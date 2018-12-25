Про Тульпу

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:51 by

- Ну и метёт нынче…- Валентина вошла с мороза и задержалась у порога, отряхиваясь от снега. - Сегодня на рынке опять Нинка блажная бродила.- Вот ведь повадилась… – протянула баба Поля.- И не меняется совсем! Кожа гладкая, ровная, ни морщинки. Волосы ещё рыжее стали – огненные просто! И одёжка та же…- А чего ей меняться, она же тульпа.- Кто? – удивлённо переспросила Лида.- Тульпа. – Повторила Валентина. - Не слышала про таких, что-ль? Ма, расскажи.Баба Поля согласно кивнула:- Я маленькую Валюшку часто отвозила к сестре, в область. Сама на заработки выбиралась, а дочку к ней. Она воспитательницей работала и Валю в садик брала.- Ну не всегда брала, - встряла Валентина. – Я больше любила на хозяйстве оставаться под присмотром баб Паши, у которой тётка квартировала. У неё был заросший сад – неухоженный, буйный. Я там подолгу бродила, всё сама с собой разговаривала. Играть-то не с кем было. Иногда выходила к обрыву над рекой, посидеть на лавочке, да помечтать. На этой самой лавочке я и познакомилась с девчонкой-ровесницей. Она назвалась Ниной и сказала, что живёт по соседству. В садик Нина не ходила из-за того, что часто болела. Была она бледная, почти прозрачная – синие дорожки вен отчётливо проглядывали сквозь кожу. Глаза будто красным ободком обведены, ресниц почти нет. А волосы ярко-рыжие. В цвет пламени! Про свою болезнь она говорила с гордостью и каждый раз прибавляла – я-то что, вот сестра моя совсем слабая. Редко из дома выходит.Шумные детские игры были для Нины недоступны, она ходила медленно, с трудом, и мы подолгу просиживали вместе в бабпашином саду – придумывали разные истории. Или просто играли в куклы.- Приводи сестру, - просила я частенько. - Втроём же веселее играть.Но Нина только дёргала плечом:- Может, в другой раз.И так всё время. У неё всегда находилась отговорка, почему Катя опять не пришла знакомиться.Раз, когда Нина не появилась, я попросила бабу Пашу показать её дом.- Ты не ходи к ним сейчас, Валюшка. Опять Нина расхворалась. Болезнь её точит. Сейчас вроде полегчало, гуляет с тобой, на улицу выходит. А до этой весны совсем не вставала с кровати. Может, перерастет болячку свою.- А что с ней?- Родилась такой. Что-то с кровушкой…- И сестра её тоже болеет.- Кака така сестра? Одна Нинка у родителей, - удивилась баба Паша.- Катя. Мне Нина про неё рассказывала.Баба Паша посмотрела с сомнением и больше ничего не сказала. А через пару дней, когда мы с Ниной опять в саду играли, отлучилась куда-то. Вернулась мрачная, недовольная. Не стала нас на чай звать, а ведь всегда угощала и вареньем, и баранками маковыми, и плюшками.После, когда Нина ушла к себе, состоялся у нас странный разговор.- Ты, деточка, больше с Ниной не играй, не надо. – попросила баба Паша.Я, конечно, возмутилась, ведь успела уже привыкнуть к этой необычной девчонке и немного симпатизировала ей. Но бабка заладила – не водись, и всё! И потребовала обещание дать. Я в слёзы!Ну она и рассказала тогда, что Нина – совсем не Нина. Что когда мы крайний раз в саду играли, пошла она к Нининой матери, поговорить. И увидела, что Нина, настоящая Нина, дома, в кровати лежит с книжкой. Мать её как раз сборы затеяла – готовилась везти дочку в город, очередное лечение проходить.Так-то!Они и вправду очень скоро уехали, и больше Нину я не видела.Баба Паша сказала, что не с Ниной, а с тульпой её я водилась! Мол тульпу эту Нина выдумала, она для неё воображаемой подругой стала. И настолько они сроднились, что смогла та вроде настоящей Нины делаться и из дома выходить, с людьми общаться. А после Нине всё рассказывала.