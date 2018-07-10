Случайная смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 141 Комментарии: 2 +3 Вчера, 23:59 by

Миша был таким оптимистом, что даже когда от него жена ушла, он всем говорил, что лучше сейчас, чем через двадцать лет. Мол, ещё есть время жизнь заново начать. Потом он попал под сокращение, но и тогда не унывал. Миша решил, что сама судьба заставляет его сменить профессию. Он давно собирался уйти из бригады, да всё трусость не позволяла.А когда Миша узнал, что у него опухоль, то его неугасаемый оптимизм немного сбавил обороты. Как будто жизнь его фантазию на прочность проверяла. Мол, давай-ка, придумай сейчас повод для веселья. А Мишка и придумал.- Помру молодым, красивым. Никому обузой не стану, но, главное, теперь у меня есть то, чего нет у всех остальных прожигателей жизни.- И чего же?- Жёсткий дедлайн. Врач отмерил мне полгода, за это время мне обязательно нужно оставить свой след в истории. Чтобы потомки вспоминали. А вам и ста лет не хватит, потому что не знаете своего часа.Что же задумал Миша, была всем известно. Он не таился. Михаил, проработавший десять лет сварщиком, твёрдо решил, что ему нужно стать скульптором. Вот он нутром чувствовал, что должен сотворить такой шедевр, который перевернёт если не весь мир, то хоть свой родной город. И в миг безызвестный Миша Ладушкин станет звездой.Но долго мечтать Миша не любил, да и время поджимало, поэтому он начал действовать. Обучался в процессе. Так как жил Миша в частном двухэтажном доме, который он сам построил, то проблем с местом не возникло. Организовал на первом этаже мастерскую, друзья помогли с материалом, привезли отличную каменную глыбу.Не всё получалось. Руки дрожали с непривычки, движения были дёрганные, несколько раз руки разодрал. Но это мелочи. В конце концов, дело пошло, и Миша не мог налюбоваться своим детищем.А скульптура была задумана как изображение двуглавой собаки с воинственным взглядом. Эта идея пришла Мише во сне и всё никак не уходила. Собака сама просилась в мир, и Миша не смог ей отказать. Пёс получался огромный, больше своего создателя. На работу ушло почти пять месяцев, но Миша не спешил. Он чувствовал, что врач ошибся. Есть ещё время, ещё два, а может три месяца. Хватит, чтобы довести детище до совершенства.Но задуманному не суждено было исполниться. Как-то ночью, когда Миша уже лежал в кровати, послышался какой-то звук. Будто в двери кто-то копается. А потом голоса. Двое их было. Миша, к тому времени уже изрядно ослабший, но всё ещё способный обороняться, схватил стальной шпунт и смело пошёл вниз по лестнице. Но пока спускался, раздался такой грохот, что Миша сначала подумал про землетрясение, а уж после догадался, что это его скульптура упала.И такая злость Мишу взяла. Ведь он столько времени потратил, это был смысл его жизни. Ну, сейчас Миша задаст этим негодяем.На первом этаже распласталась собака. Обе головы отлетели, но не разбились. Они приземлились на что-то мягкое. Миша обошёл скульптуру и замер. Под собакой лежали двое мужиков. Без признаков жизни.Ну, что делать? Миша же не виноват, что воры такие незадачливые попались. Миша позвонил в полицию, скорую, всё как положено. И тут-то он и узнал, что никакие они не воры. А самые настоящие убийцы, которые расправились с целой семьёй, и хотели скрыться от полиции. Но не повезло им. И ведь не первое это у них преступление. Много людей они на тот свет отправили.Так что Мише даже благодарность выписали за поимку особо опасных преступников. Жалко скульптура восстановлению не подлежала, но это ничего. Миша решил, что её звёздный час пробил. И правда, оставил Миша след в истории. Его скульптуру сотни раз копировали, и каждый раз Мишу добрым словом поминали. Даже после его смерти что-то вроде музея в его доме организовали. А умер Миша через сорок лет после того случая от переохлаждения, когда он ледяную глыбу шлифовал. Вот ведь странная штука жизнь.Автор - Старый рассказчик.

Ключевые слова: Судьба Миша оптимист приговор скульптура воры смерть

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