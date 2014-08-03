Неприятности. Пятая часть

Estellan Просмотров: 98 Комментарии: 4 +1 Вчера, 10:49 by

- Впрочем, если ты настолько настроен против масла… у меня найдется для тебя альтернатива, - щелкнув пальцами, Барон прикурил сигару.- Да-да? – альтернатива, какой бы она ни была, явно была лучше колдовского зелья от лоа с весьма своеобразным чувством юмора. А если рога вырастут? Или уши отвалятся? Знал я одного мага, который отважился взять зелье у одного из богов… такое было.- Одолжи мне на недельку свою помощницу.Я поперхнулся недавно выпитым алкоголем.- Медянку? Сомневаюсь, что ее получится уговорить.- Не Медянку. Меру, - то ли от дыма сигары, то ли от жара костра, у меня пошла кругом голова.Одолжить Меру? Перед глазами встала картина того спичечного коробка, в котором меня похоронят, когда я сообщу наге о решении обменять информацию Барона на неделю ее служения ему же. Если, конечно, там останков наскребется на коробок. Скорей всего остаток моих запчастей трагично упокоят где-нибудь в наперстке.Похоже, поняв все по моей вытянувшейся морде, Барон снова выпутал из вороха бус ту самую нить с неприметными кристаллами, принявшись с преувеличенным интересом любоваться ими в свете костра.- Боюсь спрашивать, как ты собираешься общаться с нагой, учитывая то, что они не могут заглядывать в междумирье?- Можно подумать, так сложно вселиться в кого-нибудь.Моя фантазия снова ушла в отрыв, на этот раз подкинув образ того, как Барон, вселившись в кого-нибудь, отрывается у меня в офисе, превратив его одновременно в бордель, бар и центр безудержного веселья. Отчетливо передернуло.- Давай сюда масло.- Я так и знал, что мы сможем договориться, - поднявшись со своего места, он перешел к костру и сел на песок почти у самого огня. – Иди сюда, присаживайся. Доступно объясняю процесс. Масло достаточно сильная субстанция, человека сносит с трех капель, магу хватает пяти. Сильному магу – десять. Так как ты не совсем человек, думаю, начнем с десяти. Активируется оно от прикосновения пьющего, так что капли будешь собирать с кожи.- Чудесно, - я шлепнулся на песок рядом, искренне надеясь не угодить в пламя. – Однако, должен тебя предупредить, сейчас полнолуние, а это – пик моей силы. Может и не сработать.- Посмотрим, - Барон смял в пальцах несколько бусин, маслянистые золотистые капли сорвались с перчатки и плюхнулись в мою ладонь. И почему у меня такое плохое предчувствие?Масло оказалось каким-то перечным на вкус, обожгло и ладонь, и горло. Больше ничего не произошло.- Как ощущения?Я прислушался к себе.- Пятка чешется. Это считается?- Хм… еще немного?- Давай.Еще несколько капель упали на кожу, чтобы следом обжечь горло.Через час это было бы даже смешно, если бы не зудящая лапа, и ощущение, что я целовался с кактусом. А вообще… смешно тоже было. Особенно сама ситуация, луна в небе, пляшущие языки пламени и сам лоа, который выглядел каким-то слишком серьезным. Ржать в голос я не мог, но прекратить хихикать вряд ли кто-то смог бы меня заставить.- Меня прёт, меня прёт, потому что снег идёт… кх…- Завязывай ржать. Продолжим?- А я тебе говорил, что сегодня полнолуние, а это – пик моей силы?- Говорил.Вкуса масла, как и эффекта от него я уже не ощущал. Похоже, это какой-то прикол Барона, сути которого я не понимаю. Да и все равно уже. Особенно в свете того, что восточный край неба отчетливо посветлел. Время заканчивается.Новые капли спустились к своим коллегам в желудок, но на этот раз произошло что-то странное, словно сработал переключатель, и тело перестало меня слушаться. Земля накренилась, падая на спину, я ощутил, как у самой земли меня подхватили две пары рук, бережно укладывая на песок.