Аленький цветочек

Летяга Просмотров: 63 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Чудище печально вздохнуло.— Точно в списке аленького цветочка нет?Купец развел руками.— Я проверил. Старшая айфон просила, средняя кроссовки фирменные.— А младшая?— Плейстейшен последней модели.— Ээх, — Чудище скривилось, — не та нынче молодежь пошла, не та. Романтизму никакого нет.— Да, — купец согласно кивнул и тоже пригорюнился, — и замуж не хотят. Я их спрашиваю: внуков я дождусь или нет? А они смеются. Мы, говорят, за права женщин и всё хорошее. Дай нам папа денег, мы на развивающий тренинг пойдем. И приводят Ивана-дурака: это, говорят, наш лайф-коуч. Тьфу!Покачав головой, Чудище достало прямо из воздуха кувшин зелена вина. Плеснуло в два кубка и один протянуло купцу.— А недавно, — купец выпил залпом и занюхал рукавом, — старшая меня спрашивает: у тебя, папа, негры работают? Я говорю: какие негры? Мы на Руси живем, деточка. У нас их отродясь не было. А она: тогда, я буду бороться против угнетения домовых. Domovoy lives metter! Это вообще как?Чудище сочувственно похлопало мужчину.— Я главное спрашиваю, — купец подставил кубок, требуя налить еще, — может вы работать пойдете? Хоть делом будете заняты. А они смеются. Мы, говорят, созданы не для этого. Вам папаша делать нечего, вот и работайте. А у нас фитнес, бьюти-марафон, и вебинар "как достичь успеха".— Да, дела...Почесав в затылке, Чудище положило перед купцом три золотых кольца.— Это что?— Ты как домой приедешь, положи их в шкатулку. И строго-настрого запрети трогать.— Зачем?— Они не послушаются, наденут и сразу у меня на острове окажутся.Купец нахмурился.— Ты их съешь?— Зачем? — Чудище удивилось, — я тут курорт открыть хочу, мне горничные нужны. Поработают, наберутся ума-разума, посмотрят на жизнь. Заодно денег заработают — я зарплату хорошую плачу. А через полгода назад верну, если захотят.— А что, — купец наморщил лоб, — хороший вариант. Я тоже отдохну от их выкрутасов.— Вот-вот. Главное, не забудь сказать, чтобы кольца не трогали. Ну, давай, тебе уже домой пора.Проводив купца, Чудище довольно осклабилось. Волшебная сила трудотерапии еще ни разу не подводила. Поработают, втянутся, людьми станут. А потом, и до аленького цветочка дело дойдет.(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"

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