Река Стикс

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:57

Причина: Авторская стилистика сохранена

Бегущий человек Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:57 by

Я долго ждал своей кончины,Не буду говорить причину.Мне стала радость вдруг скучна,Устал от зла и от добра.Мне захотелось умереть,Устал я всех и всё терпеть.Как надоели всё и все,Хочу покинуть белый свет.Забуду тех, кого любил,Кого хвалил и с кем дружил.Довольно, хватит разговоров,Мне надоели ваши споры.Не мил мне больше белый свет,И счастья в этом мире нет.Я поплыву по речке Стикс,Где страх и ужас родились.Я поплыву по той реке,Увижу царство вдалеке,Стикс до Аида доведет,Аид меня к себе возьмет.Мне неохота больше жить,Все дальше, дальше буду плытьПо Стиксу, роковой реке,И встречу смерть я вдалеке.

Ключевые слова: Смерть самоубийство суицид Стикс река авторский стих

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