Душка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

marzzz Просмотров: 86 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 01:27 by

"Кажется, я сплю с открытыми глазами. Как лошадь. Нет, лошади спят стоя. А кто спит с открытыми глазами? Не помню...".Лиза тряхнула головой, надеясь придти в себя, затем потерла кулаками воспаленные глаза и попыталась сфокусировать взгляд на лежащем перед ней конспекте. Строчки расплывались. Она перевела взгляд на часы: начало третьего. Шел девятнадцатый час активной подготовки к экзамену: штудирование предмета, вникание в суть, подключение всех видов памяти и даже применение зубрежки."Все, баста, карапузики!", - сказала студентка сама себе, захлопнула тетрадь, выключила настольную лампу, доплелась до кровати и рухнула в халате прямо на не разобранную постель.Когда до встречи с Морфеем оставались считанные секунды, до сознания девушки донеслись странные слова:- О-хо-хо, руки, как веточки, ноги, как палочки, шейка цыплячья, а все туда же! Уж замуж невтерпёж! Так-так, надо силушку рассчитать, а то, не ровен час, пришибу.- Ребята, дайте спать, - сонно пробормотала Лизка, - чего надо?- Шоколада, - ответил голос.- Там, - Лиза ткнула пальцем в пространство, - и чай.- Совсем одичала? - возмутился голос.Лизка попыталась с закрытыми глазами определить, кому из студентов общаги мог принадлежать голос. Низкий, с хрипотцой. Похож на голос декана. Ого!Лиза села на кровати, с трудом разлепила глаза и щёлкнула ночник, стоящий на тумбочке. Комнату залил тусклый слабый свет. Щурясь, девушка обвела взглядом помещение от двери до окна и обратно. Никого.- Слуховые галлюцинации. Доучилась, поздравляю тебя, Лизавета Павловна, поздравляю! Глюк подкрался незаметно, - вслух сказала Лизка и протянула руку, чтобы выключить ночник.- Я не глюк, - голос был обиженным.Лизка окончательно проснулась.- А кто ты?- Я - Ночной Душитель! - гордо заявил голос.- Маньяк что ли?- Тьфу, что за народ пошел, - обиделся голос, - говорят тебе, Ночной Душитель.- А-а-а, - протянула Лиза, - понятно. Ну, и где ты?- Туточки.Шевеление обнаружилось на кровати напротив. Анька, соседка по комнате, ночевала сегодня у родни. Кровать была пуста и аккуратно застелена. Лиза потерла глаза, стараясь разогнать плывущие от усталости круги перед глазами, и увидела его.Небольшой серый меховой комок сидел напротив, поблескивая темными бусинами глаз, и приветливо махал поднятой вверх то ли лапкой, то ли волосатой ручонкой.Лизка в восторге подалась вперед:- Ух, ты! Как игрушка! Хорошенький какой!- Чего? - обалдел комок.- Говорю, симпатичный ты, Ночной Душитель. Только мелкий какой- то, не Душитель, а ДУшка. И кого-то мне напоминаешь... Домового из книжки!- Я - Сущ! - гордо заявил комок.- Кто-кто? - удивилась Лизка. - Что за зверь?- Что не понятного? - пробубнил комок, - есть Сущь, то есть Сущность, она моя, женского рода, а я - Сущ, без мягкого знака, он мой, мальчик, то есть.- Понятно. Мальчик. А что мальчик Сущ делает в студенческом общежитии? Заблудился?- Ох, какая нынче дикая молодежь пошла, - начал сокрушаться Сущ, - я - Душитель, потому должен на тебя навалиться и душить. А ты должна бояться. Что не понятного-то?- А если не страшно? - возразила Лиза, - ты же такой милый, Душка.- А-а-а! - комок вскочил начал кругами бегать по кровати, - где это видано, чтобы потомственный Душитель стал Душкой!? Позор!- Ладно, ладно, не расстраивайся так, - махнула рукой Лиза, - если надо бояться, я постараюсь, только никак не пойму, почему ты меня душить пришел. Что я такого натворила?- О-хо-хо, бестолковая молодежь пошла, - опять расстроился Сущ, - я должен на тебя навалиться и начать душить. Ты должна испугаться, а потом спросить: к худу или добру? Я должен ответить: к худу. И все! Понимаешь?- Нет, все равно не понимаю, - Лизка подозрительно посмотрела на комок, - за что ты меня душить собрался?- Тьфу, снова-здорово! Потому что перед замужеством. Ты же замуж собираешься?- Кто?- Конь в пальто, - огрызнулся Сущ, - ты замуж собираешься! - это прозвучало не вопросительно, а утвердительно.