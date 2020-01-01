Ночь Самайна

Estellan Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:43 by

Я всегда любил праздники. Нет, правда. Только в эти дни я могу скрыться где-нибудь за городом или в уютном подвале, пустив все на самотек. Чтобы уже с утра начинать разгребать ворох проблем, которые эти самые праздники нам доставили.То оборотни устроили бучу в баре, то псоглавцы обгавкали того, кого не следовало, то какой-то чудик попытался сжечь заведение Ламии… то еще какая почесуха на кого-то нападет. И ведь все - взрослая, умудренная годами, а то и веками нечисть. Но вот такие фортели – всегда.Особенно я обожаю Самайн. После этой ночи проблемы приходится разгребать месяцами. Ночь, когда вся нечисть чувствует себя особенно комфортно в компании людей. И какое-то неприятное чувство, зудящее за левым ухом, мне подсказывало, что в этом году Самайн будет особенно урожайным.Я поскребся в очередной раз и услышал, как Меру особенно раздраженно захлопнула дверь и, вернувшись за свой стол, открыла ноутбук.- Ну чего ты чешешься, как блохастый?- А то ты не знаешь, - тяжкий вздох вырвался из груди и повис между нами невидимой завесой.- Ничего не будет. В конце концов, Самайн только завтра.- Ну да. Каждый год бывает, а в этот не будет.- Да говорю тебе… - начала нага, но именно в этот момент в дверь постучали. Как-то особенно зловеще. Неприятное чувство мгновенно стало острей. Лишь усилием воли мне удалось остаться на месте. Жутко хотелось сползти под стол и затихариться между ножками кресла. Нага направилась к двери.- Да это же мой любимый Смотритель Доков, - обнаружившийся за дверью Роланд лучился крайне неприятной, обжигающей, я бы сказал, жизнерадостностью.- Роланд? – улыбка получилась более похожей на оскал. Почти такая же украшала сейчас и лицо Меру. – Какими судьбами?-А разве мне нужны причины…- Не начинай. В последний раз, когда ты совершенно случайно заглянул ко мне на огонек, для меня это закончилось путешествием во временную петлю. Колись сразу, чтобы я мог закрыть дверь прямо перед твоим носом. Ты же знаешь, как я не люблю ночь Самайна. В эту ночь всегда что-то…- Я как раз по этому поводу, - наставник все же преодолел преграду в форме наги и прошел в офис. За ним зашел еще кто-то. Парнишка. Какой-то подозрительно знакомый. И где я мог его видеть? – А я с подарками. Слышал, что ты уже какое-то время обходишься без ученика… поэтому… позвольте представить… Даниэл.Кажется, по моей вытянувшейся роже, Роланд начал подозревать, что что-то пошло не так еще до того, как я, кивнув парнишке и указав на него взглядом Меру, втащил наставника в свой кабинет, крепко ухватив того за локоть.- Роланд, ты с ума сошел? – с трудом заставив себя разжать пальцы, за закрытой дверью, я набросился на бывшего ментора. – Ты кого приволок? Зачем? Думаешь, у меня здесь проблем мало?- Ну, проблем в доках всегда было более, чем достаточно… - философски начал Роланд, но наткнувшись на мой взгляд, осекся. – Короче, это постановление центра. И ты прекрасно знаешь, что обязан ему подчиниться. Тебе нужен ученик, а у него есть задатки смотрителя. Мы хотим, чтобы ты натаскал мальчишку, объяснил основы. Познакомил, так сказать, с нашим миром.Отчетливо скрипнув зубами, желание заорать, пришлось все же подавить. Наверняка за дверью и так слышали каждое слово.- Какого ученика? Почему центральные вдруг решили, что мне нужен ученик? Ты хоть представляешь себе, сколько тут проблем? Я уже не помню, когда в последний раз дома ночевал.- Да пару лет… твой дом, кстати, снесли в том году.- Снесли?!- Да, теперь там чудесный парк. Твои вещи мы успели перенести в твою новую квартирку… В центре.В центре? Чудесно. Судя по тому, что жилье в центре означает повышение ранга, к этому шагу Роланд и центральные готовились давно. Слишком много сахара, чтобы подсластить пилюлю. Как бы чего не слиплось. Такое обилие сахара говорило только о том, что пилюля, которую мне предстоит сожрать, будет крайне неприятной.- В центре, говоришь? Так может и меня вернут обратно? В архив.- Дай тебе палец, так ты норовишь откусить руку. Хочешь примерить регалии центрального?- Сплющились мне ваши регалии.- Ты же знаешь, что у нас более чем достаточно тех, кто только и может, что перекладывать бумажки. С толковыми бойцами только беда. А со смотрителями и того хуже. Учеников тебе поставляют не потому, что тебе нечем заняться, а потому, что мало кто может воспитать смотрителя.