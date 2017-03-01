Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Луша. Странная история одной кошки

Жили мы с мамой в частном доме и всегда держали собак и кошек. Когда мне было 14, я принесла с улицы рыжего бесхвостого щенка. Назвала его ласково - Дружок. Правда выросший пёс не всегда соответствовал своему доброму имени - яростно лаял на незнакомцев. Однако, стоило хозяевам дать понять, что пришли "свои", Дружок успокаивался, даже пытался примирительно повиливать обрубком хвоста. Сложнее дело обстояло с маленькими детьми - их наш пёс не переносил. Чужих кошек тоже не жаловал. Правда, те обходили наш двор стороной.
Однажды летом, мы с мамой сидели на кухне и пили чай. Вдруг слышим: снаружи какая-то возня, лай, шипение. Выскакиваем на улицу, бежим босиком в огород. Ужас! Дружок поймал невесть как оказавшуюся у нас во дворе кошку. Ну, как поймал, загнал в тупик, и в охотничьем азарте прыгает вокруг неё, пытается ухватить зубами или ударить лапой. Бедная кошка обороняется когтями и шипит. Дружка оттащили. А "добыча" не убегает, сидит и смотрит в одну точку огромными глазами. Шок. Кое-как взяли мы её и отнесли в дом. Осмотрели. Ещё больше расстроились - оказалось, что наш пёс её основательно помял, и ходить она не может. Не работают задние ноги, волочит их за собой, как тюлень хвост.
Кошка была молоденькая, симпатичного тигрового окраса, с выразительными зелеными глазами. Мурлыкала тихо, но душевно. Чья? Соседей поспрашивали - те пожали плечами, сказали, то не их. Наверно, подкидыш. В ветеринарке сказали, что нормально ходить на четырёх лапах кошка, скорее всего, уже не сможет. Было у нас на тот момент два своих кота, что поделать, появилась третья котейка. Мы назвали её Лушей, это имя ей подходило. Две недели она жила у нас. Очень к ней привязались.
В воскресенье я ушла гулять с подругой. Возвращаюсь - мама сама не своя, говорит, что Луша пропала. Причём, пропала именно в доме. Пока меня не было, мама смотрела телевизор, кошечка сидела у неё на коленях и мурчала. Затем стало как-то дремотно, захотелось прилечь и поспать часок. Мать закрыла дом изнутри на щеколду, прилегла на кровать, а Лушу положила в коробку рядом со спальней. Просыпается, выходит из комнаты - Луши нет. Ну мало ли, уползла куда-нибудь, передвигалась-то кошка достаточно бодро. Стала ходить по дому, искать. Может, спит где-нибудь... Да только так запряталась, что и не найдёшь.
Честно говоря, я сначала не восприняла это исчезновение всерьез. Куда может деться кошка в закрытом помещении? Но уже вечерело, а Луша всё не показывалась. Мама куда только не заглянула, все углы проверила, мебель двигала, даже шкафы с одеждой открывала. Становилось как-то не по себе. И меня, сперва такую пофигистичную, начинало пронизывать тоскливое беспокойство. Вот и совсем стемнело. Мы с мамой вышли во двор и искали кошку уже там, с фонарём. Выбраться из дома она никак бы не смогла, но что оставалось делать? Сидеть сложа руки вообще тяжело. Звали, искали, заглядывали через решётчатый забор. Наутро возобновили поиски и снова опросили соседей. Правда, те уже смотрели на нас, как на чокнутых. Бесполезно. Пропала Луша так же неожиданно, как и появилась.
Несколько дней мы обе ходили поникшие и озадаченные. Во-первых, очень привыкли к нашей мурчалке, которая теперь находилась неизвестно где, да вдобавок полупарализованная. Во-вторых, то, что произошло, было попросту необъяснимо - куда, ну куда она могла деться? Долго потом с грустью вспоминали нашу Лушеньку.

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:58
Вчера, 23:58 by Lollipop39Просмотров: 7Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Пропажа кошки кошка полупарализованная авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.