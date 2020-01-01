Лосарка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:35 by

Осенью поле за деревней менялось – исчезала исходившая от него теплота и свежесть, тусклыми становились травы, желтели, скручивались, осыпались трухой. Шуршали под ногами жалобно – то ли пугали, то ли оплакивали лето.Василинка осень не любила. Скучно было теперь на поле – ни цветов, ни насекомых чуднЫх. Все пропали. Зато полезли из земли грибы – кругами росли, будто хороводы водили. На тонких длинных ножках поднимались из земли, покачивали огромными пёстрыми шляпками.Василинка сорвала один – бабе Дусе показать.– Поганые это грибы! Лосаркина ловушка! - всполошилась та. - Не бери их, внучка, не заходи к ним в круг! Держись подальше!И объяснила после:- Есть среди русалок – особые. Лосарки. От прочих отличные. Всё потому, что не в реке – в поле проживают.Они что высохшая трава – замрёт лосарка среди стеблей, и не рассмотришь. Когда опомнишься – поздно будет, вцепится пальцами-колючками, утащит под землю!Против таких полынь не помощница. Тут кое-что посущественнее надобно…Когда Василинка рассказала подружкам про грибные круги, те не сразу поверили. Сколько раз по полю бегали, а грибов не встречали. Ну и пристали сразу – покажи, да покажи!И на утро всей гурьбой отправились смотреть.Грибы за ночь подросли, расправили коричневые, в розоватую крапушку, шляпки. Большой круг у них получился! В середине трава примялась, словно спал там кто-то ночью…Может, зверёк какой…Девчонки бегали вокруг, восхищались да рассматривали. Потом про желания вспомнили… Если стать в грибной круг и загадать желание – всё исполнится!- Нельзя в круг, там лосарка живёт, - говорила подружкам Василинка.- Бабкины сказки всё! - отмахивались, не верили девчонки.Веселились, подначивали друг дружку:- Кто смелый? Кто первый в круг?Самая старшая, Маринка, прыгнула с разбегу в центр грибного хоровода, прокричала звонко:– Не хочу в школу! На море хочу!За ней другие потянулись, делиться желаниями принялись.- Всё не так! – остановила подружек мечтательница-Светланка. – Чтобы желание сбылось – нужно в одиночку его загадать. Я читала!- Значит, не поеду я на море? – протянула разочарованно Маринка и с досады пнула ближайший гриб. – Вот тебе, вот!Да только – что за чудеса - ничего грибу не сделалось! Лишь Маринка ногу ушибла. Запрыгала-захромала. Попробовали и другие по грибам потоптаться, их круг разорить – только всё зря.- Гадкие грибы! Это всё ты виновата, ты нас сюда привела! - обиделись на Василинку подружки, - не будем больше с тобой водиться!Василинка их не слушала. Думала – вдруг правда всё? И если одной к грибному кругу прийти да попросить - исполнится желание?Очень хотела Василинка танцевать. В студии при доме культуры преподавательница всё время её ругала: "Неуклюжая ты, прыгаешь тяжело, в такт музыке не попадаешь… Много булочек ешь!"И ни разу не поставила выступать - ни перед родителями, ни на праздник в школе.Василинка танцами и дома занималась. И получалось у неё неплохо. И булочек она вовсе не переедала. Просто была от рождения крепенькая да румяная. А сбивалась да путалась Василинка от пристального внимания наставницы. Сразу волноваться начинала, движения забывала - боялась, что опять её заругают. А все вокруг смеяться станут. Как всегда.И вот теперь решила Василинка желание загадать – лучше всех в группе танцевать. Вот удивятся ребята! Завидовать станут. Только нужно время подходящее выбрать, чтобы баба Дуся не догадалась. Ведающая она. Сразу смекнёт, что внучка ослушалась.Вскоре и случай подвернулся. Соседка тётка Настя намедни стирку затеяла да захворала после – перемела ей дорожку подолом своим кумоха, по следочкам до реки проводила. А как засмотрелась тётка на свое отражение – тут кумоха её и скрутила.Вода для кумохи – первая помощница. Сыростью дохнула, холодом руки свела – ни разогнуться тётке, бельё не отжать. Еле-еле до дома доковыляла.Вот и обратились к бабе Дусе за помощью, чтобы подсобила от кумохи избавиться .Велела бабка соседям баньку протопить, сама же вынула из-за печи куколку-закрутку, поколдовала над ней, пошептала что-то. Таких самодельных столбушек была припасена у неё целая дюжина. Василинка знала, что непростые они, волшебные! Заберёт теперь эта куколка все тётки Настины хвори, а после сожжёт её баба Дуся на заднем дворе.Только бабка за порог - Василинка в поле.Прибежала к грибному кольцу, отдышалась да шагнула в самый центр его. Так спешила желание загадать, что по сторонам не глянула. Не заметила, что отсюда, изнутри, по-другому всё видится – серо да тускло в круге, ветер тоскливо поёт, и грибы будто вдаль отступили, идти и идти до них… Зажмурилась Василинка и желание загадала. И только потом почувствовала неладное!Ожила вокруг сухая трава. Опутала вмиг ноги! Потянулись вверх ссохшие стебли, оплели пребольно руки, стянули накрепко! Словно в коконе оказалась Василинка – еле на ногах устояла.И увидела перед собой вроде пугала! Тонкое да сухое, будто из соломы сплетённое. Росточком чуть пониже её. Вместо пальцев – колючки. Вместо глаз – сморщенные венчики чертополоха. Волосы – что пух, птичьи пёрышки с семенами в них перепутались.Лосарка!Покачиваясь на веточках-ногах приблизилась лосарка к Василинке, прелью грибной да подгнившей травой дохнула, прошелестела что-то непонятное, неразборчивое. Пальцем-колючкой пребольно чиркнула по щеке…Тут Василинке совсем невмоготу сделалось - дышать трудно, давит на грудь, не вздохнуть. Почернело перед глазами, поплыло…Вспомнились вдруг девочке бабушкины наставленья - из последних сил захрипела Василинка молитву. Ту, которой баба Дуся перед сном учила. И чем дальше читала – тем твёрже делался голосок, чувствовала Василинка облегчение! Постепенно опали, соскользнули на землю травяные путы, а лосарка топнула со злости и рассыпалась сором да колючками.Тут и баб Дуся подоспела – спешила к Василинке и палкой размахивала. Рябиновый посох – тоже против нечисти защита.- Внучка-внучка, да что ж ты творишь-то?!- Я только загадать хотела…Чтобы танцевать хорошо… - всхлипнув, повинилась Василинка.- Ты по глупости чуть в лапы лосаркины не угодила! Спасибо, девчоночки за тобой проследили. А как исчезла ты в кругу – испугались да за мной кинулись.Злая становится лосарка осенью, не хочется ей под землю, среди корней зиму пережидать. Никого сейчас не пожалеет – с собой утащит!Кинула баба Дуся в грибной круг столбушку:– Вот тебе от нас откупная, расти траве по весне высокой да густой!А как вытянулась из земли рука да схватила куклёшку - ни Василинка, ни бабушка её не видели. Быстро шли они к деревне, не оглядывались на ровное грибное кольцо.Автор - Елена Ликина.

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