Река Стикс

Река СтиксЯ долго ждал своей кончины,
Не буду говорить причину.
Мне стала радость вдруг скучна,
Устал от зла и от добра.
Мне захотелось умереть,
Устал я всех и всё терпеть.
Как надоели всё и все,
Хочу покинуть белый свет.
Забуду тех, кого любил,
Кого хвалил и с кем дружил.
Довольно, хватит разговоров,
Мне надоели ваши споры.
Не мил мне больше белый свет,
И счастья в этом мире нет.
Я поплыву по речке Стикс,
Где страх и ужас родились.
Я поплыву по той реке,
Увижу царство вдалеке,
Стикс до Аида доведет,
Аид меня к себе возьмет.
Мне неохота больше жить,
Все дальше, дальше буду плыть
По Стиксу, роковой реке,
И встречу смерть я вдалеке.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:57
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:57 by Бегущий человекПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть самоубийство суицид Стикс река авторский стих