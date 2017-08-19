Тёмный попутчик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Скоркина Просмотров: 106 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:16 by

По узким тропинкам городского лесопарка шёл человек,одетый в чёрную толстовку и узкие джинсы тёмного цвета, он был почти незаметен среди деревьев.Сейчас, рассмотреть его внешность было невозможно, лишь общий силуэт, блуждающий по тропам в зарослях.Молодой человек шёл без цели, не спеша. Изредка он останавливался и вглядывался в темноту ночи, слегка приподнимая подбородок, из-за чего складывалось впечатление, будто он принюхивался.Иногда он заходил вглубь ближе к деревьям и, через какое-то время, снова возвращался на тропу, продолжая идти.Где-то впереди замаячило пятно света. Высокий фонарь освещал основную, асфальтированную аллею парка. Под фонарём по обе стороны дороги стояли несколько лавочек.Одна из них была занята компанией ребят и девчонок, громко обсуждающих недавно вышедший новый фильм.Ещё кое- где, в основном по главной аллее, прогуливались влюблённые парочки.В остальном же парк уже опустел, на город опускалась ночь.Молодой человек покинул затемнённую тропу, надел капюшон и, не привлекая внимания, уверенным шагом прошёл мимо людей. Обойти их стороной не представлялось возможным. Тропы, нужные ему, словно маленькие ручейки, отделившись от основной реки, брали своё направление и уходили вглубь парка. Не освещаемые в ночное время, они были абсолютно пустынны.В дни, когда он вот так ходил по парку в поисках нужного дерева, ему ни с кем не хотелось встречаться. Сейчас, он корил себя за то, что слишком рано вышел из дома. И вероятность столкнуться с людьми была велика.Он никогда не знал наперёд день, когда нужно будет идти искать дерево. И тем более не знал, какое оно будет в этот раз.Просто вдруг к нему приходило стойкое чувство, что впереди его ждёт встреча. От него захотят помощи. Чётко в сознании представлялась картинка нужной для помощи вещи и дерево, из которого эта вещь должна была быть сделана.Молодого человека звали Марк.Близкие друзья его звали Морок. Причина такого прозвища была связана с деятельностью парня. Морок изготавливал особые амулеты. В кругах, где люди использовали тёмные силы, его звали именно так.С самого детства Марк знал, что ему дано что-то, чем не обладают другие люди.Всё началось спонтанно. Пришедшие в гости к родителям друзья, обратили внимание, что маленький Маркуша смотрит на одного из мужчин с расширенными от страха глазами. На вопрос, что вызывает страх, мальчик ответил, что у дяди синяя кожа на лице и страшная полоса на шее.В шутку перевести такую тему не удалось, и потому вечер был безнадёжно испорчен.Спустя неделю после этого события, мать Марка узнала, что их давний друг детства, который, кстати, и напугал её сына, повесился. По одной, только ему известной причине.Женщина с ужасом в глазах смотрела на сына. Этот взгляд он запомнил на всю жизнь. И с тех пор очень сильно старался держать язык за зубами. Парень рано понял, что люди боятся того, чего не могут объяснить.Рос он и его дар. Правда, работал он выборочно. Иногда наглухо закрывая двери в мир теней и параллельной жизни, а иногда, Марку было достаточно просто взглянуть на человека и перед глазами мелькали события из его жизни. Чем эта выборочность объяснялась, Марк не знал.Он видел многое. И хорошее, и мерзкое, и страшное. Но давно уже научился ни на что не реагировать, если конечно его не попросят об этом. Справедливо полагая, что кто не без греха?!Вскоре Марк понял, что может помочь человеку не только словами.Однажды его необъяснимо потянуло в лес. А так как до настоящего леса надо было добираться на электричке, молодой человек решил пойти в соседствующий с его улицей лесопарк. Ну чем не лес, для городского жителя?!Выйдя из дома, уже ближе к вечеру, он бродил среди деревьев. Как вдруг перед глазами появилась картинка дерева и небольшой амулет, словно висевший на его суку. Картинка исчезла, а Марк, пройдя десяток метров, упёрся взглядом в то самое дерево, которое увидел в видении.Конечно, целиком дерево ему было не нужно. Задрав голову, он увидел обломанный сук. Уже засохший, но зацепившийся за упругие живые ветви, и не отвалившийся от ствола.Ловко взобравшись на дерево, он отломал эту засохшую палку и спрыгнул с ней вниз.