворов поднялся из-за стола и направился к Ивану, протягивая руку для дружеского рукопожатия. - Рад видеть в здравии и при бодром, так сказать...Интересная особенность начальника, не договаривать до конца фразы, смысл которых уже всем понятен, привычно ласкали слух Ивана. Он вообще в последнее время любил всё, что связывало его с работой. Ночное дежурство? Отлично. Съездить в морг? Можно - я? Иван был готов делать всё, лишь бы его замечали и нуждались в нём.- Готовишься к заслуженной?- Виталий Николаевич! Какой из меня пенсионер? Я ведь ничего делать не умею! Я - сыщик!- Знаю, знаю, Иван. Но, понимаешь ли... Твоё прошение о переводе на работу консультантом... Нет должностей. Мало того, приказано сократиться ещё на десять процентов, без потери качества...- Я бесплатно могу. Вы только приходить разрешите.- Так как я тебя к делу-то...- Может, что-то можно придумать?- Я подумаю, Иван. Ты пока нос не этого самого... У меня к тебе дело. Хочешь поработать? Как раз дня за два-три справишься!- Готов, - Иван почему-то принял положение "смирно".- Да ты присядь, Иван. Вот тебе папка, разберись. Изучи. Через три дня надо дело закрыть.- В любом случае?-Да. Работа участковым проведена, материалы все собраны. Твоё дело проверить и всё правильно...- А если я новые факты найду? - загорелся инициативой Иван.- Нового, там, - подполковник указал пальцем на папку, - найти ничего нельзя. Так что давай, Иван, три дня и дело....- Есть, - радостно ответил Иван, беря папку и вставая.Выходя из кабинета начальника, Иван внутренне ликовал. "Уж чтоб я не нашёл чего-то нового? Обязательно найду, и вы меня ещё оставите послужить, товарищ подполковник".Заварив большую кружку чая, Иван, предвкушая интерес к новому для него делу, открыл папку.Дело было заведено по факту исчезновения женщины, семидесяти восьми лет, Варваркиной Нины Самойловны. Настроение Ивана несколько ухудшилось. Дела "потеряшек", как правило, самые трудные. Тем более, если потерялась бабушка. Мало ли что с ней могло случиться! "Память потеряла, в коллектор свалилась", - перебирал возможные варианты Иван, изучая папку. Тревогу подняли соседи, которые не видели пропавшую три дня."При осмотре квартиры исчезнувшей, - читал Иван, - было установлено следующее.В помещении кухни, на полу, была обнаружена одежда, предположительно пропавшей хозяйки квартиры. Со слов соседей, это была её обычная домашняя одежда.Участкового заинтересовал тот факт, что сложена она была необычным образом. Сначала на полу располагались тапки исчезнувшей. На них лежали теплые колготки и трусы. Следующим слоем лежал поддерживающий грудь корсет. Всю эту пирамиду накрывал домашний халат. Завершали пирамиду маленькое бронзовое колечко, две серёжки и три резинки для волос.У участкового создалось впечатление, что человек просто разделся посередине кухни, не убрав вещи с пола.Кроме того, на кухонной плите располагалось несколько кастрюль, содержащих разного рода отвары. У плиты, на мойке лежали три куриных лапы, закапанные воском. На кухонном столе стоял огарок свечи и стакан, содержащий остатки отвара.Стакан был забран на экспертизу.Содержимым стакана был отвар из разного рода трав. То, что хозяйка квартиры была любительницей разного рода отваров из трав, подтверждали соседи и висевшие по всей квартире пучки сушеных плодов, корней и трав".Иван перевернул паку и открыл её с конца.Тут, в пакетике, лежали ключи от квартиры пропавшей женщины, переданные полиции соседкой, а также размещались фотографии, сделанные участковым и результаты экспертизы."В стакане, обнаруженном на кухонном столе, находились остатки отвара, содержащего соки трав. Общим числом, более двенадцати."