Ведьмак. Глава 2. Аваллак’х

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:47 by

- Ты ж моя хорошая, покушай немножко сена, - я с умилением рассматривал устроенную в старом форпосте нашего Каэр Морхена виверну, которая в этот момент смотрела на меня, как на идиота, который признанному хищнику подсовывает сушеную траву. Хотя, так оно и было, ну а что? Есть привычки, которые менять никогда не поздно.Не сказать, что батька Весемир был сильно рад моему новому питомцу. По своей привычке сначала дал люлей, а уже потом выслушал историю о моем эпичном полете и схватке с Дикой Охотой. По счастью, новость о последних настолько обескуражили деда, что он тут же забыл о моих не самых крепких костях и ударился в раздумья. Зная, что они у нашего наставника могут до нескольких дней длиться, я и взялся заботиться о своем ручном дракониде, быстро отвадив от него не в меру любопытных Ламберта и Эскеля. Ламберт еще какие-то там права предъявлять пытался, вот говнюк такой.- Слышь, брат, ты ее бухим приручал, так еще и на время, при этом едва меня не угробил. Так что сейчас нам не по пути, мне направо, тебе – нахрен, - и с этими словами я и повел виверну к бывшему западному форпосту, заставив тамошних призраков свалить в панике. Тоже мне, нежить, ящерицы крылатой испугались.Смеркалось, поднялся ветерок, рябь рекой пошла, рыба заплескалась. В другое время я бы, может, и порыбачил с помощью пары тройки картечей, но сейчас было не до этого. Какое-то странное чувство было у меня. Ранее оно трижды возникало – при уже упомянутой зоопадне с бесом; когда Весемир вытаскивал меня прямиком из пасти риггера, который умело притворялся камышами (я был под фисштехом, так что не надо меня в дебилизме обвинять!) и когда я едва не угодил в нору сколопендроморфа, выискивая ингредиенты для «кошки». Короче, паршивое чувство, как вы поняли. Слава яйцам Дагона, хоть меч не забыл захватить.Прямо в воздухе внезапно образовался огненный круг, из которого вышел Аваллак’х. Что, скажете, слишком просто и кратко все описал? Ну извините, что вижу, то и говорю, не научила меня Висенна красиво разговаривать, а Весемиру на ораторство всегда было плевать – ему главное, чтобы меч крепко в руке держался, да чтобы эль по усам по чем зря не тек. Так что явился мне из воздуха ушастый, и явился, что еще надо?- Аваллак’х, старый ты Лис, ты что тут делаешь? – удивленно спросил я, убирая меч в ножны.- Я тоже рад тебя видеть, Волк, - Знающий не спешил тушить портал. – Опять задницы ваши спасать приходится, как же мне это надоело, да простит меня Лара. Короче, надо тебе кое-что показать, и желательно, чтобы на этот раз с нами отправились твои дружки.Сказать, что я охренел от его слов, – это ничего не сказать. Это в каком таком рыбьем смысле опять спасать? Да мы же с этим ушастым балаболом виделись всего-то раз, да и то, когда еще Цири при мне была. Эх, и как там она сейчас, интересно?- Мерлину помогла Моргану скинуть, скоро замуж собирается, - задолбал он уже мысли читать.- Какому Мерлину? Какую Моргану, какое замуж? Ей же едва больше десяти лет исполнилось. Что ты, несешь, Всезнайка, блин? – меня прорвало-таки на красноречие. Мало мне было вторжения Охоты, так еще и это. Так, с треском шифером шурша, крыша едет все быстрей… Не в рифму, да и пофиг.- Тьфу, не тот мир, зараза, - сплюнул Аваллак’х, введя меня уже в окончательный ступор. – Так, давай, Геральт, хорош морозиться, а то снег с волос посыплется. Зови остальных, надо отправляться.- Куда?- Увидишь. Ну же, времени не так много.***И вот стоим мы на вершине высокого скалистого козырька, а перед нами раскинулся какой-то долбанутый, надо сказать, вид: к небу из земли тянутся гигантские скалы, похожие на обелиски; в низинах растет красная растительность, окутанная ядовитым туманом; вдалеке слышен громоподобный вой огромного чудовища; кое-где видны черепа и кости неизвестных существ большого размера.- Ненавижу порталы, - только и выдавил я из себя, доставая меч. Крайне мне не хотелось, чтобы владелец этого голоса внезапно показался из-за скал.

Ключевые слова: Виверна ведьмак скалы авторская история

Другие, подобные истории: