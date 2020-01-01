В царстве лешего...

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 197 Комментарии: 0 +2 Вчера, 06:58 by

Случай этот произошёл совсем недавно, несколько лет назад. Среди участников событий оказался внук моей тётушки – Олег.По осени они с друзьями выбирались в тайгу за кедровыми орехами. Занимались они этим промыслом непрофессионально, только для себя собирали, не для реализации.Байдана у них, конечно же, не было. Да и не стали бы применять этот варварский способ, колотить огромным молотом по стволу дерева.У них проще и безопаснее приспособления имелись – крюки да трос. Но это так, на всякий случай. Им обычно паданок хватало – тех, что на земле находили. Считается, что орехи в них более зрелые и вкусные.Как раз сезон пошёл – осень началась. Погода словно по заказу – тепло ещё, тихо. Солнышко светит. Благодать, одним словом.Оставили машины в условном месте. И пошли.И так всё удачно складывалось – шишек нападало множество. Накануне ветер сильный был, поспособствовал, так сказать, процессу.Пару мешков набили. А шишки не заканчиваются. Даже больше их становится. Так и шли, не замечая за азартом, что уходят всё дальше и дальше от знакомых мест.Ну и заплутали. И ведь все мужики бывалые, не первый раз в тайге. А тут такой казус случился. Поначалу даже не верилось им, что так далеко зашли. Места поглуше стали. Тайга будто надвинулась со всех сторон. Сгустилась. Наверху солнышко пробивается, под ногами похлюпывает, сыро. И только теперь сообразили, что не попался им лагерь шишкарей.Связи, конечно, нет. У Олега с собой рация была на случай экстренной ситуации – но и она молчала. Компас издеваться начал, стрелки то на месте дрожали, то начинали крутиться как заведённые.Посовещались меж собой, оценили ситуацию, да и решили сделать привал. Время к вечеру шло, а в тайге темнеет быстро. Собирались развести костёр да шишек в углях прокалить. Проголодались все, а перекус в машинах остался. Ну и от зверья какая-никакая защита. Выбрали место посуше. Стали разжигу искать…Тут-то один из их компании и обнаружил ту землянку. Рядом совсем, за огромным поваленным деревом, притаилась. Избёнка ветхая, почти по саму крышу в землю ушла. Когда-то давно в подобных охотники время пережидали.Выглядела она запущенной. Стёкла в низких окошках не сохранились. Крыша прохудилась.Внутрь никто зайти не решился - пол сразу за порогом провалился. Через проём видно было провисшую матицу потолка, разрушенную печь у дальней стены, рядом с ней подобие лежака.Олег рассказывал после:Стоим, заглядываем в дверной проём. Комнатка крошечная. Вся на виду. Зрелище унылейшее. Видно, что давно домишко пустует.Как вдруг заворошилось внутри, зашушукало! Опахнуло нас застоявшимся духом и прямо оттуда, изнутри, к нам шагнул мужик!Мы попятились, конечно. Обалдели малость. Откуда он там взялся? Словно из воздуха возник!Старый, замшелый какой-то, вроде бича. Лохматая сваленная борода чуть ли не до глаз. Шапка тёплая нахлобучена. В какое-то тряпьё закутан. А запах от него!.. Встал в горле комом, продрал до слёз!Мы попятились, стараясь не дышать. Он же замер у входа и нас рассматривает.Ну, извинились мы, что его покой нарушили. Объяснили, что заплутали и осматриваемся теперь, хотим костёр разжечь…Мужик немым оказался. Промычал что-то. И рукой отмахнулся – мол, проходите, не тревожьте меня.А мы и рады. Отошли подальше, обустроились немного…С костром веселее стало, в рюкзаках у нас припасена была пара заветных бутылочек. Брали с определенными лечебными целями, чтоб прогреть организм, если понадобится. Больше ничего. На пять взрослых мужиков пара бутылок - это ж смех один.Ну вот… Развели огонь, значит, бутылочку пустили по кругу…И тут - опять он! Не подходит близко – только руками на огонь машет да мычит что-то, вроде как затушить требует.Мы вежливо отвечаем, что погреемся и затушим обязательно. Ну и протягиваем мужику бутылку, там как раз на пару глотков осталось.Он принял. Понюхал сначала. Потом попробовал. Да осторожно так, вроде с опаской. Будто никогда до этого не пил подобное. Смотрим – понравилось. Показывает – ещё хочу. Ну, делать нечего, пришлось вторую бутылку ему отдать.Мы, честно признаться, его немного опасались. Не то, чтобы боялись, нет. Но только неприятный он был какой-то, скользкий, неуловимый, что ли… Не могу точных слов подобрать. Не получалось его как следует рассмотреть. Вроде бич бичом, грязный, вонючий. Но в тоже время – необычный. Ощущалась от него скрытая сила. Опасность какая-то. Что-то вроде угрозы.Откуда он появился? Почему от нас не отстаёт?Халупу, из которой он вышел, мы видели – нежилая она совсем. А ведь если он там обитается, то хоть как-то под себя обустроить её должен.Опять же – глухие места кругом. До ближайшего жилья – топать и топать… В общем, много странного…Ну вот. Вручили мы мужику бутылочку и наблюдаем. Присел он подальше от костра и пить пытается. А пробку не открыл! Кто-то из наших засмеялся. А тот как разозлился, вскочил да гукнул с силой – у нас аж уши заложило.Я его успокоить пытаюсь. Спокойно, говорю, отец, сейчас всё исправим. Ну и жестами себе помогаю. Смотрю – он протягивает мне бутылку, а сам наблюдает. Открыл я её, вернул мужику. Он голову запрокинул и выхлюпал всё до донышка. Да так быстро! Когда только глотать успевал…Вроде крякнул довольно. А потом как свистнет! Ураганом ветер пронёсся – пламя затушил, запорошил глаза, закружил голову.Когда очухались малость, огляделись – мать честная! На поляне мы, возле машин! Ни тайги вокруг. Ни избёнки. Ни мужика.Такие вот получились орешки.Кстати, мешки с шишками мы потеряли. Остались они где-то там, в чащобе, возле жилища этого лесного бича.Потом уже, после, мы часто обсуждали произошедшее, сверяли впечатления. Всё гадали - что за мужик такой попался. И вот что интересно - общий его облик, одежду, бороду чудную, запах острый, звериный даже, помнили, но вот лицо никто не брался точно описать. Ускользали черты. Смазывалась картинка.И только глаза его я запомнил чётко! Жёлтые они были, а зрачки – вертикальные! Правду говорю! Честное слово!Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Осень тайга изба мужик свист поляна зрачки шишки

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