Ну понятно. Прежде чем уйти на пенсию, я должен обучить себе замену.- Идем. Твоя соблазнительная помощница и наш юный гость, должно быть, уже заскучали.На этот раз ухватив меня за локоть, Роланд вытащил наш красочный дуэт обратно в офис. Сидевшая за столом нага тут же вытянулась по струнке. Парень на диванчике, наоборот, должного внимания возвращению своего нового наставника не уделил.- Кстати, - резко остановившись, Роланд обернулся. – А что на счет того осужденного? Он в твоем убежище?«Какого осужденного?» - сделав страшное лицо, я сфокусировал взгляд на Меру, стоящей за спиной Роланда и изображавшей какую-то жуткую пантомиму.- Да-а-а? – нага активно закивала и изобразила нечто, смахивающее одновременно и на гигантского паука-мутанта и на какую-то диковинную птицу, руками. – В смысле – да-а-а. – Моргнув, я перевел взгляд на наставника.- И что ты собираешься с ним делать?- А это уже зависит от вас. Любой, попросивший убежища, получит его. Выйти из него он сможет только в двух случаях. Или если его вина будет доказана, или если он будет оправдан. На его голову уже выписан приказ? – Меру проявляла чудеса артистизма, пытаясь мне что-то пересказать знаками. Но, так как актриса из нее не очень, то получалось что-то среднее между нападением пираний на дирижабль и зомби-апокалипсисом в борделе. Одно ясно – кто-то кого-то покусал.- Да. И я бы рекомендовал тебе не задерживаться с решением этой проблемы. Западный смотритель настаивает на том, что не намерен терпеть такие выходки на своей территории. И требует соответствующего и скорейшего наказания для преступника.- Виновен он или нет, покажут факты.- Факты лежит на поверхности, Смотритель, - особенно мне не понравилось, как он произнес это последнее слово.- Факты, лежащие на поверхности, очень часто оказываются не такими, как их видят, Роланд, - я тоже неплохо насобачился играть интонациями за все эти годы. – Вспомни хотя бы ту гарпию. Всё говорило о том, что это она ворвалась в толпу и начала терзать прохожих на ровном месте. А на деле оказалось, что один ушлый маг присмотрел симпатичную безделицу в ее логове и решил махом избавиться и от владелицы артефакта, и от нескольких не угодивших ему людей, почти месяц втихаря травя птичку какой-то дрянью.- Да-а-а, - взгляд Роланда мечтательно затуманился. – Знатная была птичка, а… кхм, формы. А где она сейчас?- Вместе с парой фениксов служит Синей Птице. В центр возвращаться не планирует.- Нда… короче, разберись с этим побыстрее. Никто не нарушит право убежища, но и держать там убийцу лишнее время, я не вижу смысла.Кивнув по очереди наге и парнишке, Роланд скрылся за дверью.- Меру! – процедил я сквозь зубы, а бумаги на ее столе воспользовались случаем и вспыхнули.- Я не виновата! – привычная ко вспышкам моего гнева, нага быстро накрыла источник пламени папкой и похлопала по ней ладонью. – Я как раз получила данные от Медянки, когда он вошел. Просто не успела тебе сказать.- Не успела сказать о том, что в моем убежище сидит головорез?- Ну… не головорез.- Серийный маньяк? Кого на этот раз принесло в доки?- Лучше тебе самому увидеть.- Тогда идем, - я подхватил с вешалки плащ и почти врезался в нарисовавшегося тут же парнишку. – Так. Стоп. А с этим что?- Ты предлагаешь его тут оставить?Я окинул мальчишку взглядом. Да уж. С нашей встречи прошло не так много времени. Странно, что я успел его почти забыть. Все те же каштановые волосы, серые глаза, невысокий рост. Правда, нет школьной формы, но я бы больше удивился тому, если бы она была.Успев погостить в мыслях этого человека, я успел понять, что он вполне способен наворотить дел в офисе, если оставить его без присмотра.- Так тот охотник тебя не замочил? – скривившись в улыбке, я похлопал парнишку по плечу. – Это хорошо. Но постарайся не отставать, ничего не трогать и не лезть на рожон. А то кто-нибудь тобой точно подзакусит.- Старик успел мне кое-что объяснить за последние месяцы. Я не совсем идиот, - скуксился мальчишка.- Сильно сомневаюсь. Только полный идиот мог бы согласиться учиться на смотрителя в доках.- Я сам попросился…- Ну вот, а говоришь – не идиот. Идем.Улицы города готовились к празднику, это чувствовалось в украшениях, витринах различных лавок, самом воздухе, холодными пальцами перебирающем волосы, забирающемся за воротник и вызывающем мурашки. Ночь, одна ночь в году. Но сколько же от нее проблем.