До дома он шёл под изумлёнными взглядами редких прохожих, видящих парня, упорно волочащего сухой сук за собой.Дома он бросил ветвь на пол, уселся напротив и стал пристально разглядывать её. Он прекрасно помнил форму амулета в своём видении. И вооружившись небольшой ножовкой он сделал отпил от самой толстой части. Получился небольшой кругляшок. Поколдовав над ним острым перочинным ножиком и оставшись довольный результатом, Марк вытащил из недр своего шкафа, старый выжигательный аппарат.В его голове сложился точный орнамент, который он перенёс на дерево. Что означали эти символы и буквы, он тогда ещё не знал. Просто делал всё по наитию.Взирая на своё творение, он совершенно не понимал, что с ним делать, и для чего он нужен.Но на всякий случай носил его с собой.И вот, в один из дней, гуляя с друзьями по городу, молодой человек заметил, что за их компанией, чуть поодаль, неотступно следует мужчина. Друзьям парень ничего говорить не стал, мало ли в городе чудных людей. Придя в парк и обосновавшись на лавочке, он вдруг решил отойти по нужде. Зайдя подальше в дебри и сделав своё дело, парень обернулся, чтобы уйти и встал как вкопанный. Прямо перед ним стоял тот мужик.Его глаза горели каким-то лихорадочным огнём, он пристально смотрел на Марка.- Вам что-то от меня нужно? - спросил парень.- Я был бы не против купить у вас то, что находится в верхнем кармане. - Ответил мужчина.Марк сразу понял о чём идёт речь. Но как незнакомец узнал о том, что в его кармане действительно лежал сделанный им амулет, он не понимал.И только он открыл рот, чтоб спросить это, как вдруг незнакомец поднял руку и, поднеся палец к губам, прошептал: "Шшш. Если хочешь быть лучшим в своём деле, молчи и ни о чём никого не спрашивай".Мужчина протянул руку. Достав амулет, Марк, молча отдал его. В ответ, тот сунул ему какую-то бумажку и резко развернувшись, пошёл прочь.Парень растерянно смотрел на свою ладонь, вернее на лежащую в ней пятитысячную купюру. Так он продал свой первый амулет.Уже позже, в арсенале Морока появились разного вида стамески, ножи, новый аппарат для выжигания. И куча всяких приспособлений для работы с деревом. Но главное, у него начали накапливаться знания. Он черпал их отовсюду. Из интернета, из городской библиотеки, в которую он, оказывается, был записан ещё со школы! Теперь, в его голове было больше ответов, чем вопросов.Марк научился не удивляться, если в его жизни вдруг всплывали личности, с не совсем адекватным видом.Впрочем, чаще ему попадались интересные люди. Он прекрасно понимал, что свои амулеты он изготавливает для людей, которые живут в двух мирах. В мире живых и мире мёртвых. Но старался не вникать в их образ жизни.Как часто к нему приходили ухоженные дамочки, в обтягивающих чёрных платьях. Беря из его рук амулет, своими наманикюренными пальчиками с ярко красными и острыми коготками, они задерживали на нём томный взгляд.К слову сказать, Марк был привлекательным. Слегка худощав. Осторожен в движениях, он был похож на хищного представителя кошачьих. Но главной его особенностью были глаза.Внимательные. Цвета тёмной ночи. Они слегка превышали допустимые нормы черноты. Порой казалось, что в них нет радужной оболочки, а вместо неё только один, большой чёрный зрачок. Иногда они казались жуткими. По этой причине, молодой человек не всегда смотрел в глаза незнакомых людей. Зная, какое впечатление он производит своим взглядом.Друзья давно привыкли к этой его особенности.По причине своего взгляда он не всегда сходился с девушками.Впрочем, о девушках Марка нужно было вести отдельную беседу.Конечно они у него были. Молодой человек не был лишён женского внимания. Только штука в том, что надолго с ним не задерживалась ни одна девушка. Уходя от него, они мямлили что-то не членораздельное про то, что он давит, что рядом с ним тяжело дышать.А одна, вообще заявила, что за его спиной стоит нечто, что очень пугает.Между прочим, эта девушка в определенных кругах считалась своего рода ведьмой. Поговаривали, что она неплохо владеет магией. Марк как раз и познакомился с ней, когда та пришла за его амулетом.Девушка, хлопнув дверью, ушла, а парень решил прислушаться к её словам. И правильно сделал!Вскоре он действительно заметил, что где бы он не находился, он не был в одиночестве. Интуитивно он стал чувствовать, что за ним действительно кто-то стоит. Сильный, большой и совсем не добрый. Марк называл его тёмным попутчиком. Иногда даже разговаривал с ним, но увидеть его так и не мог.