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Творческие истории

Договор

Мужчина налил собеседнице вина.

- Вы не стесняйтесь, пейте.

Девушка сделала несколько глотков и с мольбой в глазах посмотрела на него:

- Вы правда поможете мне с выплатой кредита?

- Правда. Я готов начать оплату вашего долга, но за ответную услугу.

- Вы... что... я не...

- Речь идёт не о сексе. И даже не о вашей душе. Хотя, второй вариант ближе.

- Что мне нужно сделать для вас?

Мужчина улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов:

- Лично для меня - ничего. Вам придётся каждый день соблюдать несколько правил. Если перестанете, я прекращу выплаты. Со временем вы привыкнете.

- Надеюсь, вы не предлагаете мне продавать наркотики?

- Вовсе нет. Это противоречит моим интересам. Вам придётся следить за собой всегда и везде. Быть доброй с детьми, знакомыми, не врать, помогать людям, которых вы встретите на улице. То есть, если бабуле надо перейти через дорогу, вы не будете ждать доброго мужчину, а сделаете всё сами. И так каждый день, пока ваш долг не будет погашен.

- Но как вы это проверите? Вдруг я вас обману?

- Поверьте, дорогая Елена Викторовна, от меня ничего не утаить. Я, словно воздух - везде, пусть и незаметен.

***

Двое стояли на старом мосту под тусклым светом старого фонаря.

- Вот, видишь, всё, как я и говорил. Вы потратили две тысячи лет, положили миллионы жизней, и что? Пшик! А я потратил неделю и полтора миллиона долларов, и озлобленные мамаши-одиночки, спившиеся мужики, голодные студенты и прочий сброд теперь творит добро, множит его, заставляя людей вокруг улыбаться, делая мир лучше. Посмотри, как идёт цепная реакция добра, благодаря моей небольшой мотивации. Без сожжения деревень, обращения народов в мою веру. Всё гораздо проще. И, в общем-то, недорого. - его глаза на миг стали чёрными, - Я выиграл спор?

- На сей раз твоя взяла, лукавый. Но я ещё сравняю счёт!

Собеседник вспыхнул золотистым светом и взмыл в вечернее небо, распугивая стаю птиц.

- Наивный, - усмехнулся черноглазый, - наивный юный дурачок. Но, ничего, я тоже раньше был таким.

Черное пальто полетело с моста вниз, а его недавний владелец растворился серой дымкой в промозглом городском воздухе.


Автор: Владислав Безлюдный.
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Вчера, 19:27 by ЛетягаПросмотров: 58Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Долг выплата добрые дела пари

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:32
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2953|-1)
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Комментариев: 11 841
Где бы найти такого Ангела, ничего не просящего взамен!? +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Летяга
Сегодня, 00:16
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 793
Комментариев: 8 724
Цитата: Сделано_в_СССР
Где бы найти такого Ангела, ничего не просящего взамен!?

А ангел ли это?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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