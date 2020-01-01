Хозяин

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 116 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:24 by

Егор приехал в эту глухую, забытую Богом, деревеньку полгода назад. Купил здесь за бесценок старый покосившийся домик на заросшем бурьяном участке.Сразу по приезду стал планомерно наводить порядок. Отремонтировал и покрасил дом, уничтожил весь сорняк и засадил огород.Очень скоро участок Егора было не узнать, от былой разрухи не осталось и следа. За новеньким свежевыкрашенным забором красовался украшенный резьбой в ярких красках дом, а на аккуратных ровных грядках созревал первый урожай.Но, как водится в жизни, не бывает так, чтобы всё было гладко. Соседи у Егора были что-то уж совсем какие-то закрытые и нелюдимые. Парень много раз пытался завести здесь дружбу, однако никто не шёл с ним на контакт, и на его попытки вступить в диалог, всегда отделывались дежурными фразами и спешили уйти.Также Егор много раз ловил завистливые взгляды соседей, которые они бросали на его дом. Ведь у них самих дома были в упадке, никто не занимался своим хозяйством. В некоторых семьях мужчины просто отсутствовали: кто-то пребывал в местах не столь отдалённых, кто-то умер. Остальные мужики в деревне только пили да подворовывали.Первое знакомство Егора с домовым состоялось через два месяца после его заселения в этот дом. Он как раз только закончил работу над реконструкцией дома, когда ночью, лёжа в постели, услышал какой-то шорох на кухне.Кто-то очень долго возился в темноте, а вскоре что-то грохнулось об пол. Затем всё замерло. Егор тихонько встал, на цыпочках прокрался на кухню и резко включил свет. Прямо посреди кухни на полу валялась перевёрнутая кастрюля, и что-то резко промелькнуло и исчезло за печкой.После того, как появление незваного гостя повторилось несколько раз, Егор в телефонном разговоре со своей бабушкой упомянул про это.- Это домовой, внучек. Хозяин, по-другому, - прошамкала старушка. - Не гони его. Наливай каждый вечер в блюдце молока и ставь возле печки. Дом в порядке содержи, домовые это любят. И станет твой домовой помощником тебе и защитником.Подумал Егор над словами бабушки да и стал делать так, как она сказала. Вечером оставлял в углу у печки блюдце молока, а наутро находил его пустым. Так прошло четыре месяца.И вот однажды прямо посреди ночи, когда Егор уже крепко спал, на его грудь внезапно навалилась непреодолимая тяжесть, словно кто-то положил на неё каменную плиту.Из частых разговоров со своей бабушкой Егор слышал многое про домовых и знал, что нужно делать.- К добру... или к худу? - еле выдохнул он и почувствовал тяжелое дыхание прямо над своим лицом.- К добру, - услышал он вдруг тихий шипящий голос, словно ветер прошелестел в трубе, - Иван Хромой и Макар Кузьмин - соседи твои, задумали завтра двор твой поджечь. Но ты не бойся. К вечеру завтрему уходи из дома, а возвращайся на другой день. Не дадим им злое дело совершить, Хозяева их давно на них в обиде.И в этот момент резко отлегло от груди Егора, и лишь только сердце его бешено колотилось.На следующий день уехал Егор в город, провёл день в компании друзей, хорошо отдохнул, но только мысли о ночном происшествии никак не покидали его голову.Утром следующего дня Егор, едва проснувшись, сразу же собрался в обратную дорогу. Ещё на подъезде к деревне он увидел уходящий в небо дым. "Всё-таки они это сделали", - с замиранием сердца подумал парень. Но вот уже последний поворот, а за ним...Егор увидел большую толпу людей возле полностью сгоревшего дома Макара Кузьмина, а неподалёку дымили, догорая, почерневшие доски избы Хромого Ивана. И тут он увидел свой дом. Целёхонький.- Ай да, Хозяин, - подумал Егор. - Всё сделал, как обещал, спас дом. Нужно его уважить.Вечером он поставил в угол к печке полный кувшин молока и краюху чёрного хлеба, который по поверьям очень любят домовые.А Ивана Хромого и Макара Кузьмина больше в деревне никто не видел.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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