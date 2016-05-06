Ведьма на реке

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 144 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 00:33 by

В тот год шестнадцатилетний Роман проводил лето в деревне у бабушки с дедушкой. Те жили в глухой деревушке с младшим сыном Петром, недавно вернувшимся из армии. Рома дружил с дядей, ведь они были почти ровесниками, но из-за отсутствия привычных городских развлечений немного скучал. Чтобы развлечь племянника, Пётр предложил ему сходить на рыбалку к реке, что находилась в глубине леса. Парень согласился, и на рассвете они собрали удочки, взяли бутерброды и отправились в лес.К реке шли долго, но когда оказались на месте, Роман присвистнул от восхищения. Такая красота кругом — могучие деревья с густыми кронами, река, чистая, слово зеркало, и какая-то мистическая тишина, которую и нарушать не хочется.— Вот это место, — тихо сказал Ромка оглядываясь. — А чего ты раньше меня сюда не приводил?— Малой ты был, мать боялась, что устанешь столько топать, — ответил Пётр и стал устраиваться на берегу с удочкой.Роман же продолжал осматривать необычное место, как вдруг заприметил старенькую избушку, скрывающуюся за деревьями.— Ой, Петь, там домик, — воскликнул парень.— Где? — Пётр посмотрел в направлении указанном племянником и пожал плечами. — Странно. Раньше этой избушки не видел. Видно, построили...— Так ей тысяча лет, судя по виду, — просто ты невнимательный. — Ответил Ромка и сел рядом с дядей.Вскоре ему стало скучно. Клёва не было. Пётр продолжал сидеть, выжидая, а Роман лишь горько вздыхал.— Так до вечера просидим, ни одного окунька не поймаем, — пробормотал он, вставая. - Я лучше пройдусь.Пётр лишь кивнул в ответ. Роман же прямиком направился к странному дому. Он словно манил его своим таинственным видом. «Настоящая избушка Бабы-Яги»: — думал парень, приближаясь к покосившейся двери. - «Интересно, заброшенная или есть там кто?»Набравшись смелости, Роман заглянул в приоткрытую дверь и вскрикнул от страха. В тёмной комнате у деревянного покрытого пылью стола сидела старуха, страшная настолько, что узнать в ней не женщину, а вообще – человека, было сложно: спутанные седые волосы были полны сухих веток, грязи и мелких букашек, блёклые глаза полны злобы, вместо одежды — лохмотья.— Что, малый, рыбка не ловится? — пробормотала старуха скрипучим голосом. — И не поймаете, пока моего дозволения не получите.— А вы здесь живёте? — спросил Ромка, немного придя в себя от шока.— Здесь, здесь обитаю. Мне рыбку ловят.— Кто ловит?— Да вот такие, как ты с твоим дядькой, и ловят.— Так у нас не клюёт.— Сейчас начнёт. Ну, иди. Всё что поймаете — сюда неси. Да поторапливайся! — старуха замахала на парня руками, и тот выскочил из дома словно ошпаренный.Прибежав к Петру, Ромка начал рассказывать ему о старухе, но дядя молчал и... вытаскивал крупную рыбу одну за одной. Наловив полное ведро Пётр, так же, не реагируя на крики Ромки, взял ведро и направился к дому старухи. Там он высыпал улов в угол комнаты, прямо на грязный пол, и вновь вернулся к реке.Так продолжалось до вечера. Ромка никак не мог дозваться дядю. Тот был будто заколдован, и не слышал его. Наступила ночь. Пётр рухнул в траву и уснул. Разбудить его у Романа не получилось. Сам парень уснуть не мог. Вскоре он услышал отвратительное чавканье, доносившееся из дома. Видимо, ведьма принялась за трапезу. Передёрнувшись от отвращения, Роман закрыл уши и стал дожидаться рассвета, надеясь, что утром, Пётр придёт в себя...Однако его надежды не оправдались. Едва рассвело, Пётр забросил удочку в воду и принялся ловить рыбу, а затем относить её старухе. Попытки вразумить его были бесплодны. Наконец, Роман настойчиво выдернул из рук дяди удочку и бросил в воду. Пётр словно проснулся и удивлённо взглянул на него.— Бежим! — закричал Ромка, и, взяв за руку Петра, потащил его за собой. Тот не сопротивлялся.Добежав до сельской дороги, парни увидели соседа, ехавшего на мотоцикле.— Вот вы где проказники! — Сказал он им, останавливаясь. Там старики места себе не находят... Сутки где-то пропадали...Ромка начал объяснять, что случилось, но сосед лишь махнул рукой.— Стар я для сказок. Садитесь, что ли? В деревню довезу.Дома Роман повторил историю про старуху, заколдовавшую Петра. Дед и сам дядя ему поверили. Пётр позвал друзей, и они вместе отправились в лес. Вернулись вскоре и заверили, что избушки в том месте нет. Лишь большая куча рыбных костей на том месте лежит...Прошло много лет. Роман окончил институт, женился и стал успешным человеком. История, случившаяся с ним, лишь изредка всплывала в памяти, пробуждая в душе леденящий страх. И вот, пришлось ему по работе приехать в ту самую деревню. Бабушки с дедушкой уже не было. Пётр давно уехал в другой город и лишь изредка поддерживал связь с племянником.Теперь Роман бродил по знакомым местам и понимал, что история со старухой прочно засела у него в мыслях. Выбрав время, он решился проехаться до речки в лесу. Ведь воспоминания стирались, и иногда казалось, что лохматая старуха ему лишь привиделась...Оставив машину на дороге, мужчина зашёл в лес и вскоре увидел покосившуюся разваленную избушку на прежнем месте.Немного поодаль стоял человек, рыбачил.«Да нет уже той старухи. Столько лет прошло»: — подумал Роман, направляясь к двери. Но он ошибся. Ведьма сидела на прежнем месте и перебирала свои космы пальцами, очищая их от грязи и насекомых.— Вот ты и вернулся, малый. Плохо ты в тот раз поступил, — пробормотала она, вскинув злые глаза на Романа. — Дядьку увёл, а не наелась тогда, потом деревенских привёл, а мне прятаться пришлось. Теперь отплатишь. Вон, возьми удочку у человека, да ведро. Налови мне рыбки. Тот шестой день здесь, устал, пожалуй.Роман обернулся к реке и увидел, что рыбак, которого он заметил ранее, направляется к дому ведьмы. Высыпав рыбку из ведра на пол, мужчина вновь пошёл к реке.— Ну, что медлишь?! — закричала старуха. — Марш!Но Роман не собирался исполнять её приказы. Он бросился бежать, а по пути вырвал удочку из рук заколдованного мужчины и прокричал ему: «Беги!»До машины оставалось несколько метров, когда Роман услышал позади сбивчивое дыхание и шаги.Обернувшись, он увидел рыбака.— Как я так-то, а? — спросил его мужчина, пытаясь отдышаться после долгого бега.— Не ты первый... — ответил Роман. — Садись, до деревни подброшу...С тех пор Роман не рисковал возвращаться к избушке у реки, и если уж заходил в любой лес, то только в компании друзей. Говорил, что в одиночестве страшно, ведь, возможно, в каждом лесу скрывается своя ведьма.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Деревня лето лес река рыбалка странный дом старуха улов ночь чавканье

Другие, подобные истории: