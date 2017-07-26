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Страшилки

Дом на окраине.

Глава 1
Одинокий старый дом стоял на окраине города. В его разбитых окнах виделся тусклый, красный свет. Свет, который так и манил зайти в дом. Но никто не решался открыть дверь этого странного здания. Каждый кто заходил туда, больше не возвращался назад. Говорят, поздно ночью можно увидеть на крыльце курящего человека, или женщину с ребёнком, ну или собаку. Собаку директора школы №111, которая находилась в километре от дома. Как-то днём, гуляя с собакой, Григорий Петров, тот самый директор, слишком близко подошёл к странному дому. С тех пор его не видели. С этого момента все, кто знают о доме, думают, что силуэт человека с книгой, сидящий на крыльце в кресле, и есть тот самый директор. Силуэтов много, а загадка одна...
Открыв глаза от ослепляющих лучей солнца, Дмитрий встал с кровати. День не предвещал беды, обычное субботнее утро. Барсун, как всегда, мяукал за окном, как будто выпрашивал вчерашнего пирога с рыбой. Дима впустил его в дом и кинул в миску кусочек сосиски. Барсун недовольно посмотрел на него и накинулся на сосиску. Дима раздвинул шторы и посмотрел в окно. Заброшенный дом, который каждый день угнетал его, Дима решил не замечать, хотя это было довольно трудно. Он давно хотел переехать в Москву, но его бесконечные проблемы не давали ему сделать это. Он работал таксистом, и уже давно хотел наняться хотя бы на бухгалтера. Днём, как всегда, он ездил из одной точки в другую. Поздно вечером неожиданно для Димы, поступил ещё один заказ. Клиента надо было забрать у старой вышки. Дмитрий подъехал, и в машину к нему сел странный пожилой человек. Одет он был в старый, чёрный плащ, потрёпанную шляпу и в галоши. Протянув купюру дед проворчал: " До дома №17". У Дмитрия по спине пробежались мурашки. Тот самый заброшенный дом. Он послушно надавил на газ, пытаясь быстрее закончить работу.
Пожилой мужчина вышел из машины и подошёл к крыльцу. Достал большой ключ, и открыл скрипящую, деревянную дверь. Дмитрий, пытаясь не смотреть назад, поехал к себе.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40 by GryGorПросмотров: 39Комментарии: 2
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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:33
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Комментариев: 141
[/quote]Он давно хотел переехать в Москву, но его бесконечные проблемы не давали ему сделать это. Он работал таксистом, и уже давно хотел наняться хотя бы на бухгалтера.[quote]

Это как так? 466
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:10
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Комментариев: 1 344
Цитата: Крокозябла
Он давно хотел переехать в Москву, но его бесконечные проблемы не давали ему сделать это. Он работал таксистом, и уже давно хотел наняться хотя бы на бухгалтера.

Это как так? 466

Таксисты знают все, так что хотя бы бухгалтером - это запросто))
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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