У папы на работе

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25

Andof Просмотров: 1 090 Комментарии: 20 +27 Сегодня, 10:45 by

Пишу впервые об этом. Это случилось лично с мной в 1999 году, мне чуть больше десяти лет было. Работал мой отец тогда охранником в одной небольшой фирме в Киеве. Он, проще говоря, охранял офис сутки через сутки. Несколько раз он брал меня с собой на дежурство, там были хорошие компьютеры (по тем временам) и интернет, да поспать было где - на диване.Офис находился на первом этаже старого дома (там даже барельеф на нем, по-моему, 1903 года). Офис был небольшой - 3-4 кабинета и около 8 компьютеров.И вот в один из таких дней сижу я за компьютером в одном из кабинетов, а отец находился в другом.В конце помещения, с левой от меня стороны, было большое окно с открытыми жалюзями, которое выходит в дворик.Сижу, чего-то там скачиваю с Интернета, было уже около двенадцати ночи. Свет в кабинете включен, как помню, и на улице тоже горели фонари. И тут я боковым зрением замечаю, что из-за окна, как бы сбоку, выглядывает какой-то силуэт. Я сразу подумал, что, мол, наверное, какой-то вор что-то высматривает, чего в офисе есть.Я боялся пошевелиться, чтобы не подать виду, что я его заметил.Так прошло, наверное, минуты три, а силуэт все там же, только начал как бы показываться ещё больше из окна. Решеток не было на окнах, я даже подумал, что, возможно, он сейчас ворвется в окно, и не выдержал напряжения - резко встал и повернулся в сторону окна.То, что я там увидел, привело меня в полный ступор: там был только силуэт, похожий на человека, просто черная материя, что ли. И оно без очертаний: не было глаз, рта, губ.Свет был от фонарей на улице, и из офиса тоже падал свет на это существо, но все равно оно было темное. И это нечто просто было за окном в пару метрах от меня. От страха у меня начали подкашиваться ноги, я с трудом выскочил с кабинета и побежал к отцу с криком "Папа, папа!".Я сказал дрожащим голосом, что за окном кто-то есть, мы вернулись в кабинет, и отец успел заметить только часть силуэта, так как оно уже скрылось из виду за окном.Он захотел выйти и осмотреть всё в округе здания, но я его начал просить, чтобы он не ходил туда. Я сказал: "Это не человек, оно страшное!".Но он не поверил, и, уже почти выходя в общий коридор здания, я заметил это нечто в другом окне и закричал: "Смотри, что это?!". Отец обернулся и стоял как вкопанный, смотря на это...Оно прошло или даже пролетело вдоль стены здания. Мы наблюдали его сначала в одном окне, потом в другом. Отец и сам начал про себя говорить, мол, что это за такое.Потом оно отдалилось от здания и перешло или перелетело (не знаю, как сказать), оно парило в воздухе и улетело на другую сторону улицы, и там мы уже потеряли его из виду.Потом мы всю ночь сидели в одном кабинете, обсуждали и пытались что-то найти об этом в Интернете. Так и не смогли лечь спать.Наутро, когда пришел его сменщик (мужичок был бывший военный), отец кое-как сказал ему, что видел какое-то непонятное темное пятно за окном, что оно парило в воздухе. И тут сменщик прямо в лице поменялся, поведал нам и свой случай. Он не говорил об этом раньше, так как думал, что не поверят и подумают, что он чокнутый.А он с этим столкнулся за пару недель до нашего случая. Далее от его лица:"Значит, сижу себе и чай пью. С компьютерами я не в ладах, не знаю, что да как, так что по старинке читаю книжку и сигаретку потягиваю.Было за полночь, да и вот смотрю, что сигарет осталась парочка, а курю я немало, поэтому такого запаса не хватит до утра. Вот подумал быстро сходить в ночной магазинчик, который через два дома всего.Вышел, значит, я и пошел за сигаретами. Возвращаюсь обратно и подхожу к зданию. Замечаю, как кто-то стоит около дальнего угла дома. Ну, подумал, бомж какой-то или алкаш шастает, мало ли.Подхожу к главной двери, достаю ключи и вижу, что тот, кто стоял на углу, очень быстро приближается ко мне, и, главное, он не бежит (нет шагов), а просто летит в мою сторону. Чёрное как смола и никакой тени от него нет, а на улице ведь фонарные столбы горят. Я обомлел, не мог поверить в такое, это же не сон... Я, что называется, как пуля открыл дверь, забежал и заперся уже в офисе. Руки тряслись, я сел просто на пол и вслушивался в тишину... Так и просидел часа полтора, потом поднялся и так через окна повыглядывал на улицу, но, слава Богу, это чёрное нечто больше видел. Потом даже думал, может, привиделось, а вот как вы мне сказали об этом, то понял, что это было на самом деле. Наверное, буду увольняться я, ну его..."Вот такая моя история. Кстати, отец уволился через пару недель, а его сменщик на пару дней позже. После того случая, пока работали, вроде не видели ЭТО.Не знаю, что это могло быть и что хотело. Как вы думаете? Но лучше не встречаться с этим...

Ключевые слова: Нечто офис материя силует ночь дежурство авторская история

Другие, подобные истории: