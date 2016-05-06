Отряд

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Volgski Просмотров: 106 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 07:41 by

Утром на центральный пульт не вышел на связь оператор станции «Анагма». Напрасно Осокин, дежурный радист, заученно и монотонно отправлял в эфир традиционное: «Чир-2,Чир-2, я - Чир-1! Как слышно, приём!»Аверьянов, начальник сейсмоотряда, тревожно ходил из угла в угол, и изредка поглядывал на Осокина. Тот молча разводил руками, а в эфир по-прежнему уносилось «Чир-2, Чир-2!»…На «Анагме» работало два человека – оператор Костик Ершов, бывший студент одного из вузов, отчисленный за неуспеваемость, да Игорь Белов, в прошлом охотовед, человек опытный и находчивый, проведший не один месяц практически в полном одиночестве.Станция регулярно выходила на связь вот уже в течении трёх месяцев. На неё готовилась замена, которая должна была состояться через два дня. А вот сегодня на запрос радиста ответа не последовало.- Спят они там, что ли, Василий Матвеевич? - тревожно ёрзал на стуле Осокин.- Не знаю, Коля, не знаю…- Аверьянов всё пытался раскурить свою погасшую трубку.Над Гальским хребтом хозяйничал февраль. Внизу, в долине, кружили снег очередные сезонные метели, солнце выходило на небосвод урывками, а затем снова исчезало в серой пелене колючего мелкого снега. Ещё продолжала своё шествие зима, и до весны, казалось, было так далеко…- Метеосводку запрашивал? – Аверьянов озабоченно уставился в окно.- Да,- откинулся на спинку стула Осокин. - Ещё два дня такой кутерьмы!- Это плохо! – Аверьянов чертыхнулся.А Костик Ершов страдал от одиночества. Целый час пытался выйти на связь с базой отряда, но в наушниках слышалось только мелкое пощёлкивание посторонних волн. «Чир-1» молчал, и от этого становилось неуютно и одиноко.Игорь Белов уже три дня как ушёл в горы. Это, конечно, было грубейшим нарушением всех инструкций. Но кто проверит затерянную в горах станцию, когда до ближайшего населённого пункта целых двести пятьдесят километров, да ещё занесённую снегом по самую крышу?«У чёрта на куличках!» - Костик твердил эту фразу, пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. Как там Игорь? Где он? Ночью опять шёл снег. Это там, внизу, гуляют метели, а здесь только снег да небольшая позёмка! Впрочем, и её достаточно, чтобы потерять тропу в однообразном и бесцветном горном пейзаже. Игорь, конечно, таёжник опытный и не раз бывал в различных переделках, да то в тайге, а здесь – горы!Костик и себя причислял уже к этаким суровым и мужественным людям, которые способны найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. А сейчас почему-то стало страшно. Связи нет, Игорь не вернулся… А ведь говорил, что всего на три дня!Ершов откинул пока ненужные наушники. Проверил калематоры, сложил в трубочку и запечатал снятые сейсмограммы. Скукота! Подкинул в печку несколько сухих берёзовых чурок. Даже дрова поставляются вертолётом!Решив подышать воздухом, Костик накинул на плечи зимний бушлат, небрежно щелчком выбил из пачки сигарету и, прикурив, вышел на улицу. Позёмка ещё мела, но совсем другое привлекло внимание Ершова. Мимо станции, метрах в двадцати от Костика, двигался… отряд.Их было пятеро. Поднятый позёмкой снег, скрывал ступни ног, поэтому казалось, что они просто плыли над поверхностью. Словно зомби, в полном молчании, отряд двигался мимо, не обращая на Костика никакого внимания.- Вы, это… - пытался было окрикнуть Ершов.«А ведь они меня не видят!» - с ужасом дошло до него. Костик даже не заметил, как из открытого рта выпала только что прикуренная сигарета, как слетел с плеч накинутый бушлат.Отряд шёл. Снег падал на их лица, но не таял. Он просто оседал на щеках, бровях, подбородках. Как одетые в снежную маску, лица людей безразлично смотрели куда-то вдаль, совершенно не глядя по сторонам. Пустые рюкзаки за плечами провисли под тяжестью снега, и было видно, что это не свежий снег, а трёхдневной, а, может, и недельной давности.Ведущий отряда, а было видно, что это начальник, смотрел пустыми глазницами перед собой. Костик знал, что там Аншук, трудный и очень тяжёлый перевал, про который Игорь рассказывал множество историй. Да, пустыми глазницами… Костик заметил это сразу, только не сразу понял, что это так."Мёртвые!" - колотилось в воспалённом мозгу.Без единого вдоха, без снежного хруста... Сапог у одного из проходивших перетянут шпагатом, вторая нога, без сапога, выделялась своей чернотой на фоне белоснежного покрова. "Гангрена!" - дошло до Костика.Последней шла девушка. Ершов, полный ужаса, заметил, как она всё-таки повернулась в его сторону. Равнодушно скользнув взглядом, опять уставилась в спину идущего впереди парня. «Лет восемнадцать» - для чего-то автоматически определил Костик.Выскочивший из ниоткуда какой-то пёс бросился к девушке и... пролетев сквозь неё, растаял в снежной пелене белого безмолвия.В ноздри пахнуло запахом истлевшей одежды. Этого испытания Ершов уже не выдержал. Он дико закричал, пытаясь оторвать от земли, онемевшие враз ноги. Но очень сильно закружилась голова, и, уже теряя сознание, он увидел, что крик его не был услышан, и мёртвый отряд продолжал своё бесшумное движение по своему, только ему известному маршруту.- Ты чего, сынок?! - Игорь Белов отчаянно пытался привести в чувство Ершова.Костик открыл глаза. В печке радостно потрескивали дрова. Мерно тикали кем-то завезённые на станцию ходики. Увидев Игоря, который, присев на топчан, пытался поднести к его губам только что заваренный ароматный чай, Ершов вдруг заплакал:- Игорь, здесь такое…Они… мимо…- Успокойся! Ничего не говори, потом расскажешь. Выпей. Ну и напугал ты меня!Белов бережно накрыл Костика байковым одеялом и добавил:- Поспи.- Вижу - ты лежишь! Так ведь зима же!Выспавшийся Ершов сидел на топчане, всё ещё кутаясь в одеяло:- Игорь, я здесь такое видел!- Чудак ты! А если б я не вернулся вовремя? Ведь замёрз бы! Ну, рассказывай!Костик с содроганием рассказывал Белову об ужасном мёртвом отряде, который, как приведение, проплыл рядом со станцией, о своих переживаниях, о своих онемевших ногах. Дрожа от нахлынувших воспоминаний, он по нескольку раз повторял свои фразы, заглядывая Игорю в глаза: понял ли?Потом они долго молчали. Ходики продолжали свой бег. По-прежнему трещала рация, и, вспомнив, что эфира так и не дождался, Костик вопросительно посмотрел на Белова.- Была связь, всё нормально! – Игорь понял его взгляд. - Знаешь, расскажу-ка я тебе одну историю. По-моему, она непосредственно касается этого отряда.Костик удивлённо уставился на Белова.- Ты же знаешь, что в тридцатые годы здесь проходила комплексная разведка месторождений? Так вот, в эти края был послан очередной отряд геологов. Небольшой отряд, всего девять человек.- А этих было пятеро… - пытался вставить Костик.- Начальником отряда был назначен Эдуард Холмогоров, - продолжал Белов, - в те годы известный геолог среди сибиряков. С ним ещё восемь человек, среди которых была его дочь Настя. По-моему, студентка одного из иркутских заведений. Связи, как у нас сейчас, тогда не было. Депеши отправляли с оказией, кому как повезёт. Так что на долгое отсутствие сообщений смотрели как на само собой разумеющееся.Только через два месяца поняли, что с отрядом что-то случилось. Последний раз его видели эвенки как раз в этих местах, где мы с тобой находимся. Он двигался на Аншук. Понимаешь?С тех пор его видели несколько раз. Только ниже, поближе к долине… Думаю, что ты его здесь и застал.- Игорь, так они же ведь умерли давно!- Умерли. Даже если и не погибли тогда…- Ужас… Как живые, только холодные. Может, привиделось всё? – неуверенно спросил Костик.- Может, и привиделось! – Белов попытался успокоить напарника. Он посмотрел на Костика, подумал и внезапно улыбнулся. - Конечно, привиделось! Кстати, по прогнозам погода настраивается, послезавтра вертолёт. Ты теперь там, на базе, будешь. Рано тебе ещё в горы.С каждым словом Белова Костику казалось, что прав, наверно, Игорь. Чего только не привидится от долго одиночества! Мало ли какие небылицы сочинят по прошествии десятков лет!Вот только устойчивый запах гниющей одежды да бессмысленный взгляд той молоденькой девушки почему-то казались реальными, мало похожими на вымыслы и фантазии.Кто знает…

Ключевые слова: Горы отряд призраки станция авторская история

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