- Зачем? - обалдела Лизка от такого поворота событий.- Потому что на сносях, - пояснил Сущ.- Кто?- Дед пихто! - заорал Сущ.В конец отчаявшись, он сделал пару кругов по соседней кровати и прошел по стене снизу вверх, грозно топоча маленькими ножками, потом, презрев все законы земного притяжения, пробежал по потолку и спустился сверху вниз по противоположной стене, возле которой стояла кровать Лизки. Приземлившись в ногах у девушки, Сущ уставился на нее, не мигая.- Давай сначала. Ты выходишь замуж. Потому, что беременна. Залетела, говоря вашим современным языком. Вспомнила?В ответ Лизка энергично замотала головой.- Сущие силы, - взмолился Душка,- совсем ты, Галька, плохая стала, заучилась.Сообразив, что к чему, Лизка залилась весёлым смехом.Сущ на всякий случай отодвинулся подальше:- Вспомнила что ли?Девушка развеселилась еще больше:- Я не Галя, - продолжала смеяться студентка, - ошибочка вышла.- Как не Галя? - оторопел Душка, - ты же Галка Скворцова!- Лиза, - протянула ладонь девушка, - Лиза Соловьева, приятно познакомиться. Галя Скворцова живёт на втором этаже, в комнате 25, а это - третий этаж, комната 35.Сущ пару секунд недоуменно хлопал глазками-пуговками, потом завалился на спину, раскинул в стороны свои лохматые ножки-ручки и впал в состояние импровизированного обморока. Прошла пара минут.- Эй, ты чего?Лизка протянула руку в сторону комка, но тот приоткрыл один глаз и предупреждающе поднял вверх мохнатую ладошку:- Без рук, пожалуйста.- Как скажешь, - вздохнула Лиза.Наступила длительная пауза.- Значит, оконфузился, - Душка поднялся из обморока, - то-то я смотрю, не тянешь ты на невесту. Руки-прутики, ноги-веточки. Весу, поди, пуда три всего? Годков пятнадцать будет? Подрасти тебе надо, - назидательно заметил Сущ.- Чудо ты потусторонне, - ответила Лиза, - хоть бы посчитал! Я - первокурсница. И мне уже девятнадцать. Просто мелкая я. У нас в роду все мужчины высокие, а женщины миниатюрные. И мама, и бабушка моя Евдоксия.Сущ подошёл поближе и повел носом, принюхиваясь.- Ох, ты, сущья мать! Не признал. Насморк проклятый. Евдоксия, говоришь? Прокопьевна? Из деревни Бережки, К* области?- Ну, да... - изумилась Лизка, это бабушка моя.- Вот и я говорю, насморк проклятый! Издали родственную связь не учуял. Знавал я твою бабку, Лизавета. Лично душил ее в молодости перед замужеством, когда гостил у кума в Бережках. Может, слыхала историю от бабки?- Может и слыхала, - кивнула в ответ Лиза, - да разве припомнишь тут семейные байки, когда в голове засела квантовая физика?- Да, тяжёлый век у вас, - согласился Сущ.- И что, сильно бабушка испугалась? - спросила Лиза.- Сильно! - подтвердил комок.- Ой, да ладно, чего тебя бояться, от горшка два вершка!- От "горшка в два вершка" слышу! - передразнил Сущ, - я, когда в силе, знаешь каким быть могу? Под самый потолок! Черный, лохматый, у-у-у-у... Страшно?Сущ вскочил, растопырив лапки, и пошел на Лизу. Лизавета упала на подушку и залилась смехом.- Не, с тобой не проходит, - вздохнул Душка, - ты меня не боишься, поэтому я не могу подпитываться страхом и увеличиваться в размере.- Скажи-ка, - Лиза задумалась, - а почему Галке Скворцовой ты должен ответить "к худу"? Свадьба - дело хорошее.- А потому, - насупился Сущ, - что ничего хорошего не выйдет. Она выходит, как это по-вашему... по залету, во! И ничего путного из этого брака не получится. Разведутся через два года.- Да ладно, - поразилась Лизка такой точности, - а как ты угадал?- Что я тебе, бабка-угадка что ли? - заворчал Сущ, - это данность, врождённый талант, а не хухры-мухры!- Да, круто! - согласилась Лизка, - мне бы так уметь гадать.- По части гаданий, это кум мой мастак.- А кто у нас кум?- Кум - потомственный Банник. У него ясновидящая рука!- Как это? - удивилась Лизка.- А так. Раньше, бывало, девки в деревне гадали на святки. Придет девка в баню, оголенный зад в дверную щель сунет и спросит Банника: "Так, мол, и так, каким муж будет?". Банник руку к заду голому поднесет, подержит на расстоянии, а его ясновидящая рука вмиг шерстью обрастет - это к богатому мужу, или наоборот, станет гладкая, как вон твоя коленка, знать, бедным будет.