Далее следовал список трав. Иван отметил, что два вида трав не произрастало в нашем регионе и ещё некоторое количество трав не опознано экспертизой. Кроме того, отвар был признан вполне безопасным."Может она что-то лечила таким образом?" - задал себе вопрос Иван.Он вернулся к обычному порядку прочтения дела. Среди объяснений соседей Иван не нашел ничего интересного. А вот показания уборщицы, один раз в неделю, моющей их подъезд, Ивана заинтриговали.Некая, Панина Ирина Ивановна, пятидесяти восьми лет, видела, как из квартиры пропавшей выходила молодая девушка. Было это за четыре-пять дней до исчезновения хозяйки квартиры.По описанию, составленному со слов свидетельницы, девушка была очень похожа на хозяйку квартиры. Однако об имеющихся у пропавшей родственниках, никто из соседей, никогда не слышал.Участковый не поленился и провел полный осмотр квартиры. В результате чего, были обнаружены вещи на молодую особу, предметы гардероба, отвечающие молодёжной моде.Так же участковый, предположил, что виденная уборщицей девушка, покидающая квартиру пропавшей в 21.30, вполне могла направиться в находящийся по соседству ночной клуб - "Арлекин 112"."А что? Вполне! Приехала к бабуле из какого-нибудь Верхнего Загогулинска. Погуляла, присмотрелась и бултых бабушку в реку. Через месяц появится, вся в слезах, вступать в наследство", - Иван рассматривал наиболее вероятный ход событий.Показанный сотрудникам клуба фоторобот, был опознан. Данная особа очень выделялась на фоне остальных присутствующих. Громче всех кричала, активнее всех танцевала, приставала буквально ко всем одиноким мужчинам. Кроме того, залезла на барную стойку и совершала непристойные недвусмысленные движения. Самое странное, что никто не видел её выпивающей."Значит, успела развеселиться где-то ещё?" - отметил про себя Иван.Пропала девушка так же внезапно, как и появилась. Со слов очевидцев выходило, что девушка присутствовала в клубе не более двадцати минут, после чего исчезла."Тоже исчезла? А дело не такое простое, как могло показаться!" - Иван почувствовал, как посетившее его недавно разочарование в связи с простотой дела, постепенно проходит."Уже две потеряшки", - рассуждал Иван. "Если она вела себя в клубе таким образом, то наверняка кого-то подцепила. Они ушли из клуба. Воспользовались ею. Потом бултых девушку в реку. Взяли ключики от квартиры, навестили бабушку. Ну и бабушку, туда же! Хотя... Следов, указывающих, что в квартире что-то искали, нет".Иван держал в руках фотографию одежды, найденной на кухонном полу. "Зачем они раздели семидесяти восьмилетнюю женщину? Загадка!" - Он достал из папки все фотографии и ключи от квартиры "потеряшки."Сегодня вечером в клуб. А завтра с утра навещу квартиру "потеряшки" - решил Иван.Ему повезло больше, чем участковому. Бармен показал парня, который, по его мнению, увел искомую Иваном девушку, с танцпола.- Понятия не имею, где она! - парень, прижатый к перилам идущей куда-то наверх лестницы, под давлением взгляда Ивана, поднял руки. - А вы? Её отец?Иван показа удостоверение.- Плохо слышишь? Полиция!- А причем тут полиция? Я же не...- Ты увел ее с танцпола? - Иван продолжал прижимать парня к перилам. "Если сорвется и кинется в толпу, я его тут не найду" - рассуждал сыщик.- Это как сказать! - парень улыбался. - Скорее она меня! Совсем безбашенная!- Дальше! - отдал команду Иван.-А что дальше? Затащила меня за банкомат, - увидев вопрос на лице Ивана, - махнул рукой в другой конец зала, - у туалетов. Стала штаны снимать.- Твои?- Ну да. Она в юбке была. Потом закричала и убежала в туалет. Ну я подождал минут десять. Не вышла. Я зашёл. Её нет. Всё! Я больше ничего не знаю.Парень сделал попытку уйти, но Иван продолжал его держать.- Окно в туалете было закрыто?