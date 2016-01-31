Жених с того света

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Asheera Просмотров: 897 Комментарии: 13 +21 Вчера, 19:55 by

Эта история произошла в начале 60-х годов в Серпухове, в Московской области.Моя бабушка Лидия, тогда еще молодая женщина, работала шеф-поваром на заводе, а заодно была председателем местного профсоюза. Возвращалась домой всегда поздно, иногда опаздывая на последний автобус и оставаясь заночевать в частном доме у дальней родственницы Вари, что жила неподалеку от завода. Варя была пожилой и больной женщиной, потерявшей на войне мужа и сыновей, что оставило следы на ее рассудке.Лида не любила у нее оставаться, дом был неуютным, холодным и темным, а хозяйка дома вечно жаловалась на болячки и вспоминала покойников своих, будто живые они до сих пор, в то время как новости окружающей жизни и родственников ее совершенно не интересовали. Лиде в этом доме всегда было не по себе, но альтернатива идти ночью час через лес до родного дома в деревне была еще хуже. До одного случая.Оставшись с ночевкой в очередной раз, потушив свет и натянув одеяло на нос, Лида лежала, пытаясь побыстрее заснуть. Старинный деревянный дом любил ночью поскрипеть половицами, пошелестеть ставнями и дранкой на крыше. Но в последние ночевки стали прибавляться более странные звуки, будто ходит кто-то рядом и дышит тяжело. И запах неприятный возникает дуновением от тех шагов, то ли земля сырая, то ли лук гнилой.Задремав, Лида почувствовала, как ей на ноги навалилось что-то тяжеленное, не пошевелиться под такой тяжестью, и стало подтягиваться вверх, к груди. И запахом этим смрадным, гнилым дохнуло. Лида была девушкой не робкого десятка, ведь ежедневная разделка говяжьих и рыбьих туш тесаком, поддержание скалкой рабочего настроения у вороватых поваров-выпивох закалили в ней спартанский характер. Так что вначале она решила, что это баба Варя окончательно рехнулась. Схватила с тумбочки кованый ночник-светильник и стала дубасить по этому нечто почем зря. Послышался звериный рык. Светильник разбился и вылетел из руки, Лида заорала.Зажегся свет, баба Варя прибежала на шум. Лида увидела, как от нее быстро отползает темная и волосатая, скрюченная фигура, а потом превращается в черный дым и всасывается в щель под печью. Варя проводила дым глазами и говорит:- Ты не пугайся. Это сын мой старшой. Ему как годовщина со смерти стукнула, так стал он ко мне по ночам в гости ходить. Мы чай пьем, разговариваем. А ты ему приглянулась, ему невеста нужна. Он про тебя расспрашивал, там ему одному одиноко, вот он и пришел взглянуть на тебя.Схватила Лида свои пальто с сапогами, да и бегом оттуда в ночь, в дождь, через лес. Осень поздняя на дворе, бежала босая в исподнем, не чуя ни холода, ни дождя, а вслед ей мерещилось: "Не убежишь... он тебя выбрал..."Так домой и заявилась, чуть не доведя свою матушку до инфаркта.Больше с бабой Варей Лидия не виделась, а та померла вскоре. К слову, так моя бабушка замуж и не вышла, всю жизнь прожила в одиночестве.

Ключевые слова: Дом бабка тень лампа мертвец жених испуг авторская история

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