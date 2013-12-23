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Истории из жизни

У папы на работе

Пишу впервые об этом. Это случилось лично с мной в 1999 году, мне чуть больше десяти лет было. Работал мой отец тогда охранником в одной небольшой фирме в Киеве. Он, проще говоря, охранял офис сутки через сутки. Несколько раз он брал меня с собой на дежурство, там были хорошие компьютеры (по тем временам) и интернет, да поспать было где - на диване.
Офис находился на первом этаже старого дома (там даже барельеф на нем, по-моему, 1903 года). Офис был небольшой - 3-4 кабинета и около 8 компьютеров.

И вот в один из таких дней сижу я за компьютером в одном из кабинетов, а отец находился в другом.
В конце помещения, с левой от меня стороны, было большое окно с открытыми жалюзями, которое выходит в дворик.
Сижу, чего-то там скачиваю с Интернета, было уже около двенадцати ночи. Свет в кабинете включен, как помню, и на улице тоже горели фонари. И тут я боковым зрением замечаю, что из-за окна, как бы сбоку, выглядывает какой-то силуэт. Я сразу подумал, что, мол, наверное, какой-то вор что-то высматривает, чего в офисе есть.
Я боялся пошевелиться, чтобы не подать виду, что я его заметил.

Так прошло, наверное, минуты три, а силуэт все там же, только начал как бы показываться ещё больше из окна. Решеток не было на окнах, я даже подумал, что, возможно, он сейчас ворвется в окно, и не выдержал напряжения - резко встал и повернулся в сторону окна.

То, что я там увидел, привело меня в полный ступор: там был только силуэт, похожий на человека, просто черная материя, что ли. И оно без очертаний: не было глаз, рта, губ.
Свет был от фонарей на улице, и из офиса тоже падал свет на это существо, но все равно оно было темное. И это нечто просто было за окном в пару метрах от меня. От страха у меня начали подкашиваться ноги, я с трудом выскочил с кабинета и побежал к отцу с криком "Папа, папа!".
Я сказал дрожащим голосом, что за окном кто-то есть, мы вернулись в кабинет, и отец успел заметить только часть силуэта, так как оно уже скрылось из виду за окном.

Он захотел выйти и осмотреть всё в округе здания, но я его начал просить, чтобы он не ходил туда. Я сказал: "Это не человек, оно страшное!".
Но он не поверил, и, уже почти выходя в общий коридор здания, я заметил это нечто в другом окне и закричал: "Смотри, что это?!". Отец обернулся и стоял как вкопанный, смотря на это...
Оно прошло или даже пролетело вдоль стены здания. Мы наблюдали его сначала в одном окне, потом в другом. Отец и сам начал про себя говорить, мол, что это за такое.
Потом оно отдалилось от здания и перешло или перелетело (не знаю, как сказать), оно парило в воздухе и улетело на другую сторону улицы, и там мы уже потеряли его из виду.
Потом мы всю ночь сидели в одном кабинете, обсуждали и пытались что-то найти об этом в Интернете. Так и не смогли лечь спать.

Наутро, когда пришел его сменщик (мужичок был бывший военный), отец кое-как сказал ему, что видел какое-то непонятное темное пятно за окном, что оно парило в воздухе. И тут сменщик прямо в лице поменялся, поведал нам и свой случай. Он не говорил об этом раньше, так как думал, что не поверят и подумают, что он чокнутый.
А он с этим столкнулся за пару недель до нашего случая. Далее от его лица:

"Значит, сижу себе и чай пью. С компьютерами я не в ладах, не знаю, что да как, так что по старинке читаю книжку и сигаретку потягиваю.
Было за полночь, да и вот смотрю, что сигарет осталась парочка, а курю я немало, поэтому такого запаса не хватит до утра. Вот подумал быстро сходить в ночной магазинчик, который через два дома всего.
Вышел, значит, я и пошел за сигаретами. Возвращаюсь обратно и подхожу к зданию. Замечаю, как кто-то стоит около дальнего угла дома. Ну, подумал, бомж какой-то или алкаш шастает, мало ли.
Подхожу к главной двери, достаю ключи и вижу, что тот, кто стоял на углу, очень быстро приближается ко мне, и, главное, он не бежит (нет шагов), а просто летит в мою сторону. Чёрное как смола и никакой тени от него нет, а на улице ведь фонарные столбы горят. Я обомлел, не мог поверить в такое, это же не сон... Я, что называется, как пуля открыл дверь, забежал и заперся уже в офисе. Руки тряслись, я сел просто на пол и вслушивался в тишину... Так и просидел часа полтора, потом поднялся и так через окна повыглядывал на улицу, но, слава Богу, это чёрное нечто больше видел. Потом даже думал, может, привиделось, а вот как вы мне сказали об этом, то понял, что это было на самом деле. Наверное, буду увольняться я, ну его..."

