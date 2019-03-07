Квартирный дикарь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:25

mad_billy Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:25 by

Парень встал и спокойно пошёл туда через прихожую. На ходу его обдуло прохладным ветерком. «Наверное, балкон открыт. Чего тогда она орёт?», - подумал он.В зале его застали лишь продолжающиеся мяуканья, но кошки не было видно. Вместо этого в глаза бросился странный слой пыли и грязи на полу и мебели. Надо было срочно убрать это, пока родителей не было дома! «Но для начала разобраться с этим шумом», - Дмитрий уверенно пошёл на звук. Он шёл с подоконника, из-за штор. Дима подошёл и отдёрнул их. Вместо кошки у цветочного горшка стоял… диктофон. Старый кассетный прибор повторял неприятный звук снова и снова. Дмитрий взял его и нажал кнопку паузы. Эта ситуация, мягко говоря, смутила его. В его доме от роду не было таких диктофонов, да и поставить его на подоконник было некому.Вдруг скрипнули половицы у входа. Юноша развернулся. В дверях стоял человек в грязной одежде. Большую часть его тела скрывала шаль, повязанная на манер пончо. Голову покрывал шлем из скреплённых гвоздями металлических пластин. Через решётку под носом виднелся оскал. Дмитрий отступил на шаг.Незнакомец издал невнятный звук и понёсся на него. За доли секунды его рука показалась из-под шали, крепко сжимая лом. Дмитрий отскочил в сторону и попытался толкнуть нападающего, когда тот поравнялся с ним. Незнакомец не упал, но выронил лом. Юноша сразу же подхватил его и крепко огрел агрессора тыльной стороной. Незнакомец шатнулся и схватился за голову. Пластина на макушке погнулась. Повинуясь инстинкту, Дмитрий нанёс второй удар, уже заострённым концом. Раздался хруст. Из глазниц шлема закапала кровь. Незнакомец отшатнулся и грохнулся на пол, перед этим крепко приложившись затылком о стену. Это его окончательно добило. Он с хрипом обмяк.Дима тихо подкрался к нему. Мертвец не дышал. Юноша поддел маску пальцами и снял. Она тут же выпала из его рук. У стены лежал… он сам. Незнакомец был его точной копией, только осунувшийся и обросший, со шрамами и парой ожогов на лице. Парень снова шагнул назад. Его глаза столкнулись в глазами покойника. На его лице посмертно застыла ярость.Минуты казались вечностью. «Позвонить в полицию – и что тогда им сказать? Меня пытался убить мой двойник? Кого-то позвать? А кого? Дождаться родителей? Как им это объяснить?» - он схватился за голову.Другого выхода не нашлось. Дмитрий вернулся в свою комнату и достал из шкафа простыню. Он завернул в неё труп и собрался вытащить его на балкон. Его остановило удивление. Все окна и на балконе были побиты. Стало ясно, почему квартиру заполнял холод.Положив двойника в угол, Дмитрий выглянул наружу. Туман был очень густым. Обзор кончался на расстоянии вытянутой руки. Бросив взгляд в сторону, парень застыл. Вместо кирпичной стены балкон удерживала цельная скала. Он высунул руку через окно и прикоснулся к камню. Это была настоящая скала, шершавая и влажная. То же самое было и по другую сторону балкона. Вопросы лишь множились, и убийство своей копии больше не было главным из них.Он хотел вернуться в свою комнату, но в прихожей его задержало жуткое зрелище. В центре квадратной комнаты было несколько давно высохших багровых пятен. Стараясь не наступать в них, юноша пробрался в свою комнату. Она оказалась совсем не такой, как несколько минут назад. Выглядела она заброшенно. Окно потрескалось, обои выцвели и отошли от стен, мебель погнила от сырости. На стене было небольшое пятно того же цвета, что и в прихожей.