Баба Паша всё дивилась, что мать её ничегошеньки не подозревала даже! Повторяла:- Никто ведь не прознал! И я, старая, не заподозрила подвох. Пока ты про сестру не заговорила…Мне трудно было понять, как подобное возможно. И честно, я не особо и пыталась. Запомнила только, что тульпа – опасная штука. Что-то вроде паразита. Поначалу безобидна она и скрашивает существование своего создателя. А после начинает на себя жизнь человека перетягивать потихонечку. Облик его принимает, видимой становится, осязаемой. И всё-время подпитывается от него энергией, силой, знаниями. Так незаметно и заменяет его во всём!- А с человеком что происходит? – Лиде, как всегда, было очень интересно.- То и происходит…Кто умом трогается, а кто и того похуже…- Что похуже?- То!- Лидушка, – вступила баба Поля, - если бы мы точно знали…Да и никто не знает. Я тогда Валюшку вскорости увезла, Нина ещё на лечении была. А потом, через время, от сестры своей узнала, что Нина помутилась умом. Вроде бы из-за лекарств каких-то…Сколько лет уж прошло…И вот недавно встретила её Валя у нас, в Пряхино, на рынке она побиралась. Если это Нина, конечно…- Вот-вот...Не Нина - тульпа! Я её сразу узнала, так мало она изменилась. Повзрослела, конечно, но не постарела. И на меня хитро так глянула, понимающе, вроде заговорщики мы с ней! Я сначала заговорить хотела, но не решилась. Мало ли что. Лучше от таких подальше держаться!- А я другой случай знаю. От бабушки слышал, - вступил в разговор дед Лёва.В деревне у них сразу после войны мало кого осталось, лишь несколько домов обжитых. В одном из них бабка с внучкой, девчонкой лет пяти, выживали. Родителей у девчонки не было. Мужа своего бабка давно, по молодости ещё, потеряла. Трудно им приходилось. Хозяйство разваливалось, а помочь некому – не было в деревне мужиков.И как-то заметили соседки, что вроде меняться стало что-то в бабкином дворе. Крылечко новое появилось. Простое на вид, но крепкое, надёжное. Ставни на окнах закрепил кто-то, ровно теперь висят. Возле сараюшки появилась аккуратная поленница. Вчера ничего не было, а нынче – до самой крыши дрова уложены. Чудеса! Внучка бабкина бегает по двору, смеётся, весело что-то рассказывает, а кому, непонятно. Так, постепенно выправилось всё хозяйство – и крыша подлаталась, и огород вскопался. Вроде как сам собой. Соседки девчонку выспрашивают:–Кто помогает вам?- Дедушка, - отвечает.- Какой такой дедушка? – удивляются.- Наш.Ничего не понятно. К бабке с расспросами подступили. Она поначалу отмалчивалась, не хотела говорить. Но когда поднажали, призналась, что часто вспоминает вслух мужа своего – мол, как бы хорошо им жилось, если бы дед был рядом. Он бы поддержал да по хозяйству помог. И стала девочка про деда подробно расспрашивать, представлять себе его образ. После завела за правило разговаривать с ним. Про жизнь рассказывать, помощи просить…- Хотите верьте, хотите – нет, но я и сама не знаю, как всё происходит! Что не утро – изменения у нас, да вы и сами видите. Проследить пыталась - не получается. Как ночь, так слипаются глаза. Против воли засыпаю…Внучка говорит, что ночами дедушка приходит и работает. Она его звала зайти да остаться, но он отказался, нельзя мне с вами, сказал.- С чего ты взял, что тульпа им помогала? – баба Поля смотрела недоверчиво.- Девочка та, бабкина внучка, говорила, что поначалу она придумала себе деда. Ей так спокойнее было. И не страшно. А через время он, как настоящий, приходить стал и помогать им. Вот такая история…Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Блаженная тульпа паразит облик создателя осязаемая ночь дед

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