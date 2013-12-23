Ночь Самайна. Четвертая часть

Estellan Просмотров: 79 Комментарии: 4 +8 Вчера, 18:45 by

Остаток ночи и почти весь день мы провели в офисе, зализывая раны. Мои, в основном. Наге и ученику тоже досталось по паре-тройке царапин, а вот башкой окно пробивал именно я.К счастью, поставленный щит выполнил свою роль лучше, чем планировалось. Он не только прикрыл наши спины, но и смягчил удар о землю достаточно, чтобы, откинутые на пару метров в сторону, мы смогли собрать свои кости и удрать. Если погоня и была, то я ее не заметил. Более-менее в себя мы пришли уже на своей территории. Никогда бы не подумал, что смогу несколько километров переть на себе две довольно увесистые тушки. Наверное – адреналин.Теперь же я лежал на диванчике в офисе, по самые ноздри укрывшись пледом, и пытался поспать, восстановить силы. Меру шуршала бумагами и постукивала клавишами за своим столом, ученик дремал в кресле. Идиллия. Затягивающиеся порезы зудели, заставляя просыпаться, ворочаться и почесываться. А еще в голове кружилась какая-то до конца не оформившаяся мысль, которая тоже не способствовала отдыху. Наконец, смирившись с тем, что поспать не получится, я вздохнул и сел.- Не спится? – Меру, являла собой образец стойкости и неутомимости.- Нет, - привычно проведя по лицу ладонью, я тут же пожалел о сделанном. Да, шить ничего не пришлось, но общий вид пока что явно отдавал произведением одного из художников-авангардистов. – Как-то мне тревожно. Что-то мы упустили из вида.- Ну так сегодня ночь Самайна. Тебе в такие ночи всегда плохо спится.- И это тоже.Парень в кресле пошевелился, вздохнул и укрылся пледом с головой. Да уж, последние сутки выдались напряженными. Наверняка столько впечатлений у него еще не было. Меру проследила за моим взглядом и тоже задумалась.- Что собираешься с ним делать?- А что я могу сделать? Ролик сказал воспитывать и обучать. Значит, будем воспитывать и обучать.- Но он еще…- Да, подросток, но время диктует свои условия. У него в самом деле есть задатки, он внимательный, шустрый, не трусливый, выносливый. Пока что наша с тобой работа – сделать так, чтобы его случайно не убили. Этим и займемся.Компьютер наги издал писк, и она отвлеклась на него, чтобы почти сразу же развернуться ко мне.- Ты должен это увидеть.Вот как? Перебравшись к ней, я посмотрел на монитор. Похоже, кто-то скинул письмецо. «Тебе стоит сегодня заглянуть в старый парк». Хм. Странное послание. Подписи нет, обратный адрес вызывает сомнения в его реальности, никаких деталей. Анонимная наводка? И кто же у нас этот аноним?- Скажи Тени, пусть поднимет своих ребят, вроде, кто-то у него неплохо шарил в этих шайтан-машинах. Пусть попробуют выяснить, кто же это нам пишет?- А ты что будешь делать?- А я пойду в парк.- Это вполне может быть ловушкой.- Скорей всего, так оно и есть.Меру набрала в легкие воздуха, явно собираясь заметить что-то ядовитое в мой адрес, но посмотрела на Даниэля и махнула рукой, окончательно смирившись с тем, что в этом детском саду ей придется быть самой разумной.Самым паршивым было то, что искомый парк располагался как раз на западе. А насколько я знал, нас там и так не шибко рады видеть. Снова пришлось маскироваться. В итоге, до его ворот мы добрались лишь тогда, когда уже окончательно стемнело.Вглядываясь в темноту между деревьями, я изрядно сомневался. Обычно здесь на какие-то празднования было не протолкнуться. Сейчас же парк казался пустующим. И где все? Никаких табличек и знаков нет, охраны – тоже. И людей нет. Странно все это, подозрительно.- А может, нас просто дезинформировали? – Даниэл подтянул сползающий рукав маскировки. – Дали неверную наводку, чтобы увести подальше от того самого места, где действительно что-то планируется?- Может быть, - костюмированы были все трое. Подозреваю, что изображали мы разные степени нелепости, на выбор Меру. Удобной эта маскировка не была. – Тогда мы тут просто потопчемся и двинемся домой. В центр я сообщил, они раскинули сеть над всем городом, будут ловить магические всплески. Сегодня плохая ночь, дурная. В такие ночи слишком много энергии разлито в воздухе, проходы между мирами слишком тонкие. Никогда не знаешь, где рванет.- Так стоило ли оставлять доки без присмотра? – нага еще раз попыталась надавить на мою сознательность. Сознательность всхрапнула, но просыпаться отказалась.- За доками бдят Медянка и Тень. Если что-то пойдет не так, они смогут нас вызвать.