Сказка на ночь (№1)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:12 by

- Вы готовы? - Джон посмотрел на друзей.- Да! - все дружно испытывали радостное волнение.Джон достал доску Уиджи и расположил её посередине стола. Все ребята с восхищением смотрели на предмет их волнения.- Так, где ты её достал-то? - один из друзей всё же смог оторвать взор от доски и перевести его на Джона.- Да там... Места знать надо! А теперь начнём.Друзья выключили свет и зажгли пять свечей, которые располагались на столе по кругу. Их смутные чувства переливались и создавали атмосферу лавовой лампы. Страх, волнение, переживание, адреналин перетекали от одной стенки сердца к другой, сталкиваясь друг о друга.Тишина поглотила комнату, и никто из ребят не спешил начинать разговор с умершими через доску Уинджи, лишь их тени от свечей дрожали на стенах.- Давайте начну я, - Роб положил руки на указатель. - Здесь есть кто-нибудь из мира мёртвых? - указатель "молчал".- Попробуй ещё раз, - Молли не терпелось увидеть что-то необъяснимое, что-то за гранью понимания.- Здесь есть кто-нибудь из мира мёртвых? - повторил Роберт и закрыл глаза на пару секунд, на что-то надеясь.Указатель дёрнулся и начал кататься по доске. Все замерли от шока, при этом успевая читать послание извне.- "Да, я тут", - сообщил им тот, чьего имени они не знали.- Роберт, это ты? - Джон посмотрел на своего друга округлёнными глазами. - Говори честно!- Не я, чувак! Я клянусь тебе! - не отрывая ладоней от указателя, ответил парень.- "Хотите поиграть?"- Господи... - прошептала Морган. - Я хочу уйти, мне это не нравится.- Нет! Нельзя рушить круг! - Роб грозно посмотрел на перепуганную девушку. - Да, давай поиграем, - обратился он к доске.Морган пришлось подчиниться. Она вцепилась руками в сиденье стула и смотрела на указатель как на самую страшную вещь, которую она видела в своей жизни.- "Если каждый из вас не ответит правдиво на мой вопрос, то пострадает его сосед".- Пхах, - выдал Джон. - Валяй, - он всё же по-прежнему думал, что это всё дело рук Роба."Джон, как звали животное, которое ты истерзал и убил за гаражами? У тебя на ответ 2 минуты".Ребята перевели стеклянные взгляды на товарища, который в душе был живодёром.- Что это значит, Джон? - наперебой посыпались вопросы.- Я... Я не знаю, клянусь! Роб, хорош ерундой заниматься! - обозлённый Джон, понимая, что его друг не мог этого знать, всё ещё надеялся, что это розыгрыш Роба.- Отвечай!!! - его собеседник ударил кулаком по столу, от чего перепуганные девушки начали плакать."Минута. Иначе пострадает Молли!"- Я... Я! - Джон поддался страху. - Ройс, его кличка Ройс!"Хорошо".Молли медленно повернула голову на Джона.- Скотина! Ты убил моего Ройса?! Да я тебя!.. - девочка встала со стула и уже собиралась наброситься на парня, как вдруг что-то швырнуло её к стене."Сидеть всем", - читалось на доске.Несчастную Молли подняло по стене до потолка, штора обвела её хрупкую шею и начала душить. Девочка не кричала, лишь хрипела и смотрела на друзей, которые отвернули головы, боясь встать, так как их постигнет судьба подруги.Звук падающего тела заставил их машинально обернуться. Молли с застывшим лицом, на котором читался страх и боль, валялась в паре метров от них.- Ма-мо-чки, - Морган вцепилась в волосы и зарыдала."Морган, кому из парней ты подарила девственность? Две минуты на ответ".- В смысле кому? Мы же вместе три года, Мора? Что это значит? - Роберт удивлённо смотрел на свою девушку, его сердце было переполнено страхом.- Роб, - девушка заплакала.- Что?! Что Роб?!- Это вышло случайно, мы были в ссоре, - Морган захлёбывалась в слезах, пытаясь дышать. - А Джон... Он утешил. Я не хотела! Клянусь!- У меня нет слов... Мне даже противно смотреть на тебя, а с тобой, урод, я поговорю позже, - парень метнул взгляд презрения в сторону уже бывшего друга.Джон молчал..."Молодец, Морган, играем дальше".- Да пошёл ты! Я не собираюсь больше страдать этой чепухой! - Джон встал и пошёл к выходу, но перед ним резко остановился.Когда он обернулся, его лицо было страшно искажено, парень подошёл к кухонному столу и взял нож и медленно начал вспарывать себе живот, дико смеясь при этом. Кажется, душа Джона уже не принадлежала его телу. Ребят чуть не вырвало. Их трясло, а их друг упал замертво и больше не смеялся."Роберт, признайся, кого ты убил?"- Что? Я не знаю, я никого не убивал!"Две минуты".- Ты... Кого?!- Мора, я не знаю!- Вспоминай! Если есть вопрос, то есть и ответ!- Э-э-э... Мне было тогда пятнадцать лет, я ворвался в какой-то ларёк, у меня был нож. Я попросил денег и мне дали. Но я никого не убивал! Нож я бросил там на полу...- О, Господи...- Что? Я не убивал!- Твой нож... Это был твой нож? Его нашли два алкаша. Они убили мою маму ради нескольких бутылок алкоголя.- Но я не убивал!- Да если бы ты не пришёл туда! Господи!"Время вышло. Ответ".- Я убил маму Морган?!"Ответ неверный".- Что?! - Роберта затрясло.- Роб!Его частички кожи начало рвать во все стороны, они летали по комнате. Маленькое помещение заполнил дикий крик юноши. Парня рвали на части, его девушка, покрытая кровью, пыталась это остановить, но было бесполезно. Роб замолк."Морган, поздравляю. Ты выиграла. Роберт не виновен в смерти твоей мамы. Это был не его нож. Он в пьяном угаре сбил мальчика. Он это помнил, но память скрыла это далеко в его сознании". Указатель яростно летал по доске и дрожал.- Я могу идти? Я хочу уйти... - девушка тряслась. Её вырвало при виде скелета. Это всё, что осталось от её молодого человека."Да, но сначала ответь на последний вопрос".- Я отвечала! Так нечестно!"Почему они все умерли?"- Что? Что за вопрос? Из-за тебя!"О нет. Отвечай".Морган закрыла лицо руками. Она хотела оказаться настолько далеко от всего этого, насколько это возможно. Но реальность была сурова и вот она снова сидит за столом.Впереди на полу лежит Молли. Слева распоротый Джон, справа разорванный Роб."Время".- Боже, я не знаю! Хватит, оставь меня!"Они умерли, потому что ты хотела этого. Ты всех их презирала. Я исполнял лишь твои мысли".Девушка вышла из-за стола: "Но, я не хотела этого в действительности!"Свечи одна за другой начали тухнуть. Настала кромешная тьма. Девушка почувствовала чьё-то присутствие. Со всех сторон её окружили они: Молли, которой Морган завидовала во всём и в душе желала ей смерти; Джон, которого она любила, но он лишь воспользовался ею. Она хотела, чтобы его кто-то прикончил, желательно болезненно; Роб, который однажды в порыве ревности и под действием алкоголя избил её. Ему она так же желала смерти.Ребята потащили девушку к окну. Она пыталась вырваться. В новостях утром сообщат, что молодая девушка покончила жизнь самоубийством.А незадолго до приезда скорой один мальчик нашёл интересную доску недалеко от уже мёртвой Морган."Поиграем?"

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