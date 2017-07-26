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Стихи

Река Стикс

Я долго ждал своей кончины,
Не буду говорить причину.
Мне стала радость вдруг скучна,
Устал от зла и от добра.

Мне захотелось умереть,
Устал я всех и всё терпеть.
Как надоели всё и все,
Хочу покинуть белый свет.

Забуду тех, кого любил,
Кого хвалил и с кем дружил.
Довольно, хватит разговоров,
Мне надоели ваши споры.

Не мил мне больше белый свет,
И счастья в этом мире нет.
Я поплыву по речке Стикс,
Где страх и ужас родились.

Я поплыву по той реке,
Увижу царство вдалеке,
Стикс до Аида доведет,
Аид меня к себе возьмет.

Мне неохота больше жить,
Все дальше, дальше буду плыть
По Стиксу, роковой реке,
И встречу смерть я вдалеке.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:57
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:57 by Бегущий человекПросмотров: 22Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Смерть самоубийство суицид Стикс река авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:15
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Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
Плюс поставлю, но стих уж больно мрачный. Мысли о том, что хочется умереть, не самые правильные...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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