Но однажды представился случай. Возвращаясь из ночного клуба в лёгком подпитии, Марк решил пройтись пешком. Друзья укатили на такси, а он побрёл тёмными улицами, наслаждаясь прохладным, ночным воздухом.Проходя мимо одного из дворов, навстречу молодому человеку вышли двое. Один держал в руке тонкий нож, другой тоном, не терпящим возражений, потребовал отдать им всё содержимое карманов. Включая дорогой кожаный пиджак, который в тот момент, был на Марке.Парень враз протрезвел. Трусом он не был никогда. В конфликты и драки сам не ввязывался, но если была необходимость, то спину врагу не показывал.Так и сейчас, он буркнул что-то типа: "А рожа не треснет?"Хулиганам этот ответ не понравился. Тот, который был без ножа, сделав выпад вперёд, с силой ударил Марка по лицу.Отлетев, он ударился головой. В глазах заплясали звёздочки, но отлёживаться было некогда. И собрав силы, молодой человек поднялся на ноги.Чуть покачиваясь, он стоял и смотрел на обидчиков. Челюсть болела. Стоя спиной к фонарю, он отчётливо видел лица нападавших. Вернее то, как они менялись от ужаса. Посмотрев на свою тень, Марк тоже вздрогнул. Она увеличивалась в размерах, словно её надували, как воздушный шарик. Когда тень полностью скрыла чернотой силуэт самого Марка, он обернулся.Что-то тёмное, с горящими красными глазами возвышалось над ним.Обидчики с матерщиной бросились наутёк, а Марк так и стоял с открытым ртом, смотря в глаза тёмного попутчика. Отчего-то совсем не было страшно. И тогда парень решил задать вопрос. В тот же миг от общей массы темноты словно отделилась рука. Поднеся палец к лицу, тень произнесла: "Шшшш".Спустя секунду она рассеялась.Так Морок узнал, что у него есть защита. Тёмная, сильная, внушающая ужас, она сгущалась за спиной, когда ему угрожала опасность. Поначалу парень напрягался, чувствуя эту невидимую тень, а потом свыкся. Видимо сила именно этого существа не давала подругам Марка жить спокойно. Впрочем, он уже смирился, заводя с девушками лишь разовое знакомство...Сейчас Морок сворачивал с освещённой аллеи в темноту. Он искал нужное дерево. На днях, перед глазами отчётливо встала осина. Молодая, гибкая. И тут же в голове появилось изображение амулета. Только в этот раз, он был не совсем обычным. Это был не стандартный кругляшок, с выжженными на нём рунами и буковами, а небольшая фигурка ангела. Правда, ангел этот был чёрного цвета, а его крылья, словно складывались в кольцо, закрывая собой того, кто попал под его защиту.Остановившись у какого- то могучего дерева, Морок поднял подбородок и втянул запах леса. Иногда он так поступал, по запаху находя нужное дерево. И если оно было где-то рядом, то словно отзывалось ему.Так и в этот раз он беспрепятственно нашёл то дерево, которое искал.Нашёл её по звуку. Молодая осина, играла листвой и словно шёпотом подзывала к себе Морока...Утром его разбудил телефонный звонок."Морок, харэ спать, - послышалось из трубки, - ровно в шесть ждём тебя в летнем кафе за углом".Отказаться Марк не успел. На том конце сбросили вызов. Приглашающим был давний друг Марка, Алексей.К назначенному времени парень вышел из квартиры и направился к кафешке рядом с домом. В выходные все друзья собирались именно там.- О-о, Маркус, - приветственно крикнул Алексей, встречая друга.Рассевшись за столиком, ребята заболтали ни о чём.Во время разговора, Марк краем глаза заметил, что на веранду зашла девушка. Высокая, худенькая, с бледной, даже чересчур, кожей. Сев за стол, девушка периодически затравленно озиралась."Миловидная"- отметил Морок про себя. Через минуту за девушкой зашёл парень, и Марк потерял к ней интерес.Молодая пара меж тем села за соседний столик. Девушка громким шёпотом, что-то рассказывала парню. Её глаза были расширены. Марк обратил внимание на её руки. Они были сцеплены в замок, но даже это не скрывало их дрожи.Парень, вольготно развалившись на стуле, взирал на девушку с лёгким равнодушием и молчал. Она же, то замолкала, закрывая лицо руками, то снова начинала что-то возбуждённо говорить. Неизвестно, сколько бы их беседа продолжалась, только вдруг парень вскочил из-за стола и заорал: "Ты достала меня со своими бреднями! По тебе уже психушка плачет! И не звони мне больше!" С этими словами, швырнув стул на место, парень выскочил из кафе.На крик парня обернулись все посетители и посмотрели на девушку.Её широко распахнутые глаза не моргали. Руки безвольно упали на колени. Она сидела, уставившись в одну точку.