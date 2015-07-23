Белое платье

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алиса Шах Просмотров: 124 Комментарии: 2 +1 Вчера, 08:21 by

Лида была немолодая женщина. Как и все другие, она хотела чувствовать себя моложе.Однажды у себя на чердаке она нашла белое платье. Лида никогда не видела у себя этого платья, да и к тому же оно было настолько белоснежное, чистое и как будто поглаженное, что Лида очень удивилась, но всё-таки примерила платье.Оно идеально сидело на теле женщины и даже как-то делало её фигуру более стройной и привлекательной. Обрадовавшись, женщина сняла платье и бережно сложила его на полку.Уже через неделю Лида красовалась в этом платье на местной дискотеке для пожилых. Женщина хотела выделиться из толпы и активно танцевала под спокойную музыку.Увидев своих подруг, Лида подскочила к ним, похвастаться новым платьем. Подруги окатили Лидочку комплиментами. Но каждая из женщин хвалила именно чёрное платье. Лида в недоумении доказывала, что платье белое, думав, что девочки шутят над ней.Вернувшись домой после весёлого вечера, Лида завалилась спать.На следующее утро Лида вскочила с хорошим настроением и сразу же побежала за платьем, она опаздывала на работу.Подойдя к зеркалу, женщина заметила, что её любимое платье действительно чёрное. От неожиданности Лида откинула от себя платье. Вдруг женщина заметила, что от платья отходит дым, платье тлело. Затем резко вспыхнуло и загорелось. Пламя окинуло весь дом.Уже через несколько дней Лиду хоронили. Почти полностью сгоревшое, холодное и в пепле тело лежало в гробу. На нём было белое платье, которое было единственной уцелевшей вещью в полностью сгоревшем доме.

Ключевые слова: Платье белое платье пожар авторская история

Другие, подобные истории: