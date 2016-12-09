Девушка-призрак

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вариор Просмотров: 605 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 13:32 by

Случай этот произошел с моим другом Юрием седьмого марта, когда он утром пришел на работу. Немного отступлюсь от рассказа и расскажу предысторию. Друг мой работает уже почти десять лет разнорабочим в стройбригаде, которая находится на территории медицинского университета. Когда утром собираются там в специальном помещении рабочие, то ждут команду от начальства, а потом идут по разным направлениям на объекты, это, в основном, общежития, в которых они там что-то делают или же сам медицинский университет. На хоздвор можно попасть с двух сторон: с территории мед. университета через проходную, где машины заезжают, или же через железные ворота, с другой стороны от дороги. Со стороны, где находятся ворота, и заходит на хоздвор Юрий, когда идет на работу с утра. Так как ему оттуда ближе всего попасть, когда он выходит из дома и проходит через дворы.Теперь сама история. Утром Юрий, как и всегда, пришел на работу, зайдя через проходные ворота, направился к помещению, где собираются рабочие. Когда ему оставалось дойти до дверей совсем немного, он увидел в паре метрах от себя девушку, которая оказалась на территории хоздвора и шла по направлению совсем не туда, где находятся ворота, откуда зашел Юрий. Он тогда подумал, что она кого-то ищет, так как зашла через проходную со стороны мед.университета (откуда ходят постоянно студенты и другие люди через хоздвор к воротам на выход или же наоборот). Девушка, по описанию, была одета в красную куртку, которая на ней была не полностью застегнута. Юбка была тоже красная, а на ногах черные лосины. На вид девушка как девушка, если бы ни некоторые нюансы. Она шла не сгибая колен, держа ноги прямо, и двигалась очень медленно, и даже как бы парила скорее, чем шла. Руками она вообще не двигала и держала их растопыренные в сторону в одном направлении, не шевеля ими вообще. Глаза у нее были очень большие и круглые, словно она чем-то очень была удивлена, и ими она тоже, как заметил он, ни разу не моргнула. Юрий как-то не особо придал этому всему значение. Но когда он зашел в помещение, в котором были кладовщик, один его сотрудник по работе и пару маляров, муж с женой, вдруг заметил, как эта девушка начала заглядывать в помещение. А заглядывала она очень неестественно как-то, не как все люди. Стояла она сбоку двери с улицы и словно, как неваляшка, заглядывала и выпрямлялась, но при этом сгибала лишь туловище, так было несколько раз. Юрий, как только ее заметил, сразу же показал на нее мужикам и спросил, кого может искать эта девушка? Но как сотрудники его ни старались смотреть, никого не увидели. Тогда у Юрия похолодело в душе от ужаса, что он ее видит, а они нет. К тому же эта девушка, заглянув несколько раз, потом очень медленными шагами начала двигаться рядом с пристройками помещения в сторону столярной мастерской, которая была закрыта на замок. Юрий не стал долго ждать, как только она пошла, в тоже мгновение, чтобы показать ту девушку, вышел на улицу вместе с кладовщиком, который тоже изъявил желание посмотреть на нее, а как только они вышли, девушка словно исчезла. Юрий все вокруг до около обегал и расспрашивал тех, кто был на улице, видели ли они такую-то девушку по его описанию. Но никто ее не видел в глаза.Так Юрию никто не поверил, кому бы он ни рассказывал. За исключением одного столяра, который сказал, что ее мог видеть только он и возможно это была чья-то неприкаянная душа. Хоть и выглядела эта девушка вполне, как обычный человек.

Ключевые слова: Призрак девушка стройбригада авторская история

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