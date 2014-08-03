Ночь Самайна. Третья часть

Estellan Просмотров: 37 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:17 by

Через пару десятков минут, наша троица стояла и таращилась на логово местных упырей. Нда. На моей территории тусила Ламия со своими девчонками, она организовала бордель. Высших у меня не было. Зато здесь они развернулись во всю мощь. Вычурность и пафос лезли изо всех щелей.Так уж повелось, что в тех районах, где обитали, высшие стандартно отвечали за ночную жизнь города: клубы, бары и прочие дискотеки. Здесь тоже был ночной клуб. Признаться, я бы предпочел побеседовать в более спокойной атмосфере.- Думаешь, стоит зайти? – нага переминалась с нога на ногу, только хорошее воспитание помешало ей плюнуть в лицо особо навязчивому и нетрезвому кавалеру ядом. Но отправить того подышать свежим воздухом в ближайший переулок, оно ей не помешало.- А какой у нас выбор? К тому же, я уверен, нас уже засекли.- Никогда не был в клубе, - некстати подал голос Даниэл.- Кстати, а с ним что? – змея кивнула на парня.- А что с ним?- Издеваешься? Он несовершеннолетний!- И что?Нага глубоко вздохнула, похоже, подбирая слова, в которых было бы поменьше мата. Ученик воспользовался моментом и подергал меня за рукав.- А ты не боишься?- Чего? – не понял я.- Ну… этого… - Даниэл, кажется, попытался изобразить руками что-то похожее то ли на капкан, то ли на увечного ежика. Хм… надо будет потом поговорить с Меру, чтобы она не использовала свои пантомимы в присутствии неокрепшей детской психики.- Чего? Что сожрут? Нет. Любая нежить может сожрать любого смотрителя лишь один раз в жизни.- А потом что? Иммунитет?- Нет. Потом сдохнет. Накачанные магией, мы ядовиты. Наги тоже могут сделать свою кровь и плоть ядовитыми. Так что и они малосъедобны.- А… а я?- А ты… Ты, главное, в местном баре сильно не угощайся. Даже если будут предлагать. Особенно – если будут предлагать. Пока ты со мной, тебя местные не тронут. К тому же… убивать человека на глазах смотрителя поостережется любая нечисть. Не дрейфь. Пару глотков незаметно отопьют, ну, может быть, три.Как я и думал, задерживать на входе нас не стали. Секьюрити окинул нашу компанию взглядом, внутренне скривился так, что это стало заметно внешне, но все же повел нас внутрь. Честь, однако. Хотя они нас опасаются не меньше, чем Даниэл их. Порывшись во внутреннем кармане, я выудил маятник на цепочке, подумал, но отдал его парню.- Надень на шею. Это защитит от ментальных атак. Следи, чтобы кристалл касался кожи. Надеюсь, не рванет.Покрепче ухватив ученика за плечо, так как тот, похоже, передумал и развернулся к выходу, мы пошли за провожатым.Коридоры были длинными, но вполне себе современными. Обилие пафоса осталось снаружи здания и в залах, куда допускались люди. Нас же вели куда-то вглубь. Все ниже и ниже. Трудно им было лифт построить?Наконец, провожатый остановился у одной из дверей. Я задумался о том, что, чтобы самостоятельно выбраться отсюда, придется поплутать даже с применением магии.- Вас ждут, - заметил охранник и утопал, оставив нас в компании двери.Мы помялись у створок.- Может, уже постучишь? – едва слышным шипением обозначила Меру.- Не заперто, - раздалось из-за двери. Надо же. В самом деле ждут. На этот раз усмехнулся я, чуть не схлопотал по загривку, но успел открыть створку до того, как змея воплотила угрозу в жизнь.Кабинет главы клана был простым, если не сказать – аскетичным. Пара кресел, стол, пыльный фикус в углу, что говорило о его декоративности, там же небольшой диванчик, в чьей декоративности я тут же усомнился. Несколько светильников на стенах, ковер на полу. Все.Наша компания умудрилась смотреться здесь довольно чуждо. До сих пор я не встречался с местным главой. Как и с остальными, живущими не в доках. Наши интересы не пересекались. Сейчас я рассматривал поднявшегося со своего место высшего и внутренне удивлялся тому, как же у них не совпадает понятие силы с понятием внешности. По возрасту он казался ровесником Даниэля. По росту, собственно, тоже. Да и внешность: каштановые волосы, довольно коротко стриженные для представителя вида, светлая кожа, серые глаза, почти серебристые. Да уж, только они и выдавали настоящий возраст, как и настоящую силу. Если Ферхар, предположительно, мог быть моим ровесником, то этот явно был старше на пару-тройку тыщенок лет. Хм. А я уже успел подумать, что у них весь клан – блондины.