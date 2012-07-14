Незнакомка
Это тот редкий случай,
Где был бессилен яд -
Будут враги судачить,
Что он живучий гад!
Над головою небо -
Полное синевы,
А под ногами тихий
Шелест сухой листвы...
- Милая незнакомка,
Словно виденье вы!
- Да, юный лорд, но помни,
Я - впереди молвы.
Видимо, наступают
Смутные времена,
Из-за ночных пожарищ
Скрылась в дыму луна...
Ночью и днём меняясь,
Люди копают рвы -
Город стал обречённым,
Ведь большинство мертвы...
На проходящей мимо
Он задержал свой взгляд:
Эти глаза, осанка,
Русых волос каскад...
Встреча была недолгой.
- Как здесь возникли вы?
- Правильный сделай выбор,
Чтоб не терять головы.
Площадь, толпа безумцев-
Их человек восемьсот,
От его поступи жуткий
Скрип издаёт эшафот.
Тут он ее заметил
Не удивлен, увы.
Глупо спросить у смерти:
- Леди, и снова вы?...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02 by kusiПросмотров: 53Комментарии: 7
Ключевые слова: Рвы незнакомка глаза луна авторский стих