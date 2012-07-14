Незнакомка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:02

kusi Просмотров: 53 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 13:02 by

Это тот редкий случай,Где был бессилен яд -Будут враги судачить,Что он живучий гад!Над головою небо -Полное синевы,А под ногами тихийШелест сухой листвы...- Милая незнакомка,Словно виденье вы!- Да, юный лорд, но помни,Я - впереди молвы.Видимо, наступаютСмутные времена,Из-за ночных пожарищСкрылась в дыму луна...Ночью и днём меняясь,Люди копают рвы -Город стал обречённым,Ведь большинство мертвы...На проходящей мимоОн задержал свой взгляд:Эти глаза, осанка,Русых волос каскад...Встреча была недолгой.- Как здесь возникли вы?- Правильный сделай выбор,Чтоб не терять головы.Площадь, толпа безумцев-Их человек восемьсот,От его поступи жуткийСкрип издаёт эшафот.Тут он ее заметилНе удивлен, увы.Глупо спросить у смерти:- Леди, и снова вы?...

Ключевые слова: Рвы незнакомка глаза луна авторский стих

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