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Творческие истории

Аленький цветочек

Чудище печально вздохнуло.

— Точно в списке аленького цветочка нет?

Купец развел руками.

— Я проверил. Старшая айфон просила, средняя кроссовки фирменные.

— А младшая?

— Плейстейшен последней модели.

— Ээх, — Чудище скривилось, — не та нынче молодежь пошла, не та. Романтизму никакого нет.

— Да, — купец согласно кивнул и тоже пригорюнился, — и замуж не хотят. Я их спрашиваю: внуков я дождусь или нет? А они смеются. Мы, говорят, за права женщин и всё хорошее. Дай нам папа денег, мы на развивающий тренинг пойдем. И приводят Ивана-дурака: это, говорят, наш лайф-коуч. Тьфу!

Покачав головой, Чудище достало прямо из воздуха кувшин зелена вина. Плеснуло в два кубка и один протянуло купцу.

— А недавно, — купец выпил залпом и занюхал рукавом, — старшая меня спрашивает: у тебя, папа, негры работают? Я говорю: какие негры? Мы на Руси живем, деточка. У нас их отродясь не было. А она: тогда, я буду бороться против угнетения домовых. Domovoy lives metter! Это вообще как?

Чудище сочувственно похлопало мужчину.

— Я главное спрашиваю, — купец подставил кубок, требуя налить еще, — может вы работать пойдете? Хоть делом будете заняты. А они смеются. Мы, говорят, созданы не для этого. Вам папаша делать нечего, вот и работайте. А у нас фитнес, бьюти-марафон, и вебинар "как достичь успеха".

— Да, дела...

Почесав в затылке, Чудище положило перед купцом три золотых кольца.

— Это что?

— Ты как домой приедешь, положи их в шкатулку. И строго-настрого запрети трогать.

— Зачем?

— Они не послушаются, наденут и сразу у меня на острове окажутся.

Купец нахмурился.

— Ты их съешь?

— Зачем? — Чудище удивилось, — я тут курорт открыть хочу, мне горничные нужны. Поработают, наберутся ума-разума, посмотрят на жизнь. Заодно денег заработают — я зарплату хорошую плачу. А через полгода назад верну, если захотят.

— А что, — купец наморщил лоб, — хороший вариант. Я тоже отдохну от их выкрутасов.

— Вот-вот. Главное, не забудь сказать, чтобы кольца не трогали. Ну, давай, тебе уже домой пора.

Проводив купца, Чудище довольно осклабилось. Волшебная сила трудотерапии еще ни разу не подводила. Поработают, втянутся, людьми станут. А потом, и до аленького цветочка дело дойдет.



(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"
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Сегодня, 06:48 by ЛетягаПросмотров: 63Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чудище купец аленький цветочек рассказявка

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