Видя, что далее продолжения концерта не будет, люди потеряли к ней интерес. Спустя десять минут, девушка тихо встала и ушла.Посидев в кафе ещё какое-то время, Марк тоже, распрощавшись с ребятами, пошёл к себе домой.Сидя на диване и рассматривая кусок осинового ствола, который он принёс в дом этой ночью, Марк прикидывал, какого размера должен быть амулет.Сейчас в свои тридцать пять лет, стругая и обрабатывая древесину, Морок улыбался, вспоминая, себя прошлого. Сколько пальцев он изрезал, сколько заноз повытаскивал, и не сосчитать.Единственное в чём Марк не ошибся ни разу, так это в нанесении разных знаков и символов. Буковы, выходившие из под его рук, творили настоящие чудеса для тех, кто становился их обладателем. Руны, выжженные им, исполняли самые заветные мечты.Он уже предполагал, какие знаки будут нанесены на фигурку, которой сейчас занимался. В обрывках видений, возникал опасный демон, вылезший из глубин тьмы."Кто-то хорошенько вляпался", - размышлял Марк, бережно выскабливая из куска осины фигуру ангела. Теперь он понимал, почему именно это дерево. Только ребёнок не знал свойство осины уничтожать нечистую силу.Маги и колдуны не часто работают с этим деревом. Ведь им как раз наоборот, нужно чтоб нечисть приходила к ним на зов.А вот для людей, попавших в переплёт нечистого по глупости, осина была помощницей.Итак, часть работы была проделана. Морок с удовольствием рассматривал фигурку. Ему было очень интересно, кому же может понадобиться такой оберег. А в том, что это оберег, он теперь был уверен на сто процентов!Когда перед глазами мелькало очередное видение, связанное с амулетом, тьма за спиной начинала густеть. Заканчивались видения, и тёмный попутчик тоже затихал.Неделя пролетела незаметно. Ближе к выходным Марку позвонил кто-то из друзей и снова пригласил в кафешку у дома.Парень с удовольствием собрался провести вечер с друзьями.Войдя на веранду кафе, Марк поприветствовал ребят и уселся за стол. Обводя взглядом посетителей, он заметил ту же девушку, которая на прошлой неделе поругалась с парнем.Марк задержал на ней взгляд чуть дольше, чем позволяло приличие. Отметив, что с их последней встречи, она стала выглядеть чуть хуже. Вернее вымученнее. Под глазами появились синие круги.И словно почувствовав его внимание на себе, девушка посмотрела на Марка.Встретившись с ним глазами, она резко вздрогнула. Марк поспешил отвести от неё свой взгляд.Через десяток минут в кафе вошли две девушки и направились прямиком к той, что уже ждала их за столиком.Сидя в пол оборота, Марк наблюдал за ними. Было заметно, что беседа была напряжённой. Каждая из девчонок, что пришли позже, держала за руку, ту, которую бросил парень."Видимо жалуется подружкам, о своей ругани с любимым"- усмехнувшись, подумал Марк.Девушка снова плакала. Не навзрыд, а тихо и горестно, словно ситуация терзавшая её была безвыходной."Неужели и правда так убивается из-за парня?" - с недоумением продолжал думать Марк, уже безо всякого стеснения разглядывая девушку.И вдруг, словно ковши холодной воды, его дар, проснувшись, выливал на него картинки её жизни.Среди прочего шквала информации, пробивались сюжеты, полные липкого, леденящего страха. Последней каплей стало видение демона, которого он наблюдал уже несколько раз. Именно из-за него, за спиной Марка, начинал сгущаться воздух, и тёмный попутчик давал о себе знать.Наконец-то ему удалось ухватить нить. Понять, для кого предназначался оберег. Теперь он таращился на девушку с нескрываемым любопытством.Привыкший к тому, что его амулеты нужны людям имеющим дело с магией и тёмным миром, сейчас, он не понимал, откуда взялась совершенно обычная девушка. Какая сила привлекла его дар, чтобы он изготовил защитный оберег для этой девчонки.Он отвлёкся от своих раздумий и увидел, что три пары глаз обращены на него. Марк понял, что слишком откровенно разглядывал девушку за соседним столом. Та смотрела на него с нескрываемым ужасом.Марк знал чего она боится. Его глаз. В ночных кошмарах, такими же чёрными глазами смотрел демон, который мучил её. Он питался её страхами. И теперь, из-за открывшихся видений Марк понял, откуда этот демон взялся. Не знал он одного, как ей поможет его амулет. Человек не умеющий обращаться с магией, лишь страдает от неё. Так же получилось и с этой девчонкой. Решили поиграть трое, а расхлёбывала одна.Впрочем, Морок хотел услышать от неё, рассказ о том, что привлекло в её жизнь демона."