- Приветствую, - пришлось немного наклонить голову, изображая поклон. Все же я не на своей территории, да и местный глава не мой подчиненный. Похоже, это маленькое представление произвело на клыкастого впечатление. По крайней мере, в его позе стало немного меньше настороженности. Что же такого произошло, что ты так нервно реагируешь на появление смотрителя? Для высших характерен переход от внешнего полного расслабления до отрывания чужой башки голыми руками – за доли секунды. С местным смотрителем, похоже, отношения совсем плохи, если ты настолько откровенно опасаешься чужого. – Я…- Я знаю, - вампир поднял руку, вынудив прерваться. – Смотритель, его помощница – нага и… человек? Что привело вас?- Ферхар.- Он не прячется в логове. Скорей всего он уже казнен или погиб от рук наемников. Если вы пришли за этим. Я уже объяснял это смотрителю.- Он в моем убежище, - на секунду по лицу высшего, обычно представляющего собой непроницаемую маску, скользнула тень удивления.- В самом деле?- В самом деле. Именно поэтому я здесь. Он говорит, что не делал того, в чем его обвиняют. Я пытался поговорить с местным смотрителем, но он уверен, что Ферхар сошел с ума от ревности…- Это невозможно.- Намекнул, что за ним уже есть косяк, который усилиями главы клана и центральных удалось замять. За ним раньше были замечены импульсивные поступки?- Нет. Импульсивные вампиры долго не живут. Это больше свойственно молодняку, но за ними всегда есть кому присмотреть.- А его птенец? Кайр сказал, что на обращение не было разрешения.- Так вот, что он вспомнил. Тут – да. Ферхар готовил себе птенца, но обращать его пришлось неожиданно и в срочном порядке. Он умирал. Я уже объяснял это центру и смотрителю.- Умирал?- Да. На него напали, он был ранен и, даже если бы ему могли помочь в больнице, Ферхар не успевал его туда доставить. Терять голову от ревности, спонтанно убивать людей, да еще и столь очевидно – это не в характере Ферхара.- Понятно, - похоже, здесь я больше ничего не узнаю. Снова едва заметно склонив голову, я развернулся к двери.- Постой, - казалось, я успел лишь моргнуть, а низкорослый глава клана уже стоял между нами и дверью. Чудесно. Как же я ненавижу, когда они так делают. И что теперь? Нам придется пробиваться на выход? Кайр наверняка со смеху помрет, узнав, что нас замочили в логове упырей.- Возьми, - в пальцах нежити появилась крохотная колба, размером с мизинец, внутри которой переливалось всеми оттенками алого нечто, смахивающее на «последнее дыхание». Блин, я надеюсь, мне не придется это есть. – Я не знаю, чем закончится твое расследование, хотя и не сомневаюсь в словах своего подопечного. Но, если понадобится помощь, сфокусируй импульс на этом осколке. Я его услышу даже с другого континента. На помощь придет весь клан.Еще через добрых полчаса самостоятельных блужданий и парочки неожиданных и, должен признать, довольно неловких ситуаций, мы покинули логово упырей. Я все еще перебирал пальцами в кармане презент от их главы. Странно все это. Задумчиво посмотрел на небо, но оно было затянуто плотными и тяжелыми облаками. Если на них и был написан ответ на эту загадку, я его не обнаружил.- Что теперь? – нага посмотрела на часы и скривилась. – Домой?- Какое домой? Мы идем на место преступления.- Сбреднил? Кайр же сказал, что если нам там поймают, то тебя на фарш, меня на котлеты… ну и с ученика отбивных наделает.- Меру, вы с ребенком всегда можете вернуться в офис и подождать меня там.- Я не ребенок!- Цыц! – шикнули на него на два голоса.- Вот всегда вы так. Чуть что, сразу ребенок. А кто-нибудь из вас обратил внимание на то, что тот, рогатый, что-то усиленно строчил. Я бы сказал, что он с кем-то переписывается. А еще, в самом клубе я видел двоих таких же. И один до сих пор сидит вон в той подворотне.Ученик указал на особенно темный переулок, откуда почти сразу же раздалось бодрое топанье, которое оборвалось вспышкой магии такой силы, что аж в висках заломило. Хм. Кайр отправил за нами присматривать?Я развел руками.- Парень идет со мной. Он глазастый.Нага прикрыла глаза ладонью, отчетливо фыркнула, но спорить не стала.