Под сводами деревьев было тихо, сыро и мрачно. Однако вместе с тем я улавливал пульсацию силы, на которую и двинулся, настроившись, как стрелка компаса. Все интересней и интересней. Чем дальше мы шли на этот сигнал, тем сильней он становился. Обычно люди не могут улавливать силу, но бывают и силы, которые сами разгоняют людей вокруг себя. Одни создают ощущение страха, другие – мерзостные запахи. Вот что-то похожее было и тут. Может, именно поэтому никого тут сегодня и не было. С той разницей, что чем дальше мы продвигались вглубь парка, тем меньше мне нравилось предполагаемое место назначения.Насколько я знаю, на территории западного смотрителя есть старый курган. Древний и давно разграбленный, сейчас он больше похож на простой холм. Самое подходящее место для ритуала. Остается только один вопрос – какого именно?К тому моменту, как мы добрались до кольца деревьев, окружающего холм, все сомнения у меня отпали. Нага приняла боевую форму, а вот ученик каждую пару секунд оглядывался. Понимаю, у меня тоже было ощущение, что некто с завидным упорством таращится нам в спину.- Что дальше? – Меру переложила один из тесаков из одной руки в другую и тоже оглянулась.- Так, ты остаешься с пацаном, а я пойду и попробую договориться полюбовно.- С ума сошел? А если тебя там убьют?- Что значит – если? – в разговор вмешался еще один голос, раздавшийся со спины.Развернувшись, мы заметили, что наша компания внезапно стала крупнее. Первым из-за дерева показался наш старый рогатый знакомый. Следом за первым, стали появляться его «коллеги», как грибы после дождя.- Хм… помощник смотрителя, как бишь тебя?- Фенриц, - все же назвался, рогатый, приближаясь. – Очень хорошо, что ты решил заглянуть на огонек, смотритель. А то Кайр начал что-то подозревать и этой ночью предпочел спрятаться в центре. А его оттуда в такие ночи и на апокалипсис не вытащишь.Похоже, другие рогатые плохо слышали, так как стали приближаться, недвусмысленно оттесняя нас к холму. Я оглянулся на Меру и задвинул воинственно нахохлившегося Даниэля к себе за плечо.- Чтобы я, да прогулял апокалипсис? За кого ты меня принимаешь? Стало быть, Кайр не в курсе? Да… сдает старик, раз решил заручиться помощью демона. Да еще и полукровки. Что ты тут затеял? Ты ведь в курсе, что центральные уловят выброс и смогут вмешаться в любой ритуал. А выброс будет, так как ты явно решил кого-то вызвать? Кого? Сатану? Любимого папочку? Давно потерянного брата? Пиццу?- Не смогут, - между пальцев на руке демона заструилось пламя, формируясь в клинок. – Видишь ли, мои товарищи создали и удерживают купол над этим местом. Он пропустит лишь того, кто должен здесь быть. Хорошо, что ты привел и помощницу, и человека. Врата между мирами открыть тяжело, придется двигаться по нарастающей. Щепотка тут, капелька там. Первой ступенькой послужит твой человек.- Угу. Прямо, как та женщина вампира. Она-то чем тебе насолила? Помешала собирать силу и открывать маленькие, хорошо замаскированные проходы для своих друзей? Смотрю, много тебе их потребовалось.- Она – лишь попутная жертва. Мне нужно было избавиться от клыкастого, он совал свой нос не в свое дело.Вот же кровосос, а? Об этой незначительной детали он как-то забыл упомянуть в личной беседе. Ничего, вернусь, клыки ему вырву. Если вернусь.Дальше отступать было некуда, за спиной полыхнул контур круга, обдав силой. Замкнутый. Какая прелесть. Если войти, то выйти не получится, пока ритуал не завершится. А я не очень хотел участвовать в его завершении, учитывая то, что вон та раскоряка, смахивающая на вывороченные корни дерева из лавового камня, явно служит здесь алтарем для кровавого жертвоприношения одного, очень хорошо знакомого мне смотрителя.Остановившись, я успел дернуть и ученика, и помощницу, не позволяя им переступить черту.- Не вздумайте попасть внутрь, - шепнул им, после чего вновь посмотрел на демона. – Не представляю, как Кайр это прохлопал, но, ты в самом деле думаешь, что никто ничего не заметит?Рогатый рассмеялся и сделал еще один шаг вперед, меч в его руке почти уткнулся в мою грудь. Неприятненько. Если нападет, то уйти от удара я, скорей всего, успею. От первого, но на одном он не остановится и, зуб Ферхара даю, остальные рогатые тоже не будут стоять в сторонке и ждать, пока их лидер нашинкует меня или закинет в круг.- Он давно почти отошел от дел. Он знал только о том, о чем я считал нужным ему сообщить.Сила потекла и по моим пальцам, формируясь в такой же клинок. Ну а что? Хороший трюк не грех и повторить.