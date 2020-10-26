Помни о враге

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Темнокрыскин Просмотров: 63 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:42 by

Главное правило:Никогда не произноси названия наших врагов. Произнесение вслух этого слова таинственным образом привлекает их. Это не суеверие! Следует называть их просто "враги" - благо, что других врагов у нас сейчас нет.Часть 1: где можно наткнуться на врагов?1. Враги, как правило, активны в тёмное время суток. Однако то, что они не появляются днём или боятся света - заблуждение!2. Об их присутствии поблизости можно узнать по характерному знаку, который они рисуют на стенах: что-то вроде недописанной буквы "ф". Не совсем понятно, зачем они оставляют этот знак. Вероятно, он указывает на близость логова или границу территории. Бывает непросто высмотреть их знаки среди граффити, оставленных людьми.3. Остерегайся заброшенных домов, недостроенных зданий, свалок, тёмных подворотен и арок и тому подобного. Враги тяготеют к таким местам. Там, где они обосновались, почти не встретишь ни бездомных, ни наркоманов, ни бродячих животных.4. Моча этих существ издаёт резкий специфический запах, напоминающий кошачий. Однажды, почуяв его, ты уже ни с чем его не спутаешь.Часть 2: что делать при встрече?1. По возможности остерегайся одиноких прохожих в тёмных и безлюдных местах: враги хорошо умеют подражать походке и осанке человека, поэтому в темноте их можно опознать лишь в непосредственной близости. Нередко они сутулятся и отворачивают головы от источников света, чтобы не выдали мерцающие глаза.2. Не недооценивай численности врагов. Как правило, они появляются на глаза поодиночке, но зачастую за таким одиночкой незаметно следуют несколько сородичей, поддерживающих его.3. Не недооценивай ума врагов. Планируя охоту, они часто демонстрируют недюжинные коварство и изобретательность.4. Обнаружив врага, не смотри на него в упор: они чувствуют чужие взгляды. Кроме того, некоторые из них умеют наводить иллюзии и галлюцинации.5. Ни в коем случае не нападай сам: это опасно даже для взрослого.6. Не пытайся бежать, заметив врага. Человекоподобная манера движения обманчива, на самом же деле они двигаются быстрее нас.7. Шум и мелькание раздражают врагов и могут спровоцировать их на нападение, даже если они не имели такого намерения.8. При встрече самое правильное решение - замереть и слиться с тенью. Враг либо не заметит тебя, либо просто пройдёт мимо: обычно они ищут добычу-человека.9. При обнаружении признаков присутствия врага (знаки на стенах, запах) по возможности держись ближе к скоплениям людей.ЗаключениеБольшим облегчением является то, что враги редко целенаправленно охотятся на нас, предпочитая естественную и более лёгкую добычу - людей. Печально и страшно то, что численность врагов растёт вместе с численностью людей, а современные города дают им огромный простор для обитания и охоты. Быть может, однажды враги станут настолько многочисленными и дерзкими, что нам придётся перейти к активным боевым действиям. Мы малочисленны. Начнись война - каждый из нас будет нужен и важен, от мала до велика. Помни об этом, юный друг, и береги себя, соблюдая правила!Автор - Темнокрыскин.

Ключевые слова: Инструкции существа.

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