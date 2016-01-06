Заповедная земля

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 182 Комментарии: 2 +2 Вчера, 06:52 by

Костёр тихо потрескивал, озаряя небольшую область вокруг. В этом кругу, на брёвнах, сидело несколько человек. Они шумели, пили и всячески отдыхали. Громкая музыка разносилась по лесу. Над огнём висели тушки отстреленных птиц.Самый старший из охотников поднялся, держа перед собой бутылку.- Мужики, у меня тост!Все тут же оказались по уши во внимании. Даже треск огня стал немного тише.- Сегодня был удачный день! И лишь бы все дни были такими! А всяких глупостей было поменьше! – он торжественно хлебнул пива.В тот же миг это сделали все. Посиделки сделались ещё веселее. Утки, уже хорошо прожарившиеся, быстро оказались в желудках гуляк, а их место на вертеле заняли сырые.Стрелок, дожевавший ножку, пригубил пива и отлучился по нужде. Никто этого и не заметил до тех пор, пока лес не сотрясли выстрелы. Два подряд. За ними сразу последовал крик искреннего ужаса.Толпа тут же ощетинилась стволами ружей. Все повставали и стали целиться в темноту.Вдруг что-то огромное перепрыгнуло толпу и приземлилось в костёр. Угли разлетелись в стороны и погасли. Только выстрелы стали вспышками озарять лес. Слышались лишь хлопки, крики и звук разлетающихся тел. Один из браконьеров в темноте нащупал свой рюкзак и достал фонарь. Всё, что он успел увидеть в его свете, это мускулистое волосатое тело. Сильные челюсти тут же раздавили его череп. Другой мужик попытался подхватить фонарь, но его рука была раздроблена вместе с ним, когда чудовище с силой опустило когтистую ногу. Крик жертвы не продлился и секунды. Постепенно выстрелы становились реже. Кто-то пытался залезть на дерево, но тварь доставала таких одним прыжком.Бой вслепую продолжался до тех пор, пока у последнего из охотников не закончились патроны. Он всё ещё слышал рык твари поблизости и бросился бежать. Ночь была безлунной, он часто врезался в стволы деревьев и спотыкался. Чудовище не отставало. Жертва в очередной раз оступилась и уже не смогла устоять. Только выпирающее брюхо коснулось земли, как огромные когти пригвоздили мужчину. Громоздкие пальцы обхватили позвоночник и вырвали его, будто из копченой рыбы. Оглушительный рёв разнёсся на много километров вокруг.Поутру на месте уже была полиция. Жители деревни неподалёку услышали звуки бойни и вызвали её.Сержант порой вздрагивал от подступающей тошноты, стоя у потухшего кострища. Всё вокруг было покрыто кровью. Внутренности, как гирлянды, болтались на деревьях. На его счастье, тела уже увезли на обследование, иначе бы его завтрак точно примешался к красному месиву.- Хорош глазеть! – следователь хлопнул его по плечу. – Нам ещё местного лесника опросить надо!Примерно в трёх километрах от места убийства располагался дом возможного свидетеля. Дорог в лесу почти не было, и пришлось пробираться пешком. На всём пути их обоих не покидало чувство опасности. Даже далеко от места убийства чувствовался запах крови.Хижина одиноко стояла посреди опушки. Внимание одного из полицейских сразу привлёк деревянный столб у двери. На нём удивительно искусно был вырезан волк. Обточенные камушки кварца блестели в глазах тотема и украшали его лапы и хвост.Следователь постучал, и из-за двери показался бородатый мужчина в форме болотной раскраски.- На этом участке леса произошло массовое убийство. Вы знаете что-нибудь?- Охотники, да? Я их видел, но прогнать не решился. Честно, ничего про них не знаю, потом только слышал крики и выстрелы.Взгляд следователя упал на повязку на руке лесника.- Откуда у вас повязка?Мужчина мельком глянул на неё и тихо скрипнул зубами.- На обходе давеча волка встретил. Хотел уйти, а он напал. Вот…- Разрешите взглянуть?- Конечно, - он осторожно развязал бинт и продемонстрировал следы от зубов. – Вы, что, правда, думали, что я мог дюжину мужиков в одно рыло одолеть?- Но у вас же есть ружьё.- А к нему всего одна коробка патронов на самый крайний случай. Новые я получаю только раз в месяц.- Хорошо. Вы ещё что-то знаете?- Да что вам? Я же сказал, кроме криков и выстрелов ничего не слышал.- Хорошо… возможно, мы ещё свяжемся с вами. Хорошего дня, - он повернулся к напарнику, чей взгляд всё ещё был прикован к истукану. – Пошли!Лесник проводил их взглядом, затем переглянулся с волком на тотеме и ушёл в дом. Тихий смех вышел из его уст…

Ключевые слова: Чудовище лес ночь авторская история

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