Морок, - услышал он голос за спиной. - Ты сейчас девчонку просверлишь взглядом, - громко засмеялся Алексей. - Или иди знакомься, или собирайся, мы решили поехать в ночной клуб".Марк задумался. Если он сам подойдёт к девушке, то пожертвует своим принципом, ни во что не ввязываться первым. А если не подойдёт, то через пару, максимум тройку ночей, её реально упекут в психушку."Ну? - выжидательно спросил Алексей, - так тебя ждать?""Нет, - ответил Марк, - если что, я позвоню и найду вас".Расплатившись ребята ушли, а Марк поднявшись из-за столика направился к девушкам."Я присяду" – он произнёс эту фразу скорее с утверждением, чем с вопросом. Ему вовсе не хотелось разводить сопли и сюсюкаться с незнакомыми ему людьми, объясняя, что к чему. Парень понимал, что сейчас он по своей воле влезает в чужие проблемы и это ему не нравилось.Но по-другому разрешить ситуацию было невозможно. Ждать, когда эта зарёванная девчонка сама додумается его найти и забрать оберег, было по крайней мере глупо! А Мороку хотелось поскорее отдать обережную фигурку. При взгляде на неё, за спиной начинал шевелиться тёмный попутчик, и такое частое напоминание о нём Марку было совсем не нужно.Девушки с непониманием смотрели на Марка.Они с интересом разглядывали странного молодого человека, решившего бросить своих друзей и подойти познакомиться с ними."Я совсем не для знакомства", - буркнул Марк, словно прочитав их мысли."Мне вовсе не хочется вас шокировать, - продолжал он, - но по-другому не получится. У меня есть то, что возможно поможет одной из вас. Вы открыли дверь, но вместо одного, в неё вошли двое. И теперь этот второй не даёт житья. И он не успокоится, пока ты, - Марк указал пальцем на заплаканную девушку, - питаешь его своим страхом".Парень замолчал, и вокруг столика повисла тишина.Девчонки таращили на Марка глаза. Они прекрасно понимали, о чём он говорит, но поверить в то, что про их глупую, детскую выходку знает кто-то ещё, кроме них было совершено невозможно."Я хочу услышать от вас, как это было", - произнёс Марк и снова замолчал.- Откуда тебе про всё известно? - ошарашено спросила одна из девушек.- Просто известно, - резко бросил Марк. Ему абсолютно не хотелось посвящать в тайны своего дара малознакомых людей.Его тон не понравился девушке, и она обиженно сказала:- Ну раз просто, так и нам просто нечего рассказать."Боже, они ещё и характер включать будут", - с раздражением подумал парень.- Раз так, вот мой телефон, - Марк засунул руку в карман и вытащил визитку, бросив её на стол. На небольшом чёрном прямоугольнике было написано "Морок", снизу был напечатан номер телефона. - Кто решит, что рассказать всё-таки есть о чём, звоните. Если что, меня зовут Марк.Развернувшись, он вышел из кафе."Три дуры, - думал он, шагая к дому, - вот поэтому я и не люблю лезть в чужие дела с предложением помощи. Рассказать им нечего. Ну-ну", - усмехнулся про себя Марк, входя в подъезд.Дома молодой человек периодически возвращался к разговору в кафе. Многое было ему непонятно. Из раздумий его вывел телефонный звонок. Подняв трубку, он услышал женский голос:"Почему Морок?" - спросил голос."Потому что работаю с мраком" - ответил Марк. Он понял, что этот голос принадлежал девушке из кафе."Если вы ещё не передумали мне помочь, может, мы встретимся?" - спросила она."Ну уж хватит с меня на сегодня прогулок по лестнице, - ответил Марк. - Если не боишься, приглашаю тебя на кофе".Спустя пятнадцать минут, в дверь квартиры Марка позвонили. Открыв, он впустил девушку внутрь.- Милости прошу в мою берлогу, - попытался разрядить обстановку молодой человек. - Как я уже говорил, зовут меня Марк. Морок это моё прозвище. Для определённых людей меня зовут именно так. А как вас величать прикажете?- Ирина. - Ответила девушка. - О какой вещи ты говорил в кафе? - Решив не затягивать с разговором, спросила она.- Нееет, - улыбнулся Марк, - так не пойдёт. Сначала я жду твою историю! Пойдём на кухню, я сварю кофе и поговорим. Ира послушно пошла за ним.Пока Марк колдовал у плиты, девушка глубоко вздохнула и начала рассказ:"Всё началось около месяца назад. Может чуть больше. Мы проводили выходные у Ольги на даче. От безделья маялись дурью. И вот когда уже совсем стало скучно, Ритка предложила попробовать вызвать духа. Идея была принята на ура. Покопавшись в интернете, мы по всем правилам разлиновали лист бумаги, взяли блюдце и зажгли свечи, предварительно потушив свет и занавесив окошки. Никто из нас не верил, что что-то может получиться. Это было просто развлечением. И как мы ни старались вокруг действительно ничего не происходило. Дух упорно не хотел появляться. - При этой фразе, Ира горько усмехнулась. - Видя, что ничего не получается, мы уже решили бросить это дело. Стали обмениваться шутками и подтрунивать друг над другом. Как вдруг, словно порывом ветра затушило свечи.