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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:26

V.V.Pukin Просмотров: 268 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 08:26 by

В том, что душа человеческая после смерти бренного тела не сразу покидает этот мир, уверены многие. Хотя и неверующих, наверное, не меньше. Хочу пересказать один случай, о котором услышал из уст одного знакомого, деда Феди.Отец Феди помер, когда тот был двенадцатилетним деревенским пацаном. В положенный трёхдневный срок покойничка схоронили. Горе горем, ну а жизнь-то продолжается. В один из вечеров пошёл Федюнька до сарайки сена лошадям дать. Раньше этим отец занимался, а теперь вот обязанность к старшему сыну перешла. В сарае сено наверху, на тёмном сеновале лежит. Полез малец по приставной лестнице. Едва добрался до цели, как услышал над ухом:- Федька, слезай. Я уже дал лошадкам сена…Отцовский голос! Парнишка от страха и неожиданности упал с деревянной стремянки вниз и на «четырках» (четвереньках) помчал прочь из сарая в освещённый двор. Встать на ноги не мог и во дворе. От страха ноги сделались будто ватные и не распрямлялись. Так на этих самых «четырках» и заполз в спасительный дом.А с момента батиной кончины тогда пресловутых 9 дней ещё не прошло. Всего неделя где-то…08.02.2017.

Ключевые слова: Покойник мертвец с того света голос дух душа авторская история

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