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Истории из жизни

9 дней

В том, что душа человеческая после смерти бренного тела не сразу покидает этот мир, уверены многие. Хотя и неверующих, наверное, не меньше. Хочу пересказать один случай, о котором услышал из уст одного знакомого, деда Феди.

Отец Феди помер, когда тот был двенадцатилетним деревенским пацаном. В положенный трёхдневный срок покойничка схоронили. Горе горем, ну а жизнь-то продолжается. В один из вечеров пошёл Федюнька до сарайки сена лошадям дать. Раньше этим отец занимался, а теперь вот обязанность к старшему сыну перешла. В сарае сено наверху, на тёмном сеновале лежит. Полез малец по приставной лестнице. Едва добрался до цели, как услышал над ухом:
- Федька, слезай. Я уже дал лошадкам сена…

Отцовский голос! Парнишка от страха и неожиданности упал с деревянной стремянки вниз и на «четырках» (четвереньках) помчал прочь из сарая в освещённый двор. Встать на ноги не мог и во дворе. От страха ноги сделались будто ватные и не распрямлялись. Так на этих самых «четырках» и заполз в спасительный дом.

А с момента батиной кончины тогда пресловутых 9 дней ещё не прошло. Всего неделя где-то…

08.02.2017.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:26
Сегодня, 08:26 by V.V.PukinПросмотров: 268Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Покойник мертвец с того света голос дух душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:00
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2221|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 948
Незамысловато)))... Я вот тут опять подумал: а как привидение сено-то кидало? Как оно кидало-то? Оно же привидение! Оно же бесплотное!!!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 09:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1060|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 620
Как-то очень коротко и лаконично для Автора.
Цитата: Winnie-the-Pooh
Я вот тут опять подумал: а как привидение сено-то кидало?

Да может оно и не кидало? Оно может только так сказало, чтоб над парнем пошутить?))
А вообще хочу сказать, что много раз слышала, как меня окликают голосом давно умершей бабушки. Обычно останавливаюсь, начинаю вертеть головой по сторонам, и именно в такие моменты то машина передо мной на бешеной скорости промчится, то ледяная глыба упадет на то место, куда бы я ступила, если бы не остановилась. Бережет кто-то наверно. Может и у Автора что-то подобное?
Пусть будет плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: Sveta1971
Сегодня, 09:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 38
На четвертый день, после смерти мамы, искали в ее доме пенсионное удостоверение. Нужно было для оформления каких то бумаг. Перебрали все в коробке с документами. Не нашли. Обшарили весь дом. Уже не знали, где искать. Сидим в растерянности, а сестра и говорит: " Мам, ну куда ты пенсионное положила?". Вдруг открывается дверца шкафа, из него вываливается на пол коробка с документами (которую мы всю перетрясли уже), документы рассыпаются по полу, и среди них видим пенсионное удостоверение.
То ли плохо смотрели и коробку так в шкаф поставили, что она вывалилась? То ли мама помогла?
Так что в истории есть доля правды. У нас до девяти дней в доме явственно ощущалось присутствие мамы. Тогда у многих скептиков нашей семьи уверенности поубавилось.
Зарегистрирован: 21.09.2015
#4 написал: yliy.1977
Сегодня, 09:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 749
Цитата: PUFIK
Как-то очень коротко и лаконично для Автора.

Соглашусь с вами. Лично мне не хватило "самой" истории, осталось такое впечатление, что: продолжение завтра wink +
Зарегистрирован: 18.05.2012
  
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 10:05
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2221|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 948
Цитата: PUFIK
Да может оно и не кидало? Оно может только так сказало, чтоб над парнем пошутить?

В таком случае это привидение зарекомендовало себя не с самой лучшей стороны. Оно тут шутки шутит, а там лошадкам кушать нечего!!!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
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