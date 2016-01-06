Бзырь

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:01 by

И как-то сразу спокойно ей сделалось. Повеселела, новых куклят замыслила.Август ускользнул незаметно. Вечером, когда потянулся туман, вышла Лида к полю, подышать свежестью да проститься с летом.Фонарей здесь не было. Отрезанная от мира, среди густой туманной взвеси, медленно брела Лида по тропинке.Где-то далеко впереди всхрапнуло, послышалось глухое ржание.Откуда здесь лошадь? – удивилась Лида. Местные давно уже не держали никого, крупнее курицы.Она остановилась, вслушиваясь.Ржание повторилось. Лида не могла понять, приближается оно или отдаляется. Туман проделывал со слухом странные штуки, словно специально хотел запутать.Ей вдруг сделалось тревожно.И когда задрожала земля, она не выдержала, кинулась к дому. Отдышалась уже во дворе, накрепко затворив калитку.На очередных вечёрках Лида рассказала о своих приключениях.Бабки не удивились, лишь переглянулись многозначительно.– Опять бзырь в тумане бродит, лето провожает…- Бзырь? – поразилась Лида причудливому названию.- Бзырь. Шатун. Вроде полевого он… - объяснил дед Лёва. – Любит попугать нашего брата. Отец мой пацаном его видал, на всю жизнь запомнил! Наладился он с дружками на рыбалку. Поутру лугом двинулись. Тут-то туман их и прикрыл! Такой густой, что одёжа вымокла! Ну и услышали, вот как ты – лошадь ржёт. Тогда-то лошадей в деревне держали, поэтому не удивился никто, спокойно пошли на голос. И увидели мужика незнакомого, страшенного да грязного. Он из травы поднялся, зубы выставил и давай ржать! Еле утекли они! Долго потом отцу за спиной топот чудился.- Может бродяга их испугал, а не бзырь, - предположила Валентина.- Не скажи, - покачал головой дед. – Тот мужик, когда поднялся, на лошадиных ногах стоял. Лошадиных! Отец говорил потом: мужик, как на тропку выпрыгнул, так мы копыта и увидели! Сначала не поняли даже, что за диво! Думали, туман морочит. А как погнал нас, враз поверили. Топотал, чисто лошадь! И ржал!- Да, раньше бзыря частенько чудил. Пугал народ, - согласилась баба Луша. – У нас его на исходе лета тоже встречали. Только мужиком не показывался, а всё больше половина лошади бродила.- Половина?- Половина. Без тулова. Только задние ноги да круп. Страхота ещё та! А из тулова голова сморщенная, страшенная! Рот раззявит и ржёт! В тумане ежели такого встретить, обстрекаться враз можно!- Наш деревенский пастух его видал, после помрачился малость. Он приснул - в поле-то жаркие дни стояли. А под утро бзырь ему побудку и устроил. Показался во всей красе да погонял вдосталь. Это у него развлечение такое. Осенью-то не пошалишь, цепенеет нечисть, кто засыпает, кто обмирает до весны.Копыта у бзыря огромные, с голову взрослого человека! Зашибить легко могут. Но не тронул же пастуха, хотя погонял да испугал сильно. Пастух после и говорить толком не мог, а всхрапывал и хрипел, что коняшка. Ну и работать не смог, всякую животинушку стороной обходил.- А я слыхала, что бзырь прилепиться к человеку может! – заговорила баба Поля. - Мне бабушка когда-то рассказывала, как дядька один подкову в поле нашёл, тоже здоровущую. Таких сроду не видал. Он её в узелок завязал да в карман сунул. И позабыл про то. Только стали с ним странности происходить, чудится, что кто-то за ним по пятам ходит, жарко в затылок дышит. А как заругается, так у него изо рта, вместо слов, лошадиная речь! Ржёт, чисто мерин! Мясо есть перестал. До травы сам не свой сделался. Люди смеялись поначалу, а потом смекнули, что не спроста так. А тут ещё местный дурачок стал на мужика этого шипеть да плеваться. Как увидит, тычет пальцем, руками машет, отгоняет вроде кого-то. Повели мужика в церковь, а он порог перейти не может! Всхрапывает, фыркает, вырывается. Тут бабушка одна и говорит – да это его бзырь водит! Велела у бедняги по карманам посмотреть. А как узелок найдут, сжечь с содержимым вместе, не развязывая! Так и сделали. И что вы думаете?! Отлепился бзыря, перестал над мужиком издеваться. Такая вот история.- Враки то! - отмахнулся дед. - Где ж видано, чтобы нечисть подкованная шастала?- Враки или нет, не тебе судить! - разозлилась хозяйка. - Сам-то хорош, сколько раз на брехне ловили!..Лида слушала своих стариков, куталась в тёплую шаль, что связала для неё баба Луша и улыбалась.Скоро завладеет землёй долгая осень, с дождями и туманами, слякотью и ненастьем. После, сменит её белая зима…В каждом времени года таится своя, неизъяснимая прелесть, нужно лишь присмотреться повнимательнее, почувствовать её. Тогда и время до новой весны пролетит незаметно.Автор - Елена Ликина.

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