Мы зажгли их снова, и Ритка опять задала вопрос, пришёл ли дух.И как в страшном фильме, блюдце начало двигаться. Мы задавали вопросы и все ответы, которые нам давал дух, действительно подходили по смыслу. Нас это очень воодушевило.В какой-то момент, соединяя буквы в слова, мы стали понимать, что дух будто обозлился. Он отвечал матерными словами и пару раз даже обозвал нас. Мы задали вопрос, чем мы разозлили духа, почему он стал агрессивно отвечать.На что нам был дан ответ, что это не он. И тогда мы задали последний вопрос. Мы спросили: - а кто?Я пришёл не один, ответил дух, и в ту же минуту блюдце под нашими руками разлетелось вдребезги на мелкие осколки.Как мы завизжали, я помню до сих пор, - слабо улыбнувшись, продолжала Ирина. - Мы очень перепугались. Ольга быстро включила свет. В комнате мы были одни и больше в этот вечер и эту ночь, ничто не напоминало о нашем глупом поступке. Мы были уверены, что всё закончилось и духи, сколько бы их ни было, вернулись туда, откуда пришли. Впрочем, для девочек именно так и получилось. - Ухмыльнулась Ира. - Мне же, как оказалось, не повезло так как им.Через пару дней после того случая, ночью я проснулась, мою кровать словно тихонько трясли. И когда я отошла ото сна окончательно, тряска началась с такой силой, что я буквально чуть не слетела с кровати.Этим же утром, я посетила храм. Набрав святой воды, я побрызгала все углы и свою спальню. Я даже подумать не могла, что наша глупая шутка и событие в моей квартире как-то связаны.На пару дней всё затихло. Я была уверена, что выгнала сущность из квартиры.Но всё началось заново. И если сначала гремела посуда или тряслась кровать. То потом, сущность приблизилась именно ко мне. Ночью я просыпалась от удушья. Чьи-то холодные руки лежали на моей шее и сдавливали её. На теле стали появляться синяки. А буквально неделю назад, я проснулась от того, что почувствовала взгляд. Оно стояло в углу комнаты и мерзко хихикало. Оно заговорило со мной. Так страшно мне не было никогда в жизни.Сущность спросила, не хочу ли я ещё поиграть с вызовом духа.Только тогда я поняла, почему всё это стало происходить". - Ира замолчала."Люди очень легкомысленно относятся к магии, - вдруг начал Марк. - Играть с ней себе дороже. Любое магическое действие не остаётся незамеченным в потустороннем мире. И если ничего не произошло сразу, это не значит, что вы не открыли дверь в мир тьмы. Вместе с тем духом, которого вызвали вы, в этот мир пришёл демон. Его предназначение, мучить и губить. Он питается твоими страхами. Со временем его действия будут решительнее. Его цель, твоя душа. Он будет страхами сводить тебя с ума. Твои друзья и знакомые на рассказы об этой ситуации, будут считать тебя сумасшедшей.Никем не понятая, ты решишь, что можешь прекратить всё и сразу. Совершив самоубийство. Тогда его миссия будет исполнена. Он получит твою душу". - Марк закончил."Как от него избавиться?" - спросила Ира. Из её глаз текли слёзы."Я не могу этого знать. Я не колдун. Всё что от меня требовалось, я сделал. Оберег для тебя готов, но как его использовать можешь знать только ты" - ответил Марк."Но я не знаю" - сказала Ира, закрыв лицо руками.Марку было очень жаль девушку, но он действительно не знал чем ей помочь. Поднявшись, он вышел из кухни. Через минуту Марк вернулся, держа в руке фигурку оберег."Вот, - сказал он, протягивая фигурку ей, - это для тебя".Ира взяла оберег в руку. Небольшая статуэтка была выполнена в виде ангела. Его крылья были сложены спереди. Оставляя пространство внутри себя. На спинке ангела были выжжены какие-то символы. На каждом крыле тоже было по знаку."Как бы я хотела оказаться внутри этих крыльев, - грустно произнесла Ирина, - спасибо, пожалуй, мне пора".Марк не стал её останавливать. Его миссия была выполнена, больше он ничем не мог помочь.Обернувшись у двери, Ирина произнесла: " Твои глаза. В моих ночных кошмарах, были твои глаза".