В изобилии пропитавшись настроениями, витавшими на улицах, я был предельно счастлив, когда мы, наконец, спустились в убежище.На самом деле убежищем служило целое здание, каждый из оказавшихся тут мог занять понравившееся ему помещение. Наверное, мне следовало бы начать о чем-то догадываться, когда нага уверенно повела меня в сторону подвала, но включить мозг я почему-то догадался только тогда, когда за спиной закрылась дверь, отрезав пути отступления.- Да что же ты будешь делать-то? – резко развернувшись, с целью покинуть этот подвал и больше сюда никогда не возвращаться, я наткнулся на Меру, грудью закрывающую выход. Вот ведь поганка. А ведь знала, точно знала, что я в эти разборки не захочу вмешиваться.Даниэл отбился от нашей, вяло борющейся, так как я не стал бы применять против наги силу, а она не могла меня просто так отсюда выпустить, группы и принялся изучать помещение.Наконец, смирившись с тем, что безболезненно отсюда выйти не получится, я жестом велел ей присмотреть за пацаном, пока я побеседую с… нда. Высший. Еще один. Мало мне проблем было с предыдущим.- Ну, рассказывай. Как ты узнал о моем убежище? Кто тебе рассказал? Кто привел? Рассказывай, и ему ничего не будет. Посмертно.- Так ты и есть Смотритель Доков? Я думал ты… выше, - вампир задумчиво постукивал по столешнице длинными когтями.- Какая незадача. А я думал, что мне не придется больше иметь дел с вашей братией, после того, как один из твоих коллег наследил на моей территории. Зачем ты пришел? Почему ко мне?- Мы не знакомы лично. Я – Ферхар. Да, я слышал о том, что зимой у тебя были проблемы с одним из наших, но, признаться, не думал, что один эпизод способен взрастить такую ненависть ко всему виду. В любом стаде не обходится без паршивой овцы. Я пришел потому, что оказался в затруднительном положении, и мне требуется помощь. Насколько я знаю, центральные уже выписали приказ на мою голову и голову моего птенца. Но ни я, ни он не делали того, в чем нас обвиняют. Западный смотритель… нет, он неплохо выполняет свою работу, но в данном случае его позиция оказалась весьма радикальной.Слушая упыря, я краем глаза следил за Даниэлем. Сначала он просто изучал кладку стен, потом его чем-то заинтересовал торшер, а следом он добрался и до горгульи, которую в тот раз сумели отбить у Лестера, и она пока что базировалась у меня. Изучив ощеренную каменную морду, парень заглянул в светящиеся красным глаза и тут же сунул руку в пасть зверя. Благо, Меру оттащила незадачливого исследователя до того, как каменные челюсти сомкнулись со звуком капкана. Поймав мой взгляд, нага покрепче скрутила подростка и отбуксировала того к полке с книгами, надеюсь, что чего-то радикального, типа Книги Крови, там не завалялось. Лучше бы там нашлась азбука.- Ферхар, друг человека, весьма символично. И что же заставило тебя думать, что я со своей работой справляюсь лучше западного смотрителя? Что вообще заставило тебя думать, что я захочу вмешиваться в это дело?- Ты позволил мне воспользоваться твоим убежищем.- Да, - новый взгляд метнулся в спину наги, заставив ту отчетливо вздрогнуть. Змея точно чует, что здесь что-то не так, раз своевольно впустила упыря. А ее чутье еще никогда не подводило. Осталось выяснить, каким боком это выйдет лично мне. – Но я так же могу и отказать в нем.Смех беловолосого высшего отразился от стен и изрядно ударил по барабанным перепонкам. Да этот тип стар. Возможно, даже старше меня. Они набирают силу с возрастом. Соответственно, и силен. Что же могло такого произойти?- Смотритель Доков никогда не бросает начатое дело, не докопавшись до сути, - заметил он, отсмеявшись. После чего вцепился в мою руку, привлекая внимание. – Посмотри мне в глаза и скажи, что я лгу. Если я лгу, то ты в полном праве отказать мне и в убежище, и в помощи. А если нет – помоги. Меня и моего птенца оклеветали. Взамен я помогу тебе. Я знаю, где отсиживается твой бывший ученик и бывшая смотрительница.Замерев в неудобной позе, я смотрел в его светлые, словно выгоревшие глаза и понимал, что упырь не врет. А значит, я снова изрядно влип. Поиски Лестера, это то, чем я был занят в последние месяцы, но найти того, кто не хочет, чтобы его нашли, было гиблым делом. Похоже, придется этому типу все же помочь.

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