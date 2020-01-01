Открой дверь...

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:25 by

В детстве меня часто отвозили на всё лето к маминым родителям. Проживали они в российской глубинке – непримечательном крохотном городишке средней полосы. Их квартира находилась в трёхэтажном старом доме. Навсегда запомнил я тёмный подъезд, пропахший кошками и неистребимым запахом прогорклой еды, щербатые узкие ступени лестничного пролёта, четыре обшарпанные двери на лестничной площадке.Сбоку от лестницы, пряталась дверь в подвал, обитая чёрным дермантином. Её никогда не запирали. Но тогда, в мой последний приезд, она была заложена широкой доской. С двух сторон доску фиксировала пара больших гвоздей. Отчего-то их вбили не глубоко, гвозди гуляли, шатались от прикосновения. Прошлым летом я позабыл в подвале мяч и планировал забрать его сейчас. Теперь же, трогая шатающийся гвоздь, отчего-то не решился. Мне стало не по себе, я впервые почувствовал опасность.В то лето в доме осталось три семьи… Две – в нашем подъезде, и одна – в первом. Остальные квартиры успели расселить.Дедушка с бабушкой тоже жили на чемоданах – в начале осени должны были выехать и они.Ночами дом скрипел и жаловался, чудилось вздохи да шепотки, поскрипывали доски пола. Шаркали в подъезде шаги. Медленно кто-то поднимался в ночи, обходил подъезд… Лампочка на площадке не светила, дверной глазок показывал мрак.Я спрашивал у своих – кто ходит по дому? Но они лишь недоуменно переглядывались.- Да алкаши, наверное, к приятелю Витьку ходят, - предполагала бабушка.Вот только Витёк жил на первом этаже, через пролёт от той самой двери.Однажды шаги надолго затихли у нашей двери. Обливаясь потом, стараясь не дышать, чтобы не выдать своего присутствия, я ждал, когда же продолжат они медленное своё шарканье дальше. Было тихо, но я чувствовал чьё-то присутствие. Кто-то притаился с той стороны, кто-то следил за мной! От напряжения меня затрясло. Обхватив себя руками, я отважился и заглянул в глазок. Только по-прежнему ничего не разобрал в темноте подъезда. А когда решил вернуться в кровать, услышал голос, механический, жуткий:- Открой дверь…Открой дверь…С тех пор это повторялось каждую ночь.Медленные тяжёлые шаги по лестнице…Кто-то поднимается снизу - шорк-шорк…шорк-шорк… Замирает возле нашей двери. Мне кажется, я слышу сопение, кто-то там, на площадке принюхивается. Чует меня!И монотонный голос внутри головы просит опять:- Открой дверь…Открой дверь…У того, кто ходил по подъезду, появилась цель – проникнуть в нашу квартиру. Я понял это после того, как шаги перестали обходить все три этажа. Теперь они целенаправленно двигались в сторону нашей двери и замирали перед ней, выжидая…Как долго нечто стояло там, не знаю. У меня не всегда хватало сил дождаться его ухода, я засыпал в коридоре, привалившись к стене.Наконец бабушка не выдержала и всё рассказала деду. И как-то, в ночи, он появился в коридоре и решительно подошёл к дверям.- Не открывай, - зашептал я, когда понял, что хочет сделать дед.- Я лишь приоткрою, чтобы ты убедился, там никого. И перестал бояться!Но я то-то знал, знал, что чудовище там! И использует даже крошечную щель, чтобы проникнуть внутрь!Я запаниковал, повис на деде, заплакал.- Не открывай! – молил я, рыдая. – Пожалуйста, не надо!И дед сдался, махнул рукой.- Что ты читал последнее время, внучек? Может фильм посмотрел страшный?