- Боюсь, я не могу позволить ни одному крупному демону пройти в этот город. Даже на чужой территории.Оружие скрестилось с оружием, на пожухлую траву посыпались искры. Демон сильней в одной стихии, тут мне с ним не состязаться, но у меня богаче выбор. Как я и ожидал, остальные решили не дожидаться развязки и нахлынули волной, впрочем, стараясь не мешаться друг другу. Самое фиговое в этой ситуации – в сторону не уйдешь. За спиной Даниэл, которого могут зацепить. Ролик мне тогда точно собственноручно башку открутит. Даже упырей не станет звать.- Кому нужны демоны, когда есть боги? – отбивать удары было непросто. Отступать некуда. Черт, может, все же стоило прихватить и свою маленькую армию? Кажется, поздновато об этом думать.Малец за спиной чем-то зашуршал. Обернувшись на долю секунды, я увидел, что он старательно роется по карманам. Самое время, блин! Лучше бы отползал в сторону. Правда, отползать особо некуда. Слева воюет Меру, и попадать ей под горячую руку как-то отчаянно не хочется, а справа дружелюбно обнажив оружие, кружило несколько рогатых.Темные боги? Ну конечно. Кого еще может попытаться вызвать демон-недоучка? Только они покупаются на байки про власть, силу и безмерные богатства. Чаще всего эти боги так же закусывают неудавшимся вызывающим, как и его жертвами, и устраивают массовые беспорядки. Кровь демона делает даже полукровок глупыми, жадными… иногда расчетливыми и умными, но это явно не наш случай.Отбить клинок, нацеленный в ученика, я успел, но второй не стал дожидаться, пока я освобожусь, полоснув по руке. Я зашипел, кровь, брызгами попавшая внутрь круга – тоже. Под алтарем что-то громыхнуло. Капец! Следом в небо вонзился оранжевый столб света, которым засияло все внутри круга. Замерли даже рогатые.Только мой неугомонный ученик выудил-таки что-то из кармана, замахнулся и кинул к алтарю. Предмет был похож то ли на небольшой и черный, круглый камушек, то ли на такую же стекляшку.Уточнить я не успел. Едва кругляш коснулся алтаря, как громыхнуло еще раз, а потом нас разметало волной такой силы, что я отключился.- Он умер? – сквозь темноту пробрались голоса. Я их, вроде бы, знал, но никак не мог вспомнить, как не мог и открыть глаза.- Нет! – если первый был скорее всхлипывающим, то второй больше походил на шипение. – Сердце бьется. Смотрителя так просто не убить.Слова тоже знакомые, но я не могу вспомнить, что же они значат. Пока я размышлял, в темноту пробирались и ощущения. Холод со спины, почему-то болела рука. О! А что такое рука? А спина? Потом что-то теплое коснулось губ, я вспомнил, что такое дышать, вдохнул и открыл глаза.Надо мной склонились скорбные лица провожающих меня на тот свет. Первой я узнал блондинку. Меру сидела прямо на земле, изрядно умудрившись в этой самой земле вымазаться. С другой стороны обнаружился парень, его я вспомнил не сразу.- Признаться, я представлял наш первый поцелуй немного иначе, - выдохнул я и перевернулся, закашлявшись. В груди саднило и жгло, как у неудавшегося утопленника. Странно, учитывая то, что до ближайшего водоема было далеко.Нага, похоже, успела обрадоваться моему воскрешению настолько сильно, что оплеуху я не получил. Даниэл. О! Точно, парня зовут Даниэл, вообще разревелся, то ли радуясь тому, что я вернулся, то ли печалясь, что так и не помер.Прокашлявшись, я сумел сесть и оглядеть поле брани. Поле выглядело довольно эпично. Кругом тела рогатых, круг вместе с алтарем провалился в землю, образовав идеально круглый колодец. Часть деревьев вокруг холма покосилась.- Пожалуй, я больше никогда не буду тебя злить, - хрипло заметил я змее и попытался встать. Не получилось.- Это – не я, - нага встала сама и ухватила меня под руку, помогая принять вертикальное положение.- А кто? Только не говори, что на нас бомбу сбросили.- Нет, это он, - она кивнула в сторону безутешного ученика. – Когда круг на твою кровь среагировал, он звезданул в алтарь артефактом, заряженным «Подавлением».«Подавлением»? Чудесно. Такие игрушки обычно на улице не найдешь. Само по себе заклинание рассчитано на подавление любой магии. Артефакт же действует, как граната, накрывая определенную область. Полностью магических существ, оно убивает мгновенно, джиннам, чистокровным демонам, фениксам и многим другим лучше вообще не оказываться поблизости. Полукровкам и частично магическим везет больше. У них есть шанс пережить подобную вспышку. Контузит, да, но не обязательно убьет.