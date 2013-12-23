У папы на работе

У папы на работеПишу впервые об этом. Это случилось лично с мной в 1999 году, мне чуть больше десяти лет было. Работал мой отец тогда охранником в одной небольшой фирме в Киеве. Он, проще говоря, охранял офис сутки через сутки. Несколько раз он брал меня с собой на дежурство, там были хорошие компьютеры (по тем временам) и интернет, да поспать было где - на диване.
Офис находился на первом этаже старого дома (там даже барельеф на нем, по-моему, 1903 года). Офис был небольшой - 3-4 кабинета и около 8 компьютеров.
И вот в один из таких дней сижу я за компьютером в одном из кабинетов, а отец находился в другом.
В конце помещения, с левой от меня стороны, было большое окно с открытыми жалюзями, которое выходит в дворик.
Сижу, чего-то там скачиваю с Интернета, было уже около двенадцати ночи. Свет в кабинете включен, как помню, и на улице тоже горели фонари. И тут я боковым зрением замечаю, что из-за окна, как бы сбоку, выглядывает какой-то силуэт. Я сразу подумал, что, мол, наверное, какой-то вор что-то высматривает, чего в офисе есть.
Я боялся пошевелиться, чтобы не подать виду, что я его заметил.
Так прошло, наверное, минуты три, а силуэт все там же, только начал как бы показываться ещё больше из окна. Решеток не было на окнах, я даже подумал, что, возможно, он сейчас ворвется в окно, и не выдержал напряжения - резко встал и повернулся в сторону окна.
То, что я там увидел, привело меня в полный ступор: там был только силуэт, похожий на человека, просто черная материя, что ли. И оно без очертаний: не было глаз, рта, губ.
Свет был от фонарей на улице, и из офиса тоже падал свет на это существо, но все равно оно было темное. И это нечто просто было за окном в пару метрах от меня. От страха у меня начали подкашиваться ноги, я с трудом выскочил с кабинета и побежал к отцу с криком "Папа, папа!".
Я сказал дрожащим голосом, что за окном кто-то есть, мы вернулись в кабинет, и отец успел заметить только часть силуэта, так как оно уже скрылось из виду за окном.
Он захотел выйти и осмотреть всё в округе здания, но я его начал просить, чтобы он не ходил туда. Я сказал: "Это не человек, оно страшное!".
Но он не поверил, и, уже почти выходя в общий коридор здания, я заметил это нечто в другом окне и закричал: "Смотри, что это?!". Отец обернулся и стоял как вкопанный, смотря на это...
Оно прошло или даже пролетело вдоль стены здания. Мы наблюдали его сначала в одном окне, потом в другом. Отец и сам начал про себя говорить, мол, что это за такое.
Потом оно отдалилось от здания и перешло или перелетело (не знаю, как сказать), оно парило в воздухе и улетело на другую сторону улицы, и там мы уже потеряли его из виду.
Потом мы всю ночь сидели в одном кабинете, обсуждали и пытались что-то найти об этом в Интернете. Так и не смогли лечь спать.
Наутро, когда пришел его сменщик (мужичок был бывший военный), отец кое-как сказал ему, что видел какое-то непонятное темное пятно за окном, что оно парило в воздухе. И тут сменщик прямо в лице поменялся, поведал нам и свой случай. Он не говорил об этом раньше, так как думал, что не поверят и подумают, что он чокнутый.
А он с этим столкнулся за пару недель до нашего случая. Далее от его лица:
"Значит, сижу себе и чай пью. С компьютерами я не в ладах, не знаю, что да как, так что по старинке читаю книжку и сигаретку потягиваю.
Было за полночь, да и вот смотрю, что сигарет осталась парочка, а курю я немало, поэтому такого запаса не хватит до утра. Вот подумал быстро сходить в ночной магазинчик, который через два дома всего.
Вышел, значит, я и пошел за сигаретами. Возвращаюсь обратно и подхожу к зданию. Замечаю, как кто-то стоит около дальнего угла дома. Ну, подумал, бомж какой-то или алкаш шастает, мало ли.
Подхожу к главной двери, достаю ключи и вижу, что тот, кто стоял на углу, очень быстро приближается ко мне, и, главное, он не бежит (нет шагов), а просто летит в мою сторону. Чёрное как смола и никакой тени от него нет, а на улице ведь фонарные столбы горят. Я обомлел, не мог поверить в такое, это же не сон... Я, что называется, как пуля открыл дверь, забежал и заперся уже в офисе. Руки тряслись, я сел просто на пол и вслушивался в тишину... Так и просидел часа полтора, потом поднялся и так через окна повыглядывал на улицу, но, слава Богу, это чёрное нечто больше видел. Потом даже думал, может, привиделось, а вот как вы мне сказали об этом, то понял, что это было на самом деле. Наверное, буду увольняться я, ну его..."
Вот такая моя история. Кстати, отец уволился через пару недель, а его сменщик на пару дней позже. После того случая, пока работали, вроде не видели ЭТО.
Не знаю, что это могло быть и что хотело. Как вы думаете? Но лучше не встречаться с этим...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:25
Сегодня, 10:45 by AndofПросмотров: 1 090Комментарии: 20
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