Тогда, в пору моего детства, подобных фильмов было наперечёт. Особенно любил я «Вечера на хуторе близ Диканьки…» Вот только здесь, наяву, было что-то совсем иное, рядом с ним и весёлый чёрт, и солоха, и пузатый Пацюк выглядели совершенно безобидными.А потом я встретился с тварью.Бабушка с дедом вот-вот должны были приехать с дачи. Поджидая их, я скучал и придумал себе странную игру, на мгновение открывал дверь и выпрыгивал на площадку. И тут же, молниеносным движением, заскакивал обратно в квартиру. В какой-то момент, поскользнувшись на коврике, я дёрнул дверь за собой, и она захлопнулась с лёгким щелчком. Ключа у меня не было.Ещё даже не стемнело, но в подъезде было сумрачно. Мутное оконное стекло на нижней площадке почти не пропускало света. Но тень на стене я увидел отчётливо…Не тень даже, а чёрную кляксу, что наползала снизу. Чёрный силуэт, расплывшийся, огромный, пульсируя, то растекался по стене, то собирался в ком. Что-то вроде отростков появлялось с боков и сразу опадало…Поверху, там где должна была быть голова, торчало два выроста – рога или уши…И уже, после, я услышал знакомые шаги – шорк-шорк, шорк-шорк…Тварь поднималась. Она была невидима! Только чёрный силуэт и звук шагов выдавали её…- Попалсяяя…попалсяяя… – довольно прозвучало в голове.Сжавшись у двери, я закусил руку с такой силой, что следы зубов остались на всю жизнь. Я мечтал исчезнуть, испариться! Мимо твари было не проскочить. Что делать? Что?!Когда чудовище почти добралось до площадки, меня отпустило, я рванулся на третий этаж, застучал в запертые двери. Только тихо было за ними, неоткуда было ждать помощи…Внизу грохнула дверь подъезда, послышались голоса – мои вернулись с дачи. Залаяла собака, громко, зло…- И откуда ты взялся, такой сердитый? - спрашивала у кого-то бабушка.- Шустрый. Забежал в чужой подъезд и ругается! – смеялся дед.Я окончательно пришёл в себя, сидя на вытертом коврике у дверей чужой квартиры. Кружилась голова…Незнакомый кудлатый пёс дышал мне в лицо, облизывал щеки шершавым языком. Где-то внизу охала, звала меня бабушка…Дед поднялся за мной - сильные знакомые руки подхватили меня, понесли вниз.Восстанавливался после потрясения я долго.Признаться, после случившегося тогда, я до сих пор опасаюсь оставаться один.Я так и не рассказал своим про тварь. Не решился. Кто такому поверит? Обмолвился просто, что меня пугает дверь в подвал. Спросил, почему её заколотили?Дед объяснил, что это сделал кто-то из соседей. Полгода назад. От алкашей, что собирались у Витька. Боялся, что те устроят пожар по пьяни.Через время дед привёл меня к двери - хотел, чтобы я переборол страх.– Чего ты боишься? – не мог понять он. - Там внизу пустой подвал. Ты ж его хорошо знаешь. Давай спустимся…Мячик твой поищем…Ну? Я фонарём посвечу…Я стоял и смотрел на дверь.Открыть или нет? Мы даже инструменты захватили – пассатижи, чтобы сподручнее было извлечь гвозди и молоток, чтобы забить их снова…Открыть или нет?..Всего-то – взять деда за руку и спуститься в подвал…Сколько раз раньше мы ходили туда вместе – за огурцами, за вареньем, за вкуснющими бабушкиными помидорами…Только теперь всё изменилось…Возможно там, в самом тёмном и глухом месте дома, открылся проход, из которого приходит тварь…И тот, кто заколотил дверь, когда-то тоже встретился с ней?Чем дольше я стоял, тем сильнее чудилось мне за дверью какое-то движение, словно с той стороны тварь тоже прислушивалась к нам, ждала…Тогда я взял у деда молоток и неумело ударил по шляпке гвоздя, стараясь загнать его как можно глубже...Автор - Елена Ликина.

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