Белое платьеЛида была немолодая женщина. Как и все другие, она хотела чувствовать себя моложе.
Однажды у себя на чердаке она нашла белое платье. Лида никогда не видела у себя этого платья, да и к тому же оно было настолько белоснежное, чистое и как будто поглаженное, что Лида очень удивилась, но всё-таки примерила платье.
Оно идеально сидело на теле женщины и даже как-то делало её фигуру более стройной и привлекательной. Обрадовавшись, женщина сняла платье и бережно сложила его на полку.
Уже через неделю Лида красовалась в этом платье на местной дискотеке для пожилых. Женщина хотела выделиться из толпы и активно танцевала под спокойную музыку.
Увидев своих подруг, Лида подскочила к ним, похвастаться новым платьем. Подруги окатили Лидочку комплиментами. Но каждая из женщин хвалила именно чёрное платье. Лида в недоумении доказывала, что платье белое, думав, что девочки шутят над ней.
Вернувшись домой после весёлого вечера, Лида завалилась спать.
На следующее утро Лида вскочила с хорошим настроением и сразу же побежала за платьем, она опаздывала на работу.
Подойдя к зеркалу, женщина заметила, что её любимое платье действительно чёрное. От неожиданности Лида откинула от себя платье. Вдруг женщина заметила, что от платья отходит дым, платье тлело. Затем резко вспыхнуло и загорелось. Пламя окинуло весь дом.
Уже через несколько дней Лиду хоронили. Почти полностью сгоревшое, холодное и в пепле тело лежало в гробу. На нём было белое платье, которое было единственной уцелевшей вещью в полностью сгоревшем доме.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 08:21 by Алиса ШахПросмотров: 124Комментарии: 2
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