Она ушла. Марк закрыл дверь и прошёл в комнату. Настроение было ужасным. Ситуация с Ирой, дала ему понять, что при всех своих знаниях, он может быть абсолютно бессилен. Вспомнив в своих видениях образ демона, он поёжился. За спиной тут же начал сгущаться воздух. И вдруг Марка осенило."А что если вынудить этого демона, стать угрозой для меня? - Думал он. - Может тёмный попутчик встанет на мою защиту? Хотя это очень опасно, ведь за моей спиной стоит та же тьма. Вряд ли мой демон убережёт меня от себе подобного".Марк бросил взгляд на часы. Время приближалось к полуночи. Решение, которое он принял, совсем не радовало. Все его принципы летели к чертям. Более того, была опасность навредить самому себе во всех смыслах. Но если ему удастся уничтожить демона, он не только поймёт, что за сила за его спиной, но и удостоверится, насколько она мощна! И он решил попробовать. Через минуту он уже набирал номер телефона.Трубку взяли не сразу, и где-то внутри, у Марка начинало зарождаться беспокойство.Когда на том конце прозвучало, «алло», ему заметно полегчало."Говори адрес, - бросил он без всяких предисловий, - я приеду".Спустя час, он стоял в квартире Ирины и объяснял, что хотел сделать."Но это опасно для тебя"- сказала Ира, и непроизвольно заглянула за спину Марка. Словно хотела там увидеть то, о чём молодой человек говорил. Она так смешно вытянула шею, что Марк непроизвольно улыбнулся. Заметив это, Ира смутилась.- А если тот, за твоей спиной не вступится за тебя? - спросила она.- Тогда будем действовать по ситуации, - ответил Марк, - а сейчас, давай чем-нибудь перекусим. - Но он появляется не каждую ночь, - продолжала Ира.- Послушай!- серьёзно сказал Марк. - Я не пойму, тебе не нужна моя помощь?- Нет, что ты, - спохватилась девушка, - просто, у тебя свои дела, а если придётся долго ждать...- Если долго, - прервал её Марк, - то показывай, где мне придётся спать.На этом разговор был окончен.В эту ночь, впрочем, как и в две последующие, ничего не происходило.Утром, позавтракав, Марк уходил по своим делам, а Ирина по своим. Вечером они вновь были в обществе друг друга.Как-то раз, улыбаясь, Ирина произнесла:- Может, тогда ты останешься у меня жить, раз уж одного твоего присутствия достаточно, что бы ничего не происходило.Смотря на неё, Марк обратил внимание, что и этих дней хватило, что бы Ирина стала лучше выглядеть. Ушла эта синяя бледность, она перестала дёргаться от каждого шороха, стала спокойнее.- Сомневаюсь дорогая, что ты понимаешь о чём просишь, - ухмыльнувшись, ответил Марк. Его слегка начинало напрягать бездействие.- Послушай, - продолжил он, - ведь всё тихо и ничего не происходит. Сегодня я собирался с друзьями в ночной клуб, так что эту ночь, ты проведёшь одна. Но! Я всегда буду на телефоне, и если вдруг ты почувствуешь, что опять что-то происходит, ты можешь сразу же звонить мне.Глядя на Ирину, он заметил, что в её глазах появился страх. Он прекрасно понимал девушку, но становится заложником её ситуации, тоже не собирался.Марк взял её за руку и тихонько стиснул ладонь."Не переживай, - сказал он, - если что-то случится, сразу звони мне".Он ушёл, а Ира, постояв ещё какое-то время, глядя на закрывшуюся за ним дверь, пошла на кухню сварить себе кофе. В эту ночь, сон в её планы не входил.За окном стемнело окончательно. Ира сидела на диване и смотрела какой-то фильм.Вдруг, краем глаза она заметила какое-то движение. Повернув голову, она увидела словно небольшое чёрное облако. Оно клубилось, комната постепенно заполнялась жутким зловонием. Девушку охватила паника. С расширенными от ужаса глазами, она наблюдала, как чёрное облако начинало расти, постепенно приобретая очертания.Не отрывая взгляда от этого сгустка, Ира шарила рукой по дивану в поисках телефона. Нащупав его, дрожащими руками она набрала номер Марка. В трубке раздавались мерные гудки.Меж тем существо в углу, окончательно сформировалось. Перед Ириной стоял чёрный демон. Его глаза словно горели огнём.Закричав, Ирина бросилась из комнаты. Забежав в кухню, она закрыла за собой дверь и снова набрала номер Марка. И в этот раз трубку на том конце не сняли.Из-под двери в кухню тонкой струйкой просачивался чёрный, зловонный дымок...В шуме ночного клуба Марк отлично проводил с друзьями вечер. На какое-то время он забыл о вечных делах и проблемах. Оставив телефон на столе, он общался с девушкой, с которой познакомился буквально несколько минут назад.Марк уже строил планы на остаток этой ночи, как вдруг к нему подошёл Алексей, сунув ему в руку трубку со словами: "Он сейчас взорвётся от звонков".