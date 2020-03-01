Голос из озера

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 84 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:21 by

В поисках домика для летнего отдыха, Ольга с мужем объехали немало подмосковных деревень и сел. Но с покупкой не складывалось, будто мешало что-то свыше. Несколько удачных сделок сорвались в самый последний момент, в силу разных обстоятельств.Приехав на осмотр в очередной раз, супруги влюбились в деревушку под названием Новоселка с первого взгляда. Особенно Анатолий, муж Ольги.Тихая деревушка в стороне от шумной трассы утопала в яблоневом цвету. Домик на окраине соседствовал с небольшим озером, по берегам которого росли ивы. Ветви ив склонялись к воде и будто нашептывали что-то.После беглого осмотра участка с обычным бревенчатым домом, не сговариваясь, хором сказали, что согласны на покупку. Хозяйка, пожилая женщина, вздохнула с сожалением. Не хотела продавать, да сестра к себе на юг переманила.Сразу после покупки за дело взялись, в огороде кое-что успели посадить, дом подремонтировали.Почти все лето там и прожили. Радовались покупке от души.А в середине августа заметила Ольга, что с супругом что-то странное происходит. Плохо спать стал, по ночам вставал по нескольку раз. К окну подходил и смотрел на озеро подолгу.На вопросы жены отшучивался, мол, приснилось ей. Спал отлично, не вставал.Однажды ночью Ольга проснулась будто от толчка. Увидела, что муж из комнаты выходит. Окликнула, но он не отреагировал.Подождала, слышит, дверь входная хлопнула. Наверно, по нужде пошел. Только на сердце неспокойно стало, тоскливо как-то...Не раздумывая, Ольга халат накинула и следом за Толей из дома выскочила.Метнулась туда-сюда, нет его у дома, в туалете свет не горит.Хорошо, ночь лунная была. Мужа Ольга за забором заметила, на тропинке к озеру. Побежала, кричит, а он будто не слышит.Так в комнатных тапках за ним по тропе и рванула. Нагнала у самого берега, за руку схватила. Тут он очнулся как будто.За руку, как дитя малое, домой привела.На расспросы Анатолий неохотно отвечал сперва. Потом за голову взялся.- Не верил никогда в жизни ни в какую мистику. А теперь каждую ночь зовет меня голос, знакомый до боли. А чей именно, вспомнить не могу спросонья. Вот и хотел посмотреть, кто это.- Кто тебя ночью из озера звать может, сам подумай!В ту ночь так и не уснули. Днем Ольга пошла по деревне в поисках коренных ее обитателей. Мало их осталось, больше дачников.Нашла старушку, которая всю жизнь в Новоселке прожила. Та лишь плечами пожала на вопрос про озеро. Всякое, мол, болтали раньше. И что русалки там плещутся в полнолуние, и что сокровища на дне несметные спрятаны. Обычные байки, как и везде, где водоем есть.Потом вспомнила, что муж бывшей хозяйки того дома, что Ольга с мужем купили, вроде как пропал без вести. Только давно это было. Может и утонул...Ольга твердо решила продать дачу. После сбора небольшого урожая.Наблюдая за мужем, все больше убеждалась в том, что решение правильно приняла. Супруг вялый стал, интерес к жизни будто утратил.Работая в огороде, постоянно на озеро поглядывал.В сентябре урожай в город увезли и сами в квартиру перебрались. Ольга объявление дала о продаже. Жизнь потихоньку в привычную колею вошла.А поздней осенью, когда лег на землю первый снежок, Анатолий пропал. Пошел за продуктами в магазин, буквально в паре шагов от дома. И не вернулся.В магазине продавец неуверенно сказал, что не был он сегодня. Проведя бессонную ночь, утром Ольга на такси помчалась на дачу. Снег, выпавший накануне, почти растаял. Он лежал лишь на траве. Под ивами, давно сбросившими листву, Ольга увидела следы. Они вели в воду, озеро замерзнуть не успело.Поиски тела результата не дали. Весной Ольга продала дом первым же покупателям. Когда показывала участок, услышала голос мужа. Он звал ее со стороны озера...Автор - неизвестен.

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