Этот архив (Часть 1)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:28

Причина: Изменён раздел.

Помидор Просмотров: 80 Комментарии: 3 +3 Вчера, 15:28 by

Это произошло дождливым майским вечером 2016 года. Я запозднился на работе, доделывал таблицу в "Экселе". В офисе остался только я и Миша.Мне стало скучно, я пошёл заварить себе чай. Вернувшись с дымящейся кружкой чёрного чая, я обнаружил новое письмо у себя на почте от dahf21@mail.ru.Открыв письмо, я не обнаружил ничего, кроме вложенного файла 1246dx.zip, от нефиг делать и скуки я скачал его на свой комп. Предварительно проверив этот архив антивирусом, я открыл его.Внутри был вcего 1 файл -16kltGlnc64.jpg. Это было изображение полуразрушенного дома в лесу. Удалив архив с этим файлом, я занялся своей работой.Закончив работу, сохранив таблицу и закрыв все окна, я обнаружил этот архив у себя на рабочем столе. Я хотел спать и без разбора закинул его в корзину и выключил комп.Надевая куртку, я рассказал об этом Мише, который тоже собирался уйти. После этого я пошёл домой.Продолжение следует…

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