Молодой человек посмотрел на экран. Шесть пропущенных вызовов от Ирины, вернули его в реальный мир. Оставив новую знакомую и что-то бросив на ходу Алексею, он ринулся к выходу из ночного клуба.Такси ехало до дома Ирины почти полчаса. Всё это время мы, Марк набирал её номер. Трубку никто не снимал.Расплатившись с водителем Марк вышел из авто и задрав голову посмотрел на окна Ириной квартиры.Там, в раскрытом окне, спиной к улице стояла Ира. Она держалась за откосы и периодически бросала взгляд вниз.Летя по лестничным пролётам, Марк благодарил судьбу, за то, что ему хватило ума попросить у девушки ключи от квартиры. Открыв дверь, Марка чуть не вывернуло наизнанку. В помещении стояла жуткая вонь. Войдя в коридор, он видел Иру в оконном проёме. Перед ней стояло нечто чёрное. Из спины существа словно выползали щупальца. Плавно покачиваясь в воздухе эти чёрные отростки ползли к Ирине.- Ира, - крикнул Марк, - я здесь.Девушка заметила Марка и заревела в голос.Демон медленно поворачивался. Его щупальца крутились в воздухе, как мерзкие, длинные черви.Полностью повернувшись к Марку, он издал противный каркающий звук. Его глаза горели каким-то диким пламенем. Отростки увеличивались в длине, приближаясь к парню.За спиной Марка, начал густеть и шевелиться воздух. Краем глаза он заметил, что Ира слезла с окна и забилась в угол, закрыв лицо руками.Существо подплыло совсем близко, Марк попятился назад и бросился в комнату. Если что-то и случится, то он не хотел, что бы это видела Ирина.Демон поплыл за ним. Марк встал посередине комнаты. Прятаться и бежать не было смысла. Вопреки его ожиданиям, тёмный попутчик, не давал о себе знать.Демон был совсем близко, его щупальца, почти касались Марка."Ты другой", - прошипел демон, когда одна из щупалец обвилась вокруг шеи молодого человека."Сильный, чёрный", - продолжал шипеть он, почти вплотную приблизив своё лицо к лицу парня."Я заберу тебя, - щупальца демона, обвили Марка, почти обездвижив его, - заберу твою силу".Тело Морока покрылось мурашками, волосы на голове зашевелились, он понял, что просчитался. "Будет ли демон уничтожать демона?! Конечно же нет, - думал он."И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой: как же устоит царство его?" - вспомнил Марк слова из Евангелия. И тогда ему действительно стало страшно.И вдруг, словно зверь на запах крови, тёмный попутчик за его спиной начал просыпаться.Марк почувствовал, как щупальца демона начали терять силу. Тёмный попутчик, увеличивался в размерах, издавая утробное рычание.Тьма окутывала Марка из-за спины, словно два чёрных крыла. Окружала его тёмным кольцом, закрывая собой от опасности.И тогда Марк всё понял. До него дошло, что оберег предназначался вовсе не обычной девчонке.Тёмный попутчик знал, что Морок решит ей помочь и будет в опасности. Этот чёрный ангел из дерева и есть сам попутчик. Уже тогда тёмный попутчик давал понять, что Марк под его защитой.И Марк поверил. Он доверил себя чёрной силе, бушующей за его спиной. И мрак поглотил его.В кромешной тьме, словно в забытьи, он слышал гневный рык и мерзкое карканье. Горящие во мраке глаза, то затухали жёлтыми огоньками, то разгорались красным, дьявольским огнём. Тьма боролась с тьмою. Постепенно, мрак словно начал рассеиваться. Последнее, что увидел Морок в исчезающей тьме, это огненные глаза демона, потухшие навсегда.В комнате воцарилась тишина. Запах тлена почти испарился. Марк стоял поражённый и взволнованный. Сейчас он ощущал, как за спиной, выполнив свою миссию, засыпал тёмный попутчик."Эй", - вдруг услышал Марк и повернул голову. В дверях стояла зарёванная Ирина."Всё стихло, - шёпотом спросила она, - он ушёл?""Я надеюсь", - натянув подобие улыбки, ответил Марк. Он вдруг почувствовал себя безмерно уставшим...С тех событий прошло более месяца. Ирина периодически звонила Марку, болтая ни о чём. Она была ему бесконечно благодарна, в её жизни больше не возникало ни одного демона.А Марк. Он продолжал заниматься изготовлением амулетов, зная, что его дар будет востребован до тех пор, пока на свете живут, люди, считающие магию игрушкой. И Марк был рад, что глупая девчачья выходка помогла ему узнать и почувствовать в полной мере, что за его спиной есть сила. Сила, которая будет на стороне Марка, кто бы ему не противостоял...

Ключевые слова: Попутчик амулет магия силы тьмы авторская история

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