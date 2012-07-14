У холмов есть душа

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:00

зелёное яблочко Просмотров: 156 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 07:00 by

Юрий Николаевич, генеральный директор ООО "ССС", неизменно был уверен, что удача на его стороне. Вот и нынче, заглянув вечером в любимый ресторан со своим заместителем Воронцовым, как всегда оказался на коне.Из их отдельной кабинки невозможно было не заметить девушку, одиноко скучающую за столиком неподалёку. Пшеничные локоны, нежный профиль. Как не угостить такую? Когда официант поднёс блондинке фрукты и шампанское с традиционным: "Вас угощают джентльмены", - она мгновенно повернула голову к ним и улыбнулась. Взгляд её, остановившись на Юрии Николаевиче, будто заискрился на мгновение.И вот она уже сидела вместе с ними за столом. Но Воронцова будто и не существовало в этом мире. Только они вдвоём. Юрий Николаевич не мог налюбоваться на красавицу. Серо-зелёные глаза, ямочки на щёчках, пухлые губы. И ни кокетка. Она же, в свою очередь, смотрела на него со смесью робости и немого восторга. Воистину, чудесный вечер! Как удачно сегодня не явился её кавалер. Вот придурок! Юрию Николаевичу даже чуть жалко стало этого сосунка. Но ничего! В этой жизни побеждают только сильные и уверенные.Всё закрутилось с бешеной скоростью. И вот он уже надевает на пальчик Карины обручальное кольцо. Как же она обворожительна в этом наряде, в пене бело-розовых кружев! А семья? Что семья?.. Дети в накладе не останутся. Валерия получила хорошие отступные. Ну и стерва! Вот недаром брюнетка. И как он в своё время польстился на неё? Глядя на своего белокурого ангела, Юрий Николаевич забывал обо всём.Вот и закончен свадебный пир. Нет, он не стал для брачной ночи снимать номер в отеле или даже дом. Зафрахтовал отдельную яхту. И теперь они с Кариной сидят, любуясь на мелкие барашки волн за кормой...Крики, стоны, женский визг. Рёв тяжёлой техники. Звуки стрельбы. Люди падают, насмерть сражённые, но живая цепь смыкается снова и снова. Снова и снова...Отгоняя внезапно хлынувшее видение, Юрий Николаевич встряхнул головой и перехватил встревоженный взгляд Карины:- Дорогой мой, всё в порядке? Тебе дурно? - она ласково положила ему руку на плечо.- Нет, родная, всё в порядке, - он поцеловал руку жены и галантно повёл её в каюту.- Я скоро! - новобрачная скользнула в душевую.А прошедшему сквозь огонь и воду гендиректору вдруг стало не по себе. Воздух показался каким- то густым, стало душно. Плеснул себе немного виски из мини-бара.- Ты готов? - он не заметил как супруга вышла из душа.Такая милая Карина всегда имела вид добрый и кроткий. А сейчас перед ним стояла женщина властная и самоуверенная. А взгляд? В нём не было и тени робости. А какая-то первобытная, животная сила. Подошла и вцепилась ему в руку. Пальцы её жгли огнём, а ногти впивались в кожу.- Страшно, Тихомиров? - расхохоталась эта совсем вдруг чужая женщина, - а фамилия у тебя хорошая. Но ты всё равно погибнешь. Только не так скоро.И с нечеловеческой силой бестия рванула его к себе.Какое серое, мрачное небо. И дождь. Заливает дождь. Почему же он, могущественный Юрий Николаевич, лежит на сырой земле, в грязи? Он ранен. Кровь сочится из плеча. Но чу! Что это за рокот? На него едет бульдозер, чтобы сгрести все трупы в яму. Но он ещё жив! Однако крик застревает в горле. А язык будто к нёбу присох. Растрескавшиеся губы разлепляются с трудом, привкус крови во рту. А адская машина всё ближе. Внезапно кто-то хватает его за руку и швыряет куда-то.Так это он на своей кровати в каюте. Чёртов виски! Что там набодяжили? Возможно, Лера кого-то подкупила. Вот тварь! Он скрежещет зубами.- А при чём тут несчастная Лера? - кто-то шепчет на ухо. - Это ведь всё ты. Сам!- крик больно бьёт по барабанным перепонкам.Кариночка! Это она склонилась над ним, любимая супруга. Но глаза её бушуют зелёным пламенем.- Жжжёт, жжёт! - вопли Юрия Николаевича рвут ночную тишину.Но никто не спешит на помощь. Он дерево. Огонь лижет его ветви и прогрызается всё глубже и глубже. До самой сердцевины.- Нет, нет! - мечется несчастный в своей постели. Подушка и одеяло все мокрые насквозь. Что за ночь кошмаров?- Разве? Кошмаров? - ехидный голос слышится отовсюду, - вспомни, вспомни.Вспомни Карский холм!Он – земля. Острые челюсти экскаваторов вгрызаются в плоть. Глубже и глубже. А потом. Он вспоминает, что потом...- Погоди! - глаза Карины прямо перед ним. - Скоро уже. Но вспомни! Это был мой холм. А вы его разрыли, вы его уничтожили! Мой дом. Оставили только душу, а моё тело полили кровью моих защитников. Они алкают мести! - яркая вспышка ослепила и оглушила Юрия Николаевича."Ужасные новости, - шептались по углам,- Тихомиров-то от инфаркта скончался, прямо после свадьбы. А комбинат сгорел дотла за ночь"."Говорили же, - шептали другие, - что добром это не закончится. Что кровь защитников холма зачтётся. А им всё сырьё да сырьё"."Да. По безоружным автоматной очередью. И там же закопали. Ни чёрта, ни Бога не боялись. И вот".Возле гроба усопшего сидела безутешная Лера. А молодой супруги будто и не было. Лишь над раскуроченным холмом с отчаянными криками носилась сойка.

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