На этот раз в темной подворотне заседали мы. Уже битых полчаса я накладывал на всех по очереди заклинания и вспотел, не смотря на забирающиеся под одежду холодные порывы ветра. Все подряд, от изменения внешности, запахов, ауры, до телепатического общения, чтобы максимально слиться с тишиной.Ни Кайр, ни Ферхар точных координат места не дали, пришлось искать их самому, на это тоже ушло время. В итоге на чужой территории мы задержались уже на лишний час. Наверняка местный смотритель спустил всех собак по наши души. Если выйдет сам, то такой всплеск силы точно не пропустит. Надо поторопиться.Охрана была. Неожиданно сильная, для простого места преступления. Вокруг самого дома кружила пара оборотней. Внутри, у двери, пасся ученик. Зуб даю, еще несколько магов или нелюдей засели по этажам. И как пройти мимо них незамеченными?Пришлось вернуться в переулок и дополнить комплект еще и заклинанием отводящим глаза. Наверняка три фигуры, карабкающиеся темной ночью по стене здания с задорными матюками, вызовут у поздних прохожих некоторые вопросы.Не скажу, что легко и просто, но до нужного окна мы добрались. Четвертый этаж, ну почему нельзя было замочить кого-нибудь на первом? А еще лучше – в подвале. Ладно. Вскрыв окно, я забрался внутрь, подтянул Меру и последним залез Даниэл, крепко перехваченный поперек туловища змеиным хвостом. Наверняка наге карабкаться было сложнее, чем остальным. Кое-кто вообще схалтурил.Самым удивительным было то, что в квартире горел свет. Ну да. Мечущиеся по стенам тени наверняка выдадут неожиданных гостей. Окна закрыть тоже нельзя. Кто-то может заинтересоваться этим феноменом. Как это – окна зашторились в пустой квартире, где никто нет? Хоть и не слишком хотелось, пришлось принять максимально заниженную позицию.- У окон не маячить, не вставать в полный рост. Быстро смотрим, собираем данные и сматываемся.Раздав инструкции, я устремился в первую попавшуюся дверь. Почти сразу же понял, что попал по адресу. Нда. Для полноты картины не хватало только кишок на люстре. Ну или парочки глаз, намотанных на дверную ручку. Кровь была везде: на полу, на стенах, на мебели, на потолке… ее сгустки застыли на постели, от тяжелого запаха бойни начинала кружиться голова. Никогда бы не подумал, что упырь, вне зависимости от подвида, способен настолько нерационально расходовать ценный ресурс.За спиной раздались квакающие звуки. Обернувшись, я обнаружил там Даниэля.- Блевать – на пол. Лучше всего, конечно, в сортир, но если не добежишь – на пол.Парень отвернулся, несколько раз шумно вдохнул, но, казалось, справился с приступом. Ну что, аукнулись тебе те бутерброды?- Что-то не так, - заметила Меру, присоединившись к нам в своей полной змеиной форме, белым шлангом вытянувшись из соседнего прохода.- Да ты что? – изобразил я крайнюю степень удивления.- Нет, смотри. Слишком много крови. Судя по брызгам, да, орудовал кто-то с когтями и, пока жертва стояла. Но когти есть не только у высших.Нага говорила, а я внезапно заметил еще кое-что. Следы гари. Почти стертые, и оттого еще более подозрительные. Я бы сказал, что тут что-то горело. Не свечи, лучины? Пламя само по себе? От пятнышек шло что-то еще, похожее на линии. Эй! Да у нас тут, что, кто-то ритуал проводил? Ах ты, Кайр, ах ты – старая сволочь. Да я ж тебя…Размышления о том, что я сделаю с коллегой, прервала внезапно открывшаяся дверь. Яркий свет, вырвавшийся из-за нее, ослепил на несколько мгновений, но я успел увидеть крайне недовольную фигуру ученика западного смотрителя.- Эй! Да у нас тут лазутчик! – выдохнул тот и засветился. Отлично представляя себе, что будет дальше, я одной рукой сграбастал Даниэля, второй перехватил шланг… нагу.- А мы как раз уходим.Наверное, выпрыгивать через окно было не самой лучшей идеей. По крайней мере, сначала неплохо было бы его открыть.Оттолкнувшись от подоконника, я внезапно вспомнил, что летать не умею. Какая досада, как бы поаккуратней сообщить об это Меру, пока мы не приземлились?За спиной полыхнуло, чисто инстинктивно выставив щит, я пробормотал что-то матерное, почему-то перекрестился змеиным хвостом, а потом мы впечатались в землю.

Ключевые слова: Смотритель нага вампир ученик авторская история

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