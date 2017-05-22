Клюква

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:30

Nik_dk Просмотров: 39 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 17:30 by

Давно это было. В начале 90-х. В октябре месяце. Ездили с отцом на болото за клюквой. Семеновский район в сторону деревни Хахалы. Места глухие, кроме лесовозов, оставивших после себя гигантские колеи, никто и не ездил. И так дороги в лесу - одно название, а уж после дождя... На легковой машине - хрен там проедешь, не завязнув.Проехали в лесу, сколько смогли, и, оставив машину на опушке, взяв корзинки, пошли на болото. Клюква - ягода хитрая. Растёт во мху. Хорошо её собирать после первых заморозков: выдавливает её холодом на поверхность - и не надо мох разрывать. Нашли подходящее место, на болоте. Клюквой все кочки усыпаны. Собираем весело, торопимся, хоть солнышко и светит, а месяц-то осенний. Хочется пораньше домой. Набили корзины клюквой и пошли назад к машине. И тут холодать начало. Тучи появились на небе, потемнело. Не иначе, снег пойдёт. Пошли быстрее.Смотрим: в нашу сторону туман опускается. А мы находились как бы в низине, туман шёл сверху со стороны леса, где было уже сухо. Подошли к опушке уже в густом тумане. Смотрим: а машины нет. Дорога, по которой приехали, есть, дорога, уходящая дальше, - имеется, а машину как корова языком слизала. Сразу стало не до шуток. Про угон машины в дремучем лесу мы никогда не слышали. Если бы её кто-то завёл, то шум мотора всё равно был бы слышен. Но за то время, пока мы собирали клюкву, было тихо. Отец запаниковал, обошёл всю поляну в поисках следов. Вернулся растерянный.- Кажется, мы не туда пришли, – сказал он мне.Да как не туда? Вот она опушка, вон пень - я возле него сапоги надевал. Туман этот проклятый нас запутал? Нет, отец решил, что это другое место, и повел меня обходить болото. Обошли его кое–как, снова вышли на дорогу. Следов машины нет. Отец уже все слова матерные перебрал. Корзины из рук валятся. Он остановился покурить. Стоял, курил, потом посмотрел на пачку сигарет, повертел их в руках.- Ладно. Попробуем дедовским методом.Он поднял пачку сигарет над головой и прокричал:- Леший! Леший! Спасибо тебе за подарки лесные. За угощение. Прими от нас в знак благодарности это подношение.У меня глаза стали квадратными после этого. Отец положил пачку сигарет, спички и мундштук под сосну и велел мне идти за ним. Мы пошли назад по тому же пути вокруг болота. Папа умом тронулся, думал я. Ещё бы, без машины в лесу остаться. До ближайшей деревни шлёпать и шлёпать. Я уже прикидывал про себя, как вернёмся на опушку, машины нет, придётся идти домой пешком. Папа может пойти на принцип и тащить мне корзину с уже ненавистной клюквой на себе. Беда...Но когда вышли на опушку, туман рассеялся и родной автомобиль стоял на своём месте. Вот это было действительно чудо. Молча мы запихнули корзины в багажник и поехали домой. Сердце у меня колотилось всю дорогу. Неужели этот Леший действительно существует? Или мы ходили возле неё в тумане, а она всё это время стояла рядом, в двух шагах? Ерунда какая-то.- Пап, а Леший действительно есть?- Цыц! Вот только ляпни кому-нибудь,- пригрозил он мне.Я вырос. В лес за ягодами хожу каждый год. И каждый год оставляю в лесу пачку сигарет Лешему на всякий случай. Неважно, удачно сходил или нет. Просто на всякий случай.Автор: WarhammerWasea.

Ключевые слова: Клюква лес сигареты

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