Двуликий

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:18 by

В августе зарядили дожди. Похолодало, словно близкая осень сулила скорый свой приход. Хотелось свернуться калачиком и спать, спать под тёплым пледом… Да только нужно было доделывать человечков – Лида теперь всё больше работала на заказ, и желающих получить от неё куклят только прибавлялось. Собрав в корзинку нужное для работы, накинула Лида дождевик и заспешила к бабе Поле вечерять.В палисаднике среди поникших от дождя цветов бродила Валентина, таскала в руках селфи-палку с пристроенным на ней телефоном, бубнила что-то монотонным голосом.Опять стримит, поняла Лида. Никогда бы не подумала, что резкая горластая баб полина дочка решит заделаться блогершей. Совсем недавно она завела канал на ютубе и выкладывала теперь коротенькие репортажи о провинциальном, почти деревенском житье-бытье. Просмотров, как и подписчиков, было ничтожно мало, но Валентина не унывала – не тот был у неё характер.- Цельный день эту палку-насадку тягает! – пожаловалась Лиде баба Поля.- Репортажницей заделалась! – засмеялся дед Лёва.- Репортажницей! – передразнила деда вошедшая с улицы Валентина. - Много вы понимаете! Стримлю я! Народу прелести природы демонстрирую. Вот раскручу свою страничку – сделаюсь звездой!- Ты бы лучше материны истории на аппарат записывала! Глядишь и потянулся бы народ байки складные послушать.- И правда, Валь! – поддержала Лида. – Говор у тёть Поли такой приятный! И тембр своеобразный – мягкий, с лёгкой трещинкой.- Да кому нужны ваши байки, - отмахнулась Валентина. – Народу экшон подавай. Или этот… натур-продукт…Не сдержавшись, Лида рассмеялась. Рядом захихикал дед. Валентина на это разобиделась, ушла на кухню. Загремела-загрохотала утварью.- Эх, девонька, - вздохнула баба Поля. – У меня когда-то голосок, что ручеёк звенел – тоненький, нежный. Это к старости связки куревом посадила.- Тоненькие голоса не редкость. А такого как у вас я не слышала раньше. Вас правда нужно записывать, тёть Поль.И баба Луша поддакнула:- Да. Голос у Поли притягательный. И необычный… не женский, не мужской…Я тут историю одну вспомнила… Про двуликого… У того тоже голоса менялись… И не только они…Рассказывать, что ль?- А то! – подмигнул собравшимся дед Лёва. - Давай, запрягай!- Слыхала я давненько от знакомой про человека, в котором уживались сразу два естества - мужское и женское. Для таких особое прозванье есть… Мне не выговорить…- Герман... какой-то там? – встрял дед.- Во-во, он самый, – кивнула бабка.Так вот. Слыл человек тот колдуном. Сильным да знатким. Жил далёко на хуторе, ни с кем не водил знакомств. Люди его двуликим нарекли. Всё потому, что колдун раз в месяц менялся. Один раз мужиком покажется, другой – бабой! Тем, кого лечил, наказывал строго – приезжать в условный срок. Бабой – баб лечил. Мужиком – мужиков.Посетителям своим показывался в маске. Она ему аккурат половину лица прятала. И в одёжке соответствующей. То женской, то мужской.- Тьфу, пакость! - не сдержался дед.- Не любо, не слушай, - прикрикнула на него баба Поля. – Ты продолжай, Луша. Завлекательная история.- Да что продолжать… Родственники знакомой порчу с дочери к нему снимать ездили. Они по первости на женщину и попали. Росту высокого, кряжистая да широкая и в платье до пола! Маска слева лицо прикрывает, а правая часть – чисто бабья! Глаз подведён, губы подкрашены, щека алеется… Голова косынкой повязана. Из-под неё косица толстенная. Говорит пискляво, а взгляд цепкий, острый, холодный. Наскрозь пробирает!Глянул и кивнул – в дом идите. Там уж сказал, что порченая девчонка. На стул её усадил да над головой яйцо разбил прямо из-под курицы. Там возле печи на соломе курица на яйцах сидела. И что вы думаете? Вывалились оттудава навроде чёрных пиявок – здоровые такие черви, жирные…Колдун собрал их в банку и велел закопать на перекрёстке. Потом пошептал что-то. Покропил водой, травку закурил… И наказал приехать ещё раз, через месяц.И ведь полегчало девчонке!.. Только они не выдержали. Второй раз чуток раньше приехали. И попали на мужика! Маска таперича на правой стороне была. Пол-лица – грубые, мужские! Бровь широкая, косматая, бородёнка редкая да ус. Пятно коричневое на всю щёку. Говорил басом, гудел, что колокол церковный.Они спугались даже! А он ругаться принялся, страсть как! После, правда, отошёл малость. Опять обряд провёл непонятный – накрыл девчонку чем-то вроде полотна, землёй на голову сыпал, выкрикивал что-то. А в комнате при этом стучало да шумело – ужасти как громко.Родителей он в дом не пустил. Велел на этот раз возле обождать. Так они тоже слышали крики. Хотели даже войти, да удержались. Потом уже колдун им сказал – что смог, то сделал. Да только полностью заразу не вытравил. Не вышло до конца из-за того, что не соблюли наказ.- Внуков не ждите, – так сказал. - Не родит она.И что вы думаете – сбылось предсказание! Прожила та девчонка бездетной. Замуж несколько раз хаживала, да только деток не случилось.И неча тебе кривиться, дед!В жизни ещё и не такое случается.Автор - Елена Ликина.

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