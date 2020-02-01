Маргарита

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:54 by

«Эх, ну зачем я поехал по этой дороге?» - думал Михаил. Желание добраться поскорее домой побудило его свернуть на короткую, но пустынную дорогу, проходящую возле леса. Здесь и летом то можно было встретить только грибников. А зимой, да ещё и в минус тридцать… Дорогу чистили редко, благо что не было снегопадов.Объезжая наметённые сугробы, Михаил не переставал себя корить. Но поворачивать было поздно. Ещё минут двадцать и будет трасса. Вдруг, что-то тёмное метнулось под капот! Михаил крутанул руль, колёса заскользили по льду, и машина въехала в сугроб. Попытки выехать не привели к результату. Колёса прокручивались, машина сидела плотно.Выйдя из машины, Михаил, чертыхаясь, осмотрелся. На снегу чётко виднелись пересекающие дорогу следы копыт - видно небольшой лось или косуля решили перебежать тогда, когда он ехал. Что ж… Косуля не пострадала.Мороз крепчал и неприятно щипал щёки. Когда Михаил выезжал, было минус тридцать, сейчас, видно, температура стала ещё ниже. Михаил поёжился. Он просмотрел свой багажник, но ничего, чем можно было бы откопать машину не нашёл. Выход оставался лишь один - идти в населённый пункт за помощью. Но… До ближайших домов пешком было не меньше часа.«Вот это я попал…» - думал, в отчаянии Михаил, шагая в темноту и натягивая сильнее капюшон. Он рассчитывал на тепло салона и не надел даже шапку, вместо пуховика надел лёгкую курточку. А сейчас ледяной ветер задувал ему в уши.Он шёл и шёл, с трудом переставляя грузнущие в снегу ноги, тело не хотело слушаться, пальцы на ногах и руках утрачивали чувствительность. Ветер был несильный, но ледяной и колючий. Михаил постоянно тёр замерзающий нос, боясь его отморозить.Полчаса он ещё заставлял себя бодро вышагивать. Но потом… Каждый шаг давался всё тяжелее, ноги наливались свинцом… Он, вроде, уже видел огни посёлка… Тело била крупная дрожь, его просто подкидывало. Все оставшиеся силы тело пустило на дрожь, в попытках согреться.Чувствуя невыносимую усталость, Михаил мечтал лишь об одном - присесть и отдохнуть. Хотя бы минутку… Вдруг он споткнулся и упал. В глазах всё поплыло. Встать уже не было сил. В голове всё смешалось. Разум отключался.- Мишка, вставай! - женский, до боли знакомый голос, врезался в его угасающее сознание.- Вставай! Вставай!!!Он, с трудом, открыл глаза. Увидев её, он простонал:- Маргаритка… Цветочек…мой…- Мишка! Ты же синий весь! Вставай! Ты почти дошёл! Поднимайся!!!Девушка настойчиво его тормошила, пытаясь поднять. Он встал на колени и всмотрелся в её лицо. Свежий румянец на щеках, глаза горят, как всегда… Маргарита была одета в свою шубку, которую он подарил ей, она была свежа и бодра, как никогда. Он протянул заледеневшую руку и прикоснулся к её щеке - тёплая.- Маргаритушка… Как ты здесь… - прошептал он, чувствуя, что слёзы подкатываются к горлу, но у тела нет на это сил.- Я была неподалёку. У тебя руки совсем замёрзли!Девушка скинула варежки и обхватила его руки своими горячими ладошками. И тут Михаил почувствовал тепло! Оно шло из её рук, и разливалось по всему его телу.- Всё! - сказала Маргарита строго. - Поднимайся! В десяти минутах отсюда есть заправка. Там тебе окажут помощь! Пошли.Она подхватила Михаила под руку и повела к огням посёлка. Он шёл, ощущая, что к ногам всё больше возвращается подвижность. Её рука легко держалась за него. «Такая живая. Такая родная…» - стараясь ни во что не вникать, он просто шёл, наслаждаясь каждым мигом, проведённым с ней. Она молчала, и лишь иногда поднимала на него огромные сияющие глаза. Он не смел задавать вопросов, мечтая лишь о том, что бы эти моменты её присутствия тянулись как можно дольше…Наконец, они оказались возле заправки.- Всё! Дошёл! - сказала Маргарита, резко остановившись. - Дальше стучись в киоск. Тебя отогреют и помогут вызвать эвакуатор.Михаил, с ужасом, осознал, что она отступает в тень.- Маргаритка… Я знаю, звучит глупо, но… Не уходи! Прошу!- Мишенька… - глаза девушки увлажнились. - Я, и так, задержалась. Ты будешь жить долгую жизнь… И будешь счастлив!Сказав это, она сделала пару шагов назад и, развернувшись, быстро скрылась во тьме. Михаил стоял. Он всё ещё ощущал её прикосновение на своей руке, и так не хотел лишаться этого чувства. Но леденящий ветер, ворвавшись под капюшон, снова вызвал у него приступ дрожи…На заправке его действительно отогрели горячим чаем и помогли вызвать подмогу. Через два часа Михаил уже выехал на трассу, ведущую в город. Он подъехал к неприметному столбику и остановившись, достал из бардачка фотографию. На ней весело улыбалась молодая цветущая женщина.- Маргаритка… - прошептал Михаил, проводя пальцем по фото. - Цветочек мой…Год назад его любимая жена, Маргарита, разбилась на машине в этом самом месте, возле этого столба…Кто-то может сказать, что видение появления Маргариты было работой его мозга, который в экстремальной ситуации нашёл выход. Может и так. Но Михаил был уверен - его любимая женщина, верный друг, поддерживающая его во всех делах при жизни, нашла возможность спасти его и после смерти.Михаил постоял возле места аварии минут десять, и поехал вперёд, к огням своего города...Автор - Ирина Шведская.

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