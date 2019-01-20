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Страшилки

Этот архив (Часть 1)

Это произошло дождливым майским вечером 2016 года. Я запозднился на работе, доделывал таблицу в "Экселе". В офисе остался только я и Миша.

Мне стало скучно, я пошёл заварить себе чай. Вернувшись с дымящейся кружкой чёрного чая, я обнаружил новое письмо у себя на почте от dahf21@mail.ru.

Открыв письмо, я не обнаружил ничего, кроме вложенного файла 1246dx.zip, от нефиг делать и скуки я скачал его на свой комп. Предварительно проверив этот архив антивирусом, я открыл его.

Внутри был вcего 1 файл -16kltGlnc64.jpg. Это было изображение полуразрушенного дома в лесу. Удалив архив с этим файлом, я занялся своей работой.

Закончив работу, сохранив таблицу и закрыв все окна, я обнаружил этот архив у себя на рабочем столе. Я хотел спать и без разбора закинул его в корзину и выключил комп.

Надевая куртку, я рассказал об этом Мише, который тоже собирался уйти. После этого я пошёл домой.

Продолжение следует…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:28
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 15:28 by ПомидорПросмотров: 80Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Архив файл вечер работа офис авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 15:38
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Толстой!) Как минимум!))
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#2 написал: Помидор
Вчера, 18:05
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Цитата: Sniff
Толстой!) Как минимум!))

Спасибо.
Зарегистрирован: 26.01.2019
#3 написал: Arhip
Вчера, 20:49
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Надеюсь не больше 10-и - 15-и частей будет?
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