- Готов, - себя я не ощущал, но Барона мог видеть, наверное, четче, чем весь мир вокруг. – А теперь запоминай, смотритель: след, по которому ты идешь, выведет тебя на север. Иди по нему, не отклоняясь от курса, но берегись белого волка, он не знает, что исполняет чужую волю, но менее опасным от этого не становится. Запомни, что рассудит вас перекресток у полной луны.А потом стало темно.В себя я пришел все на том же кладбище, от ощущения, что катаюсь на американских горках. Открыв глаза я понял, что на горках не катаюсь, просто нага трясет моей безвольной тушкой, как бабулька, вытряхивающая половик.- Меня сейчас стошнит… - заметил я в пустоту, и Меру оставила мои останки в покое, только разглядывала как-то совершенно обеспокоенно.- У меня рога выросли? – паническое ощупывание головы позволило удостовериться, что ничего нового на ней не выросло как, впрочем, и не отвалилось ничего привычного. Но все остальное-то я еще не осмотрел.- Нет… нет. Выглядишь ты как обычно. Я тебя просто уже час добудиться не могу. Думала уже, что Барон тебя в мир мертвых определил. Ты как?Лежать на земле, прислушиваясь к своим ощущениям было довольно зябко, но не более. Но, стоило признать, чувствовал я себя подозрительно нормально. Обычно после таких ритуалов меня несколько дней плющил жуткий откат, в этот же раз все было до противного нормально. Даже недавние раны не болели. Странно.Поднявшись на ноги, я задрал куртку и осмотрел ребра, на которых остались только светлые полоски заживающих шрамов. Еще более странно.- Странно, - озвучила нага мои мысли. – Барон тебя подлатал? До чего вы там с ним договорились?- Похоже, подлатал. Правда, никак не возьму в толк, зачем ему это. А ты, вообще, что тут делаешь? Еще не рассвело, мы же собирались встретиться на рассвете.- Пришлось экстренно тебя искать. Пришел ответ от центральных. Смотритель восточного района сообщила, что с ее территории пропал высший, судя по описанию, как раз тот, что у нас нашелся.- Мириам сообщила о потеряшке? Давно?- Сообщила вчера вечером. А потерялся, похоже, неделю-полторы назад.- Чудесно. А если бы он не начал косячить, она так и не созналась бы? Мириам всегда была своеобразный, но нарушать инструкцию… предлагаю наведаться в гости к дамочке и поспрошать ее.- Ты уверен? Ты уже почти трое суток на ногах. Не считая ритуалов и одной пробитой собственной тушкой стены, не добровольно, но все же.- Все нормально. Заявимся с утра, возьмем ее тепленькой и пощупаем за разные места. К тому же я уверен, что она нас ждет.Офис восточной смотрительницы больше подошел бы для съемок какого-нибудь исторического фильма. Кругом пафос, позолота и полк охраны. Секретарь Мириам, впрочем, долго мурыжить нас не стала, разговаривая предельно вежливо, но, то и дело, сверкая неодобрительным взором поверх очков в тонкой проволочной оправе. В конце концов мы были допущены к лифту, который и должен был отвезти нас непосредственно в офис местного смотрителя.- И где она взяла эту грымзу? – нага явно чувствовала себя неуютно. Я – тоже. Оказанный нам прием свидетельствовал о том, что визит формальный. А я до ужаса не люблю формальных визитов, предпочитая общаться с коллегами без лишних глаз. Слишком явно нам дают понять, что мы здесь гости, и этим гостям тут не рады.- Она – гарпия. Гарпии, как мне успело показаться, вообще никому не рады. Она давно работает на Мириам, только вот секретарем у нее раньше работала ундина. Сбежала, что ли?- Смотритель доков? – поприветствовал нас мелодичный голос, едва двери лифта распахнулись, и мы выбрались из его недр.Оглядевшись, я немного позавидовал. Нет, не резным мраморным колоннам, дорогому ковру на полу или мебели из мореного дуба. Сами размеры помещения позволили бы расположиться здесь всему моему офису, ну и еще небольшой теннисный корт влез бы.