Ржавая металлическая кровать заняла место дивана. Из-под неё выглядывал край какой-то коробки. Дмитрий осторожно достал её и приподнял крышку. Содержимое ящика вызвало очередную лавину вопросов. В аккуратных ячейках лежали кассеты, помеченные цифрами от ста пятидесяти до ста восьмидесяти трёх.Дмитрий заглянул под кровать. Там стояло ещё три коробки такой же формы и размера. «Наверное, в одной из них есть первая кассета», - с такой мыслью юноша достал их все. Его ум жаждал ответов, а интуиция подсказывала, что все они здесь. Действительно, в первой ячейке одной из коробок оказалась кассета с цифрой один.Юноша сходил в зал и забрал диктофон. Он вставил в него первую кассету. Из динамика пошёл голос.«26 июня. Произошло… что-то странное. Сегодня утром, выйдя из ванной, я обнаружил в прихожей повешенного человека. Это был… чёрт подери… это был я. Мой собственный труп висел и до сих пор висит в петле. Сижу у прохода, кажется, он немного повернулся ко мне. Сейчас попытаюсь его снять.»Раздался щелчок. Кассета застыла. Дмитрий заменил её на вторую.«27 июня. Вынес труп на балкон. Чертовски странное чувство, когда ты несёшь самого себя и прячешь под простыню. Но ещё страннее то, что я увидел там. Стены. Они больше не кирпичные, а скалистые. Бросил вниз банку какую-то. Ни звука, исчезла в тумане с концами. Электричество пропало. Я перенёс на балкон все продукты, которые могут испортиться. В холодильнике остались только закрутки, консервы и солонина.»Юноша повторил действие. Казалось, уже скоро всё прояснится.«28 июня. Я попытался выйти. Не вышло, ха-ха. По привычке открыл входную дверь, двинулся вперёд и стукнулся лбом о стену. Такой же каменный монолит, как за балконом. Ни щелей, ни трещин, только камень.»«30 июня. Попытался отколоть кусок камня зубилом и молотком. Только искры полетели. С другой стороны, теперь у меня есть способ добычи огня. В доме холодает, а отопления, конечно же, нет. Подозреваю, все трубы и провода тоже кончаются камнем.»«2 июля. Развёл костёр в ведре на балконе. Открыл окна шире, чтобы не задохнуться. Сейчас жарю сосиски на огне. Стараюсь не думать, что у меня за спиной лежит покойник.»«3 июля. Не выдержал. Связал труп покрепче и сбросил вниз. Снова ни звука. Через несколько часов начался дождь. На кухне ещё есть вода, но я подставил пару ведер под дождь. Теперь воды мне точно хватит на несколько недель. Я пью понемногу.»«7 июля! Сегодня произошло что-то ещё более странное, чем всё до этого! Выходя из кухни, я чуть не приложился носом об открытую дверь туалета. Из него вышел… я. Ну, как я, моя более худая и молодая версия. Мы долго смотрели друг на друга прежде, чем познакомиться. Его зовут Юрий Стрелец. Почти как я, Дмитрий Стрелец, только Юрий. Боже, вчера я сходил с ума от одиночества, теперь от счастья. Весь вечер мы провели за разговорами и настольными играми.»«8 июля. Сейчас говорит Юрий. Наши с Димой голоса очень похожи. Он разрешил мне сделать запись. Должен сказать, что попал я сюда одновременно и забавно, и трагично. Меня застала, кхм-кхм, диарея. Я ушёл в туалет, а когда всё прошло, вышел. Вышел прямо навстречу своему двойнику. Сходил в туалет, называется. За вчерашним разговором мы заметили разницу между мирами, из которых пришли. Кроме того, что в моём мире вместо Дмитрия родился я, в моём мире не было того, что Дмитрий назвал Второй Мировой Войной. Страшно звучит. К тому же, в моём мире на дворе 1987, а в его уже 2015. Оттого нам не сразу удалось понять друг друга. Слишком разный жаргон, но мы быстро приспособились. В общем, мы подружились.»«15 июля. Запасы еды стали подходить к концу. Их слишком мало для нас двоих. Надо запирать балкон на ночь. Кажется, это Юра подъедает запасы, больше некому. Нашёл в нише замок и ушки, приделал всё это к двери.»«16 июля. Сегодня застал Юрия за странным действием. Утром он стоял у моей кровати и пялился на меня. Даже когда я проснулся и уставился на него, не уходил. Только когда спросил, что ему надо, ушёл. Ничего про это не говорит, только на дверь балкона смотрит, но я её не открываю, пока не придёт время.»