Договор

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

Мужчина налил собеседнице вина.- Вы не стесняйтесь, пейте.Девушка сделала несколько глотков и с мольбой в глазах посмотрела на него:- Вы правда поможете мне с выплатой кредита?- Правда. Я готов начать оплату вашего долга, но за ответную услугу.- Вы... что... я не...- Речь идёт не о сексе. И даже не о вашей душе. Хотя, второй вариант ближе.- Что мне нужно сделать для вас?Мужчина улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов:- Лично для меня - ничего. Вам придётся каждый день соблюдать несколько правил. Если перестанете, я прекращу выплаты. Со временем вы привыкнете.- Надеюсь, вы не предлагаете мне продавать наркотики?- Вовсе нет. Это противоречит моим интересам. Вам придётся следить за собой всегда и везде. Быть доброй с детьми, знакомыми, не врать, помогать людям, которых вы встретите на улице. То есть, если бабуле надо перейти через дорогу, вы не будете ждать доброго мужчину, а сделаете всё сами. И так каждый день, пока ваш долг не будет погашен.- Но как вы это проверите? Вдруг я вас обману?- Поверьте, дорогая Елена Викторовна, от меня ничего не утаить. Я, словно воздух - везде, пусть и незаметен.***Двое стояли на старом мосту под тусклым светом старого фонаря.- Вот, видишь, всё, как я и говорил. Вы потратили две тысячи лет, положили миллионы жизней, и что? Пшик! А я потратил неделю и полтора миллиона долларов, и озлобленные мамаши-одиночки, спившиеся мужики, голодные студенты и прочий сброд теперь творит добро, множит его, заставляя людей вокруг улыбаться, делая мир лучше. Посмотри, как идёт цепная реакция добра, благодаря моей небольшой мотивации. Без сожжения деревень, обращения народов в мою веру. Всё гораздо проще. И, в общем-то, недорого, - его глаза на миг стали чёрными. - Я выиграл спор?- На сей раз твоя взяла, лукавый. Но я ещё сравняю счёт!Собеседник вспыхнул золотистым светом и взмыл в вечернее небо, распугивая стаю птиц.- Наивный, - усмехнулся черноглазый, - наивный юный дурачок. Но, ничего, я тоже раньше был таким.Черное пальто полетело с моста вниз, а его недавний владелец растворился серой дымкой в промозглом городском воздухе.Автор - Владислав Безлюдный.

Ключевые слова: Мотивация добро зло относительность

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