Дом на окраине.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:40

GryGor Просмотров: 39 Комментарии: 2 0 Сегодня, 07:40 by

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Глава 1Одинокий старый дом стоял на окраине города. В его разбитых окнах виделся тусклый, красный свет. Свет, который так и манил зайти в дом. Но никто не решался открыть дверь этого странного здания. Каждый кто заходил туда, больше не возвращался назад. Говорят, поздно ночью можно увидеть на крыльце курящего человека, или женщину с ребёнком, ну или собаку. Собаку директора школы №111, которая находилась в километре от дома. Как-то днём, гуляя с собакой, Григорий Петров, тот самый директор, слишком близко подошёл к странному дому. С тех пор его не видели. С этого момента все, кто знают о доме, думают, что силуэт человека с книгой, сидящий на крыльце в кресле, и есть тот самый директор. Силуэтов много, а загадка одна...Открыв глаза от ослепляющих лучей солнца, Дмитрий встал с кровати. День не предвещал беды, обычное субботнее утро. Барсун, как всегда, мяукал за окном, как будто выпрашивал вчерашнего пирога с рыбой. Дима впустил его в дом и кинул в миску кусочек сосиски. Барсун недовольно посмотрел на него и накинулся на сосиску. Дима раздвинул шторы и посмотрел в окно. Заброшенный дом, который каждый день угнетал его, Дима решил не замечать, хотя это было довольно трудно. Он давно хотел переехать в Москву, но его бесконечные проблемы не давали ему сделать это. Он работал таксистом, и уже давно хотел наняться хотя бы на бухгалтера. Днём, как всегда, он ездил из одной точки в другую. Поздно вечером неожиданно для Димы, поступил ещё один заказ. Клиента надо было забрать у старой вышки. Дмитрий подъехал, и в машину к нему сел странный пожилой человек. Одет он был в старый, чёрный плащ, потрёпанную шляпу и в галоши. Протянув купюру дед проворчал: " До дома №17". У Дмитрия по спине пробежались мурашки. Тот самый заброшенный дом. Он послушно надавил на газ, пытаясь быстрее закончить работу.Пожилой мужчина вышел из машины и подошёл к крыльцу. Достал большой ключ, и открыл скрипящую, деревянную дверь. Дмитрий, пытаясь не смотреть назад, поехал к себе.