- Мириам? Привет. Я по делу, - похоже, эта фраза становится моим девизом, за последнюю пару дней.- Я знаю, - выбравшись из-за большого офисного стола, смотрительница прошествовала к менее формальному уголку, где располагался кофейный столик, диван и пара кресел. – Ты по поводу того высшего, который набедокурил на твоем участке?- Именно, - отказавшись чувствовать себя подавленным окружением, я добрался до одного из кресел, куда и опустил свои кости. Нага, совершенно внезапно для меня, осталась стоять за его спинкой, чуть слева. Стандартная поза телохранителя. Что это с ней? – Надеюсь, ты не слишком будешь переживать о том, что мне пришлось его замочить. Бесконтрольная охота, несанкционированное обращение людей, массовые убийства, неподчинение местному смотрителю. Парень заработал себе билет на тот свет. По крайней мере, очень постарался.Внезапно появившаяся, словно прямо из стены, гарпия поставила на стол пару чашек с чаем и небольшое блюдо с закусками. Две чашки? Как любопытно. Так и было задумано или она решила подыграть наге? Что бы она делала, если бы нага решила занять место гостя? Попахивает оскорблением.- Должна признать, что тут я недоглядела. Акайр всегда был довольно… своеобразным. Иногда он пропадал на пару недель, но я думала, что он просто залегает на дно. Серьезных нарушений за ним, впрочем, замечено не было.- Хочешь сказать, что на твоей территории он вел себя нормально?- Не считая отлучек? Да. Вполне. Пара драк тут, один сожженный в стычке с оборотнями паб там. Но тут именно его вину доказать трудно. Там такое месиво было, что кто именно поджег доказать практически невозможно.- Ты поэтому не сообщила, когда он смылся из восточного округа?- Да. Как я уже говорила, он порой отлучался, не знаю, куда именно. Только тогда, когда пришел запрос от центральных, я пересчитала подчиненных и поняла кого не хватает. Ума не приложу, с чего он решил отрываться в доках.- У них иногда бывают заскоки. Не исключено, что он решил таким изощренным способом покончить жизнь самоубийством. Хочу спросить еще кое-что. У тебя тут в последнее время не появлялся кто-то посторонний? Чужой смотритель, помощник, ученик?- Не считая тебя… Лестер заглядывал. Пинками этого увальня гнала до самой границы. Недели две назад. А что?- Да так… что же, спасибо за гостеприимство, боюсь, нам пора.На обратном пути нага выглядела более подавленной, чем до этого.- Меру, в чем дело? Что это был за выпад в офисе?- Все это странно. К чему был твой вопрос про Лестера? Мне вдруг показалось, что там как-то… враждебно. Змеи чувствуют такое всей шкурой.- Барон навел меня на некоторые мысли, и я хотел их подтвердить. Мириам лжет. К тому же, как внезапно оказалось, совершенно не рада меня видеть. Я давно в курсе их «секретного» романа с Лестером. А волком его прозвали еще лет пятьсот назад. Там длинная история. Что еще более любопытно, зачем блондину понадобилась «игла»? А тебе не кажется странным то совпадение, что сразу после того, как Лестер в очередной раз побывал в восточном округе, там вдруг взбесился высший вампир, которые в принципе буйным нравом и опрометчивыми поступками не отличаются. Такие долго не живут.- Значит, все дорожки ведут к Лестеру?- Значит, дорогая моя Меру, нам неплохо было бы наведаться в гости к его начальнику и выведать, знает ли он, где находится его помощник.- Этард… - недовольно выдохнула нага, сморщившись всем личиком.- Я понимаю, что ты не хочешь видеться с тем, кто попортил тебе столько нервов. Если хочешь, оставайся в офисе, я к нему могу прекрасно сходить и один.- Отпустить тебя в логово врага в одиночку? Давай лучше в офис заедем, у меня там под диваном гранатомет завалялся.

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