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Страшно интересно

Ведьмины кольца

Ведьмины кольца


В старину говорили, что человек, нашедший грибы, растущие «ведьмиными кольцами», обретет счастье.
Иногда в лесах можно найти большие и малые грибные круги из лисичек, опят или других грибов. В этих кругах не растет трава. Только если круг большой, то в середине его островком зеленеет травка. Грибное кольцо снаружи окружено как бы вытоптанной тропинкой. В давние времена люди, не зная причины этого явления природы, давали ему самые фантастические объяснения.

Ведьмины кольца


У всех народов грибные круги вызывали любопытство. Во Франции они назывались «волшебными кругами», в Древней Руси - «ведьмиными кругами». Думали, что в лесу при свете луны волшебные феи, ведьмы или маленькие лесные гномы и тролли вели хороводы и утаптывали кругами землю, а к утру по краям этих кругов вырастали грибы.

И в ботанической науке сохранился термин: «ведьмино кольцо». Это явление - рост грибов кругами - объясняется следующим: грибница в почве разрастается по кругу, отмирая в середине. По краям молодой нарастающей грибницы вырастают плодовые тела - грибы. Грибница потребляет большое количество питательных веществ, как органических, так и минеральных, и воды, особенно во время образования плодовых тел. Там, где растут грибницы, ни пищи, ни воды зеленым травянистым растениям уже не хватает. Вот почему в середине грибных кругов не растет трава.

Ведьмины кольца


Грибные круги иногда разрастаются до больших размеров - 70 и даже 200 метров в диаметре. В течение года грибница нарастает на 10-12 см. Таким образом, «ведьмин круг» в 70 метров имеет возраст в 500 лет.
А сколько загадочного связано с «ведьмиными кругами». Вдруг в лесу грибы начинали расти кругом, в середине которого не только не было грибов, но и травы. Круг с каждым годом увеличивался и достигал 10-50 метров, даже 200 метров в диаметре. Возраст таких больших кругов исчисляется в 30-50 и даже 800 лет.
Круг образовывали дождевики, рыжики, лисички, шампиньоны, мухоморы, луговые опенки и другие грибы. Люди считали, что в кругу ночью собираются ведьмы, ведут свой хоровод, а потом садятся на личные транспортные средства в виде ступы с метлой и разлетаются по белому свету вершить колдовские дела.

Ведьмины кольца

Было и другое мнение, более интересное - грибные круги указывают на места хранения заколдованных кладов. Но, чтобы найти и выкопать клад, нужно сначала найти разрыв-траву и натереть ею глаза, чтобы увидеть клад. Дело осложнялось тем, что разрыв-траву надо было найти во время цветения. А цвела она только в полночь на Иванов день. Цвела трава очень непродолжительное время, и никто не успевал прочитать нужные для этого случая три молитвы. Поэтому и заколдованного клада в ведьминых кругах никто пока не находил.

В Голландии считали, что в этих кругах черти собираются по ночам и взбивают масло, а поэтому пасти коров в кругах нельзя, чтобы не испортить молоко. Те, кто не верил в чертей, высказывал предположение, что круги могли образоваться от удара молнии.
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Вчера, 12:05 by LynxПросмотров: 122Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Грибница грибы лес кольцо ведьмин круг кольцо фей

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 13:44
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 262
интересно.)))) Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Estellan
Вчера, 16:19
0
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Публикаций: 79
Комментариев: 625
Находил я такие. Некоторые прямо посреди тропинки...
Большая удача меня не настигла. pensive
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Ksenya078
Вчера, 17:12
+1
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Репутация: (149|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 958
На то они и легенды, чтоб в них верить! Мне понравилось, очень загадочно выглядят эти ведьмины кольца. Спасибо огромное, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#4 написал: Почетный святой
Вчера, 18:10
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 947
Спасибо, очень интересно. Грибы - вообще крайне загадочная форма жизни)+
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#5 написал: TiTaN_2017
Вчера, 22:34
0
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 431
Очень интересная тема! - понравилось! Супер! Люблю грибочки! good
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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