- И что Банник?- Банник? А ему остаётся только своей ясновидящей рукой по голому заду девки шлепнуть. И все гадание.- Это тоже данность? Талант? - поинтересовалась Лизка.- Ну, да, врождённый, - ответил Сущ, - Баннику никаких усилий прикладывать не надо, рука сама все видит. Ясновидящая всеж-таки!- Да, непыльная работёнка, - констатировала Лиза. Сиди себе, шлепай.- Ох-хо-хонюшки, - вздохнул Душка, - раньше у Банника на святки конвейер был! А сейчас - все. Пенсионная реформа.Лизка недоверчиво посмотрела на Суща:- И у вас тоже? Ничего себе!- Да, - хлюпнул носом Сущ, - полсотни лет назад началась эта, как ее, глобализация, урбанизация всякая, люди из деревень в города подались. Вот скажи, куда деваться банникам, если нет бань, овинникам, если нет овина, дворовым, если нет ни кола, ни двора? Вот их должности упразднили и на пенсию отправили. Те, кто помоложе, тот переквалифицировался. Четвероюродный внучатый племянник подался в Лифтовые. В шахте лифта живёт, в соседней многоэтажке. А золовке-кикиморе не повезло. Лесок ее вырубили под строительство коттеджей, хотела в Чердачные пойти, а там Призрак висельника окопался. Вот, на бирже состоит временно, по безработице. Ждет, когда новый дом сдадут, там на чердак переберется.- Да, у вас тоже не сладко, - вздохнула Лизка.- Куда деваться, - развел ручонками Сущ.Помолчали.- Ладно, - встрепенулся Душка, - пора и честь знать. Пойду я. До рассвета ещё час, надо ещё Галку Скворцову попугать успеть.- Может не надо? - жалобно протянула Лиза. - Она ж все-таки на сносях.- Надо, - отрезал Сущ, - мне есть охота, без пугания не пообедаешь. А ей, дурынде - в назидание, чтоб знала, что брак обречён.- Странный ты, Сущ, - укоризненно покачала головой Лиза, - вот вы ходите, пугаете. По вашему - предупреждаете. Так что ж вы сразу не скажете: не ходи по улице Ленина, там лед под снегом, упадешь, сломаешь руку. Это я так, для примера.- Так-то оно так, - ответил Сущ, только мы - не добрые феечки. Мы страхами питаемся. Да и армия пенсионеров на шее. Надо самим перекусить и в мешочек отсыпать, чтоб в пенсионный фонд отнести. Старым банникам тоже есть хочется.- Удачи тебе, Сущ. Прощай Душка.- И тебе удачи, Лизок. Не прощаюсь, - махнул лапкой Сущ и исчез в стене.***Спустя четыре года.Лиза полночи готовилась к госэкзаменам. Ближе к утру, когда глаза уже слипались от усталости, она выключила лампу, доползла до кровати, рухнула на не разобранную постель и едва провалилась в спасительный сон, как с громким шлепком и смачным воплем: "Сущья мать!", - что-то тяжёлое плюхнулось ей на ногу.Лизка встрепенулись, села на кровати, нащупала выключатель ночника и щёлкнула кнопку.На ее левой ноге сидел Душка, отчаянно потирая лапкой ушибленное место.- Здорово, Лизавета!- Душка! Привет! Какими судьбами!?- Ох, ну что за молодежь пошла, - забормотал Сущ, - учил ее, учил, все без толку!- Ой, прости, Душка, забыла. Давай сначала: к худу или к добру?- К добру-уу-у! - завыл Сущ, - к добру-уу-у!Потом подмигнул Лизке и добавил:- Поздравляю. Сегодня заявление подали? Молодцы.- Спасибо, Душка. Свадьба через два месяца. Приглашаю. Гостей много соберётся, некоторые с ночевкой приедут, так что будет кого попугать! Приходи обязательно, наешься на год вперед.- Вот спасибочки, Лизок, удружила! Приду обязательно. Вот только с подарком проблема, - поскреб за ухом Сущ.- Да не парься ты!- О! Знаю. Квартиру покупать планируете?- От тебя не скроешь! Да, хотим.- Я тебе, Лизок, Домового приведу. В подарок. Молодой, смышлёный. Восьмиюродный племянник кума. Вот такой парень, - Сущ оттопырил вверх большой палец и энергично потряс кулачком.- Спасибо, Душка. Домовой будет очень кстати. Так что буду ждать.- Буду, до скорого! - Сущ отсалютовал лапкой и скрылся в стене.Лизка выключила ночник, и по ее лицу расползалась блаженная улыбка.Душка же обещал: "К добру-уу-у!"

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