«18 или… 19 июля? Этот псих пробил дверь балкона молотком и стал жрать запасы. Прямо жрать. Вместе с упаковками и банками. Когда я его оттягивал, он вдруг укусил меня до кости. Я ему этим же молотком башку пробил. Рану перевязал. Еда теперь кончилась. Он ещё и холодильник обчистил, сволочь.»«23 июля. От голода заболел живот. На балконе холодно, и тело не гниёт. Может быть… да, это нужно сделать.»«24 июля. Сварил бульон. Вкусно. Благо, воду и соль этот гад не перевёл. Заодно обнаружил, что у него три ряда зубов, острые, как у акулы. Видать, не всё он мне рассказал. Из таких зубов хоть пилу делай.»«3 июня. Юрий закончился, зато я немного отъелся и смогу протянуть без еды чуть дольше. Может, скоро ещё один я появится.»В голосе Дмитрия-людоеда уже слышался странный акцент. Он будто был готов рассмеяться. Парень вставил следующую кассету.«10 июня. Только начал думать, что уже помру, когда из двери кухни полился свет. Она изменилась. Стала такой, как раньше. За столом сидел мальчик в цветастых шортах. Такие же были у меня в детстве. Только я шагнул за порог, как кухня снова стала разгромленной. Пацан даже пикнуть не успел. Надеюсь, ему было не очень больно, ха-ха-ха.»Смех в конце пробрал юношу до костей. Это был типичный смех маньяка из фильмов ужасов. Но любопытство продолжало буйствовать. Он дрожащей рукой сменил кассету.«14 июня. Сегодня, стоя на балконе, заметил внизу что-то. Что-то прямоугольное. Какая-то крыша. Надо проверить, возможно, там есть еда, прошлая уже кончилась. Сейчас пытаюсь смастерить крепкую основу для верёвки из белья.»«15 июня. Всё сделал, вбил в пол кусок железной жерди и привязал к нему верёвку. Её хватило. Сейчас наберусь сил и полезу вниз, на всякий случай взял с собой нож и привязал его к швабре». Речь прервала тишина. Дима уже собрался вытащить запись, но она вдруг продолжилась. «Фух, я на месте. Боже, как тяжко было спускаться. А ведь мне ещё подниматься. Верёвки хватило лишь до крыши. Низ балкона чуть выходит за неё. Я смогу спрыгнуть, а потом залезть обратно». Снова секундная тишина. «Я вошёл. Здесь чертовски воняет. Перевязал нос тряпкой в пару слоёв. В центре комнаты труп. На человека не похож. Голова вытянутая, а тело худое, как берёза, буквально. Ох ты, боже!», - звук был такой, будто диктофон выпал из рук обладателя. Из динамика донёсся рокот, а сразу за ним - хруст и хрип. «Из этого… что бы это ни было, выползла огромная мокрица! Мерзкая тварь! Кое-как растоптал». На фоне послышался громкий шорох. «Твою мать!»Запись прервалась и продолжаться не собиралась. Кассет оставалось ещё много, и Дмитрий с интересом и трепетом собрался вставить следующую.- Ну что, наслушался? – вдруг донеслось из-за спины.Юноша оглянулся. Каннибал стоял над ним. В его руке была швабра с зазубренным лезвием на конце. Её он за мгновение ока поднял и вогнал парню в грудь. Несчастный упал прямо на коробку с записями. Людоед торопливо оттащил его в сторону. Выпученными глазами парень увидел, как его точная копия вогнала нож ему в шею. К горлу подступила тошнота, в глазах потемнело.Уже когда туман за окном начал розоветь от невидимого заката, людоед, сидя за столом, отправил в рот последнюю ложку мясной похлёбки, огладил перевязанную голову и поднёс ко рту диктофон.«23 января. Прямо мне на день рождения судьба преподнесла подарок. Особо мясистый пацан. Правда, огрел он меня, но да ладно, и не такое бывало. Зато опробовал новую тактику – на звук манить. Навряд ли буду пользоваться, но было весело», - запись закончилась сытой и довольной отрыжкой.

Ключевые слова: Каннибализм аномалия изоляция авторская история

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