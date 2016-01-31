Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Жених с того света

Эта история произошла в начале 60-х годов в Серпухове, в Московской области.
Моя бабушка Лидия, тогда еще молодая женщина, работала шеф-поваром на заводе, а заодно была председателем местного профсоюза. Возвращалась домой всегда поздно, иногда опаздывая на последний автобус и оставаясь заночевать в частном доме у дальней родственницы Вари, что жила неподалеку от завода. Варя была пожилой и больной женщиной, потерявшей на войне мужа и сыновей, что оставило следы на ее рассудке.
Лида не любила у нее оставаться, дом был неуютным, холодным и темным, а хозяйка дома вечно жаловалась на болячки и вспоминала покойников своих, будто живые они до сих пор, в то время как новости окружающей жизни и родственников ее совершенно не интересовали. Лиде в этом доме всегда было не по себе, но альтернатива идти ночью час через лес до родного дома в деревне была еще хуже. До одного случая.

Оставшись с ночевкой в очередной раз, потушив свет и натянув одеяло на нос, Лида лежала, пытаясь побыстрее заснуть. Старинный деревянный дом любил ночью поскрипеть половицами, пошелестеть ставнями и дранкой на крыше. Но в последние ночевки стали прибавляться более странные звуки, будто ходит кто-то рядом и дышит тяжело. И запах неприятный возникает дуновением от тех шагов, то ли земля сырая, то ли лук гнилой.
Задремав, Лида почувствовала, как ей на ноги навалилось что-то тяжеленное, не пошевелиться под такой тяжестью, и стало подтягиваться вверх, к груди. И запахом этим смрадным, гнилым дохнуло. Лида была девушкой не робкого десятка, ведь ежедневная разделка говяжьих и рыбьих туш тесаком, поддержание скалкой рабочего настроения у вороватых поваров-выпивох закалили в ней спартанский характер. Так что вначале она решила, что это баба Варя окончательно рехнулась. Схватила с тумбочки кованый ночник-светильник и стала дубасить по этому нечто почем зря. Послышался звериный рык. Светильник разбился и вылетел из руки, Лида заорала.
Зажегся свет, баба Варя прибежала на шум. Лида увидела, как от нее быстро отползает темная и волосатая, скрюченная фигура, а потом превращается в черный дым и всасывается в щель под печью. Варя проводила дым глазами и говорит:
- Ты не пугайся. Это сын мой старшой. Ему как годовщина со смерти стукнула, так стал он ко мне по ночам в гости ходить. Мы чай пьем, разговариваем. А ты ему приглянулась, ему невеста нужна. Он про тебя расспрашивал, там ему одному одиноко, вот он и пришел взглянуть на тебя.

Схватила Лида свои пальто с сапогами, да и бегом оттуда в ночь, в дождь, через лес. Осень поздняя на дворе, бежала босая в исподнем, не чуя ни холода, ни дождя, а вслед ей мерещилось: "Не убежишь... он тебя выбрал..."
Так домой и заявилась, чуть не доведя свою матушку до инфаркта.

Больше с бабой Варей Лидия не виделась, а та померла вскоре. К слову, так моя бабушка замуж и не вышла, всю жизнь прожила в одиночестве.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:55 by AsheeraПросмотров: 897Комментарии: 13
+21

Ключевые слова: Дом бабка тень лампа мертвец жених испуг авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Вчера, 20:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Ничего себе женишок. Судя по рассказу и к телу поближе сразу решил подобраться.
Плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#2 написал: Talisha
Вчера, 20:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (520|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 460
Надо же! Приглядываться приглядывайся, как говорится, а руками не тронь! Лишь какой, мёртвый - а туда же. Не сынок это, нечисть какая-то, а баба Варя пригрела'приветила её, проводником стала к другим людям... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:14
+7
Группа: Посетители
Репутация: (717|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 559
"....Так что вначале она решила, что это баба Варя окончательно рехнулась. Схватила с тумбочки кованый ночник-светильник и стала дубасить...."

А если-б действительно баба Варя оказалась.... А она её ночником чугунным.... Так и до цугундера не далеко....
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#4 написал: Калина74
Вчера, 22:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 349
Всю жизнь одинокой была, замуж так и не вышла... Но внучку определённо имела :) История весёлая, оптимистичная, спасибо!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 219
Кошмарище!) Молодец баба Варя, мне всегда нравились женщины с тесаком или скалкой))) К сожаленю есть люди, и я их не осуждаю, которые прикипели душой к тому времени когда все было хорошо, и ни шаг дальше, так и живут - застыв, ничего им не интересно. А здесь нечисть присосалась и пользовалась. Плюс большой
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: ninabond
Вчера, 23:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 870
К слову, так моя бабушка замуж и не вышла, всю жизнь прожила в одиночестве.

Не могла она прожить в одиночестве если имела сына или дочь- вашего родителя. Если только это не двоюродная бабушка. Плюс
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#7 написал: Mandor
Вчера, 23:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (378|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 343
История хорошая, отменная страшилка получилась)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#8 написал: Масяня масенькая
Сегодня, 00:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
"Не бойся, это сынок мой жениться пришёл... тебя выбрал... это он мне только что за семейным чаепитием сказал..." ...выбрал... у него что варианты были? к Варе толпами невесты для сынка ходили? ))) Выбрал, так чего же под печку уполз?..
Зарегистрирован: 7.08.2014
#9 написал: Восьмая тень
Сегодня, 00:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Цитата: Масяня масенькая
Выбрал, так чего же под печку уполз?..

Вот даже НЕХам верить нельзя )) тоже норовят полежать да сбежать laughing
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#10 написал: ЗлюкаЯ
Сегодня, 01:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Жуть какая scream Укрылась одеялом, страшно стало joy
Зарегистрирован: 21.12.2014
#11 написал: ПинкиПай
Сегодня, 01:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 173
Жуть какая! История очень понравилась!!!
Зарегистрирован: 9.08.2012
#12 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 01:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 48
За историю плюс. Понравилось. А насчет того ,что так и осталась одна, возможно имелось в виду, что бабушка не родная.
Зарегистрирован: 4.11.2016
#13 написал: Восьмая тень
Сегодня, 01:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Да в общем то и наличие мужа или какого -то постоянного мужчины тоже не обязательное условие появления детей.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.