- Я не проверял. Слушайте. Мне она до лампочки. Сбежала, ну и черт с ней. Тут такого добра... - он показа рукой в зал.- Кто был в туалете, когда ты зашёл?- При входе, у зеркала, стояло три девчонки. Но её не было. Бабка какая-то из кабинки выходила. Я нагнулся, никого.- Так может она просто на унитаз встала?- Повторюсь. Я не проверял.Иван заставил парня предъявить паспорт и переписав его данные, обязал того прибыть к нему на беседу в РОВД. Затем отправился вновь беседовать с барменом.- Юбка, белая кофточка с глубоким вырезом, шпильки, рюкзачок за плечами, - бармен пожал плечами. - Кажется так.- Рюкзак?- Да. Небольшой. Похоже, что кожаный. Чёрный.Следующий час, Иван провел в помещении службы безопасности. Уходя домой, он держал в руках флешку с записью видео, на котором была искомая им девушка."Интересно, что мне скажет начальник, когда я захочу подать её в розыск? Думаю, что пенсия у меня начнется в тот же час. Где же ты, Нина Самойловна? Где твоя внучка?" - спрашивал себя Иван, направляясь домой. "Ничего. Завтра осмотрюсь в её квартире, и можно будет сделать выводы".На следующий день, с утра, Иван прибыл по адресу пропавшей. Решив отложить беседу с соседями на потом, он вставил ключ в дверь квартиры пропавшей и, сделав один оборот, открыл её.В квартире стоял сильный, не опознанный им запах. Включив свет в коридоре, Иван обнаружил целую кучу различных пучков высохших трав, висевших на стенах. Они висели гроздьями, переплетающимися между собой. Собравшись пройти в кухню, Иван мимоходом заглянул в комнату и оцепенел от внезапно настигнувшего его страха.За большим круглым столом спиной к окну, сидела пожилая женщина. Немного придя в себя, Иван, сделав шаг вперёд, ступил на порог комнаты. Женщина сидела без движения, что навело Ивана на мысль о том, что перед ним труп.Найдя выключатель на стене, Иван включил свет. В тот же самый момент, глаза у найденного им трупа открылись, что ещё раз напугало Ивана. Казалось, женщина только сейчас начала дышать. Сделав несколько полных вдохов, женщина спокойным голосом обратилась к застывшему на месте Ивану:- Меня ищешь?Голос её был тихим, но ровным.Мужчина, найдя в себе силы, кивнул и приложил руку к груди.- Напугали вы меня. Вы же Нина Самойловна?- Интересное дело получается, - голос хозяйки квартиры постепенно набирал силу. - Лезешь в чужую квартиру и боишься встретить там хозяйку. Это ведь я, бояться должна.Иван, спохватившись, достал своё удостоверение и раскрыл его, надеясь, что если не текст на удостоверении, то характерный жест, даст ей понять, что он из органов.- Мы вас ищем, - сказал в своё оправдание, Иван.- Ну так... доложи начальству, что нашёл, - ответила женщина, до сих пор сидевшая за столом, не шелохнувшись.Пришедший в себя Иван, подошёл к столу и, положив на него папку, присел на свободный стул.- Где вы были, Нина Самойловна? Где ваша внучка?Бабушка, сделав мхатовскую паузу, затряслась от одолевшего её смеха. Из смеющегося рта периодически вылетали брызги слюны. Глаза, как казалось Ивану, стали перемещаться по орбите. Наконец она успокоилась.- Нет у меня внучки. И никогда не было. А что касается меня... Тут я была, в квартире.- Как же, Нина Самойловна? А это что? - он ткнул пальцем в папку. - Целое дело по факту вашей пропажи. Участковый тут был, осмотр производил. Соседи были. Никто вас не видел. Так, где вы были?- Тут я была, - женщина была недовольна настойчивостью Ивана. - На кухне, у подоконника стояла, мёрзла. Смотрела, как участковый вещички мои описывает.- Что-то я ничего не понимаю. Почему же вас никто не видел? И почему из вашей квартиры выходила девушка, похожая на вас? Как вы это всё объясните?- Тебе сколько? Пятьдесят?- Сорок восемь. Но причём тут я?