Вот такая моя история. Кстати, отец уволился через пару недель, а его сменщик на пару дней позже. После того случая, пока работали, вроде не видели ЭТО.
Не знаю, что это могло быть и что хотело. Как вы думаете? Но лучше не встречаться с этим...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25
Сегодня, 10:45 by AndofПросмотров: 1 090Комментарии: 20
+27

Ключевые слова: Нечто офис материя силует ночь дежурство авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:52
+3
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Комментариев: 1 904
Лучше, конечно, не встречаться. Но обязательно ли у этого были злобные намерения?
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:06
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Н-да, жутковато, конечно! Интересно, что ЭТОМУ было нужно? Вредить - не вредило, так пугало просто...
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:30
+5
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Может Питер Пэн опять тень свою потерял)) Страшная штука конечно +++
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#4 написал: Kimm
Сегодня, 12:29
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Комментариев: 15
Да, вот так живешь себе и даже не подозреваешь какие рядом с тобой сущности обитают и ведь не все себя показывают как эта. Остается только догадываться, что это и какие у них намерения.
Зарегистрирован: 3.01.2018
#5 написал: Andof
Сегодня, 13:37
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Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: зелёное яблочко
Лучше, конечно, не встречаться. Но обязательно ли у этого были злобные намерения?

Какие намерения не знаю. Но и проверять как то стрёмно было, тем более когда не готов к такому...

Цитата: Крокозябла
Н-да, жутковато, конечно! Интересно, что ЭТОМУ было нужно? Вредить - не вредило, так пугало просто...

Пугало ещё и как. Вот может оно нашими страхами и питается... Не знаю...
Зарегистрирован: 11.01.2018
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:38
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Жуть самая натуральная.....можно подумать, что сам дьявол так развлекался....ввиде тёмного сгустка непонятной материи. ++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#7 написал: ZelD
Сегодня, 14:18
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Ничего необычного, просто дементор от стаи отбился.
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#8 написал: Blackmaiden
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Цитата: ZelD
Ничего необычного, просто дементор от стаи отбился.

Кто отбился?
Зарегистрирован: 25.12.2014
#9 написал: грустное_облачко
Сегодня, 14:48
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Цитата: зелёное яблочко
Лучше, конечно, не встречаться. Но обязательно ли у этого были злобные намерения?

Может он просто подружиться хотел! А от него все убегают. blush

Плюс
Зарегистрирован: 30.10.2016
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:03
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Цитата: грустное_облачко
Цитата: зелёное яблочко
Лучше, конечно, не встречаться. Но обязательно ли у этого были злобные намерения?

Может он просто подружиться хотел! А от него все убегают. blush

Плюс

Всё может быть
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#11 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:12
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Страху-то натерпелись, прям бррр. Главное, вреда не причинило само это черное ни кому. А то, что уволились и правильно сделали, не очень-то и хотелось с таким существом опять встретиться! Плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#12 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 17:04
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Это был джинн, однозначно. Они не умеют сами открывать окна и двери, им проявляют себя, преимущественно, в тёмное время суток. Намерения могли быть разные.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#13 написал: Pmariam
Сегодня, 17:30
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Цитата: Andof
оно нашими страхами и питается
в точку
хотя.... ничего плохого не сделал (о).
а увольняться с работы глупо, если конечно же не на лучшую. увидел тень и сразу заявление пишет - это допустимо только в случае, когда предложение по рабочим местам превышает спрос, а в 99 году после кризиса, когда большинство людей остались без работы, увольняться из-за тени - двойная глупость
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#14 написал: conjure one
Сегодня, 17:33
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Не буди лихо пока оно тихо. Хорошо, что отец не вышел на улицу. В подобных ситуациях в некоторых людях просыпается жажда исследований неизвестного, но лучше не рисковать, раз ЭТО только за окном маячит, а в здание войти не может. Страшно и интересно. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#15 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:37
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Итак господа! Давайте уже проголосуем: - что же это могло быть? Может есть ещё варианты? Просьба ответить по делу!
Пока только вот такие ответы прозвучали, выбираем или дополняем, что это было? noknow

1) -
Цитата: ZelD
дементор;

2) -
Цитата: Sausy_Jade
джинн;

3) -
Цитата: Сделано_в_СССР
дьявол;

4) -
Цитата: Kimm
сущности;

5) -
Цитата: Tigger power
Питер Пэн;

6) -
Цитата: Крокозябла
ЭТОТ;

7) -
Цитата: зелёное яблочко
у этого.
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#16 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:42
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Delirium tremens
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#17 написал: Tigger power
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Цитата: Pmariam
а увольняться с работы глупо,

Я тоже так думаю, когда читаю чужие рассказы, но когда в собственной квартире (в другом городе, нечасто бываем) тоже увидела хню, то тоже хотела оттуда уволится в ту же секунду и в ту же ночь, но мороз на улице не дал и я накрывшись спасительным одеяльцем и выпучив глаза пролежала всю ночь. Так бы тоже уволилась будь выбор из помещений)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#18 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:50
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Цитата: Баба Клава
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ну бабуля удивила и всех переплюнула - "Белая горячка" - а что, похоже. smeh
Плюсик за смелость ставлю!+++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#19 написал: Andof
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Цитата: Pmariam
Цитата: Andof
оно нашими страхами и питается
в точку
хотя.... ничего плохого не сделал (о).
а увольняться с работы глупо, если конечно же не на лучшую. увидел тень и сразу заявление пишет - это допустимо только в случае, когда предложение по рабочим местам превышает спрос, а в 99 году после кризиса, когда большинство людей остались без работы, увольняться из-за тени - двойная глупость

Возможно вы и правы, но это не просто тень была. Просто после такого стресса о кризисе особо не думали.
Зарегистрирован: 11.01.2018
#20 написал: conjure one
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Цитата: Баба Клава
Delirium tremens


на латыни звучит даже романтично) relaxed
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