Луша. Странная история одной кошки

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:58

Lollipop39 Просмотров: 7 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:58 by

Жили мы с мамой в частном доме и всегда держали собак и кошек. Когда мне было 14, я принесла с улицы рыжего бесхвостого щенка. Назвала его ласково - Дружок. Правда выросший пёс не всегда соответствовал своему доброму имени - яростно лаял на незнакомцев. Однако, стоило хозяевам дать понять, что пришли "свои", Дружок успокаивался, даже пытался примирительно повиливать обрубком хвоста. Сложнее дело обстояло с маленькими детьми - их наш пёс не переносил. Чужих кошек тоже не жаловал. Правда, те обходили наш двор стороной.Однажды летом, мы с мамой сидели на кухне и пили чай. Вдруг слышим: снаружи какая-то возня, лай, шипение. Выскакиваем на улицу, бежим босиком в огород. Ужас! Дружок поймал невесть как оказавшуюся у нас во дворе кошку. Ну, как поймал, загнал в тупик, и в охотничьем азарте прыгает вокруг неё, пытается ухватить зубами или ударить лапой. Бедная кошка обороняется когтями и шипит. Дружка оттащили. А "добыча" не убегает, сидит и смотрит в одну точку огромными глазами. Шок. Кое-как взяли мы её и отнесли в дом. Осмотрели. Ещё больше расстроились - оказалось, что наш пёс её основательно помял, и ходить она не может. Не работают задние ноги, волочит их за собой, как тюлень хвост.Кошка была молоденькая, симпатичного тигрового окраса, с выразительными зелеными глазами. Мурлыкала тихо, но душевно. Чья? Соседей поспрашивали - те пожали плечами, сказали, то не их. Наверно, подкидыш. В ветеринарке сказали, что нормально ходить на четырёх лапах кошка, скорее всего, уже не сможет. Было у нас на тот момент два своих кота, что поделать, появилась третья котейка. Мы назвали её Лушей, это имя ей подходило. Две недели она жила у нас. Очень к ней привязались.В воскресенье я ушла гулять с подругой. Возвращаюсь - мама сама не своя, говорит, что Луша пропала. Причём, пропала именно в доме. Пока меня не было, мама смотрела телевизор, кошечка сидела у неё на коленях и мурчала. Затем стало как-то дремотно, захотелось прилечь и поспать часок. Мать закрыла дом изнутри на щеколду, прилегла на кровать, а Лушу положила в коробку рядом со спальней. Просыпается, выходит из комнаты - Луши нет. Ну мало ли, уползла куда-нибудь, передвигалась-то кошка достаточно бодро. Стала ходить по дому, искать. Может, спит где-нибудь... Да только так запряталась, что и не найдёшь.Честно говоря, я сначала не восприняла это исчезновение всерьез. Куда может деться кошка в закрытом помещении? Но уже вечерело, а Луша всё не показывалась. Мама куда только не заглянула, все углы проверила, мебель двигала, даже шкафы с одеждой открывала. Становилось как-то не по себе. И меня, сперва такую пофигистичную, начинало пронизывать тоскливое беспокойство. Вот и совсем стемнело. Мы с мамой вышли во двор и искали кошку уже там, с фонарём. Выбраться из дома она никак бы не смогла, но что оставалось делать? Сидеть сложа руки вообще тяжело. Звали, искали, заглядывали через решётчатый забор. Наутро возобновили поиски и снова опросили соседей. Правда, те уже смотрели на нас, как на чокнутых. Бесполезно. Пропала Луша так же неожиданно, как и появилась.Несколько дней мы обе ходили поникшие и озадаченные. Во-первых, очень привыкли к нашей мурчалке, которая теперь находилась неизвестно где, да вдобавок полупарализованная. Во-вторых, то, что произошло, было попросту необъяснимо - куда, ну куда она могла деться? Долго потом с грустью вспоминали нашу Лушеньку.

Ключевые слова: Пропажа кошки кошка полупарализованная авторская история

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