- Небось не женат? Дети-то есть?- Один я. Но давайте сейчас про...- Вот и я одна, - перебила его старушка. - Жизнь прошла и теперь я никому не нужна. А были времена, когда за моим вниманием очередь из мужчин выстраивалась. Понимаешь?- Понимаю, - кивнул Иван. - Сам в отчаянии пребываю. Мне на пенсию через три дня. Такое ощущение, что я ехал в кузове, и вот машина остановилась, открыли борт. Поставили меня на край и занесли ногу для пинка. Получается, что все поедут дальше, а я остаюсь на дороге, мордой в грязной луже.Старушка опять засмеялась. - Красиво говоришь. Видимо давно эти мысли носишь.- Последний год. Как прошение моё отклонили. Не дают дальше работать.- Раньше, небось, куролесом был? - она продолжала смеяться.- Было дело. Хорошее время — молодость. Так, где вы были, Нина...- А хотел бы опять, в молодость попасть? - старушка опять не дала ему договорить фразу.- Кто ж не хотел бы? Конечно.Старушка, наконец, ожила полностью. Она дотянулась до шкафа и взяла из него стакан. Поставив его на стол, принялась наливать из стоящей на столе банки коричневую тягучую жидкость.- Это зелье. Даёт возможность помолодеть. Правда пока только на короткое время. Но я над этим работаю.Она налила половину стакана.- Пей, - старушка указала на стакан.- Я? - Иван, который даже в бога не верил, улыбнулся. - Я не пью. И считаю полной выдумкой всё то, что вы...- Я перебрала тогда, - старушка опять его не дослушала. - Экспериментировала с травами. Исчезла совсем. Ходила по квартире голая и невидимая. Наблюдала, как они обыск проводили. Два дня не могла ни есть, ни пить. Чуть не померла. А девчонка в моей квартире, это тоже - я. Так что не ищи девчонку, не найдёшь. Пить будешь?Иван, которому за несколько секунд полностью "раскрыли" его дело, пребывал в раздумьях."Бабуля всё же сумасшедшая!" - полагал он. "Этим объясняется её бред об исчезновении и о девушке. Скорее всего, не помнит ничего, всё выдумала. Бродила где-то, пока память частично не вернулась".- Я сейчас выпью. Потом давай ты, - бабушка поднесла к губам стакан.- Вы уверены, что сейчас хорошее время для употребления...- Иван показал пальцем на стакан, из которого тягучая жидкость уже постепенно перетекала в рот хозяйки квартиры.Выпив его содержимое, женщина снова взяла банку и налила в стакан новую порцию. Затем, тяжело опираясь на стол, встала и чуть отступила от стола на центр комнаты.- Ты - следующий, - она показала пальцем на Ивана.Через несколько секунд, не веря своим глазам, Иван увидел, как тело старушки постепенно растворяется в воздухе. Вещи, надетые на неё, провисли и в конце концов оказались на полу. В тот же самый момент на месте исчезновении бабушки, стала появляться прекрасная девушка. Именно её, несомненно, и искал Иван. Девушка была абсолютно голой.- Пей, - сказала девушка, глядя на Ивана и широко улыбаясь.Не в силах оторвать своего взгляда от прекрасной незнакомки, Иван схватил стакан и не обращая внимания на ужасный запах жидкости сделал несколько больших глотков.- Встань, - скомандовала ему девушка.Иван встал, и через несколько секунд почувствовала, как по его телу побежал холодок. У него создалось впечатление, что он снял свою одежду и теперь немного замёрз. Он посмотрел на пол. Прямо перед ним лежала кучка его вещей, точно в такой же последовательности, как кучка вещей пропавшей старушки из уголовного дела.- Что стоишь? - сказала девушка. - У нас всего пятнадцать минут.*****Говорят, Иван с удовольствием вышел на пенсию и в консультанты больше не просился. А ещё говорят, травником заделался, всё по полям ходит, травки собирает.Автор - андрейнемоляев.

Ключевые слова: Бабушка девушка отвар травы

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