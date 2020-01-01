Стукачиха: Месть ведьмы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:40 by

На следующий день после того, как Костик подшутил над ведьмой, мы с Женькой сидели на лавке и ждали остальных ребят. Обычно Костик появлялся одним из первых, но в тот день он куда-то пропал.Вдруг в какой-то момент мы увидели мать Костика, спешащую куда-то с полными пакетами.- Здрасьте, тёть Зой, - крикнул кто-то из ребят, - а где Костик?- Привет, ребята. Костик заболел, дома в постели лежит. Температура у него поднялась, никак вот сбить не можем.Мы переглянулись.- Стукачихины проделки, - задумчиво произнёс Васька Карась, - Костика ножик она забрала, а через ножик этот навела на него...Часам к пяти вечера к дому Костика подкатила "скорая". Два человека в белых халатах зашли во двор и появились спустя полчаса в сопровождении тёти Зои.- Укол мы сделали, - сказал один из врачей, - через час-два температура должна прийти в норму.Но температура не спала ни через два часа, ни позже. Об этом мы узнали от тёти Зои, когда зашли к Костику часов в девять вечера узнать, как его здоровье. Напротив, температура понемногу поднималась и достигла 40 градусов.Мы сидели на лавке и обсуждали внезапную болезнь Костика и её связь с ведьмой Стукачихой. Вдруг перед нами появился запыхавшийся Васька Карась. Не успев отдышаться, он выпалил:- Короче, пацаны... Это точно она... С-стукачиха... Сейчас... отец... пришёл с работы и рассказал мне...Васька рассказал нам, что вчера его отец - деревенский тракторист, допоздна задержался на работе. Трактор вроде как у него сломался. Провозился он с ним до двух часов ночи, а потом пошёл домой.Путь его лежал через улицу, на которой жил Костик с матерью. Так вот, проходя мимо их дома, Васькин отец услышал какую-то возню и тёмный человеческий силуэт.- Эй, кто здесь! - окликнул мужчина.Тёмный силуэт стал удаляться. Васькин отец бросился вдогонку. Нагнав беглеца, мужчина хотел было схватить его за плечо, как вдруг незнакомец резко обернулся...На Васькиного отца злобно смотрела Стукачиха.- Чего надо? - прошипела старуха, - ступай своей дорогой. Неча по ночам шастать.Перепуганный тракторист не помнил, как добрался до дома. Рано утром он ушёл на работу и о ночном происшествии смог рассказать домочадцам только следующим вечером.Дослушав Васькину историю до конца, я предложил пойти к дому Костика и поискать какие-нибудь следы. Вдруг старуха оставила колдовской знак или ещё что-то.Мы обшарили каждый сантиметр вдоль забора и рядом с домом, но ничего не нашли. Вдруг Женька крикнул нам:- Смотрите, парни!Мы подошли и увидели прямо под забором крохотный участок взрыхленной земли.- Кто-то копал здесь, - сказал я, подойдя к забору, - где можно взять лопату, надо посмотреть, может там что-то есть.Через пять минут кто-то притащил лопату, и мы стали копать.Почти сразу же послышался скрежет лопаты о что-то твёрдое. Непонятный предмет извлекли из земли - это оказалась кость животного.- Во дела, - почесал затылок Карась, - не знаю, кто здесь её закопал, Стукачиха или собака какая-то, в любом случае, нужно эту кость выбросить.Мы так и сделали. Зашвырнули кость куда подальше и разошлись по домам.А на следующее утро, выходя на улицу, мы с Женькой увидели Костика. Он как раз шёл к нам. Выяснилось, что температура у него спала ещё до полуночи. Причём резко, как отрезало.Мы в свою очередь рассказали ему про наши приключения. И уже потом, спустя пару лет, я где-то прочёл, что когда ведьма хочет напакостить кому-то - она может закопать во дворе дома своей жертвы кость и произнести проклятие. После этого в семье обязательно должно произойти несчастье, или несколько, вплоть до смерти кого-то из живущих в доме.А Костика потом его бабушка ещё долго заставляла по утрам умываться святой водой.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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