Смотрителя, чисто теоретически, не убьет, но я оказался очень близко, и когда всю мою силу вырубило, я пользовался магией, канал оказался открыт. Если бы не нага, то шанс двинуть кони был бы вполне реальный.С другой стороны ко мне подлетел ученик и повис на свободном плече, не переставая всхлипывать. Наша композиция покачнулась, принявшись притягиваться к земле, согласно гравитации.- Я думал… думал…- Что убил меня? Если бы меня было бы так просто убить, к тебе бы в очередь выстроились те, кому это не удалось, с медалями, - проявив недюжинную силу воли, я поднял руку и похлопал того по плечу. – Скажи лучше, где ты его взял. Только не говори, что нашел на улице.- Вампир дал.- Какой?- Ну тот… в убежище.- Так… - нехорошо прищурившись, я в упор посмотрел на Меру. – Не будешь ли ты столь любезна помочь мне добраться до нашего убежища? Я там кое-кому задолжал процедуру по выдергиванию клыков плоскогубцами. У нас ведь есть плоскогубцы?Поймать такси в нашем виде не удалось. Пришлось вызывать Медянку на своей тачке, со списком того, что она должна была захватить из офиса.В итоге, к убежищу мы все же добрались, но уже после полуночи. Накачанный успокоительным, Даниэл спал, свернувшись на сиденье калачиком. Пусть спит, участвовать в этой беседе ему не стоит. Нам же с Меру пришлось еще и переодеваться. Отдельно мне достался коктейль из дюжины флаконов, перелитых в большую чашку. Требовалось восстановить силы и физическую оболочку. В парке остались работать центральные, на этот раз перетянув его по периметру разнообразными знаками типа «биологическое оружие», дабы избавиться от лишних глаз.В общем, в убежище я вошел в уже относительно приличном состоянии, стараясь не так сильно опираться на крепкое плечо змеи, как это выглядело со стороны. Обнаруженная в подвале картина умиляла. Ферхар сидел за тем же столом, увлекшись какой-то из книг.Отцепившись от наги, я принял максимально вертикальное положение, правда, почти сразу же покачнулся, и, чтобы не упасть, оперся руками о стол. Надеюсь, со стороны выглядело вполне себе зловеще.- А сейчас я буду кого-то убивать без суда и следствия, зато с особой жестокостью, - мрачно пообещал я вампиру, понимая, что выпрямиться снова самостоятельно уже не смогу.Высший увеличил расстояние, откинувшись на спинку стула, оставив свою книгу мне на растерзание.- За что, позволь уточнить перед казнью?- Ты совершенно случайно забыл мне сказать, что у тебя терки с помощником смотрителя? Что ты подозреваешь его в подрывной деятельности и темных ритуалах? За каким чертом ты дал «Подавление» моему ученику? Надеялся, что он меня за вас под шумок грохнет?- Он не знал, - голос раздался со стороны. Задеревеневшая шея не позволяла мне повернуть голову и посмотреть на говорившего, но голос я все же узнал. – Он не знал. Это я дал твоему ученику артефакт. Я следил за помощником смотрителя и изучал его темные делишки. Еще несколько месяцев назад я узнал, что он готовит что-то крупное на ночь Самайна. Тогда я прокололся, а он нанял кого-то меня убить. И у него это вышло бы, не вмешайся Ферхар. После становления я продолжил собирать информацию, теперь у меня был и личный мотив. Я собирался передать ее центральным, но сначала сомневался, так как данные были очень обрывочными, а потом… не успел. Вряд ли бы кто-то из центра стал бы меня слушать, учитывая то, что я был объявлен убийцей и вообще асоциальным элементом.Да, я отдал твоему ученику артефакт, и сказал использовать его в самом крайнем случае. Но я не мог предположить, что он попробует использовать его против тебя.Предусмотрительная нага как бы случайно оказалась рядом, чтобы я смог опереться на нее и выпрямиться. Я смотрел на младшего вампира, но не понимал, что со всеми этими идиотами делать. Один дурак дал другому смертельный артефакт, другой догадался жахнуть его в круг призыва. И при этом вроде как никто ни в чем не виноват. Демоны почти все мертвы, оставшиеся в живых кукуют в центре, ритуал не состоялся. Я глубоко вздохнул.- Чтобы к завтрашнему утру вас здесь не было.Старательно сохраняя остатки достоинства, мы направились к выходу из убежища. Внезапно нага вздрогнула и склонилась к моему уху.- Слушай, а почему ты не использовал ту штуку, который тебе дал глава высших? Они, конечно, не подарок, но хоть уровняли бы силы.Штуку? А… ну да. Пошарив в кармане, я нащупал небольшую колбочку, которая каким-то чудом не разбилась в пылу борьбы.- Не поверишь… забыл.

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