Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Душка

"Кажется, я сплю с открытыми глазами. Как лошадь. Нет, лошади спят стоя. А кто спит с открытыми глазами? Не помню...".

Лиза тряхнула головой, надеясь придти в себя, затем потерла кулаками воспаленные глаза и попыталась сфокусировать взгляд на лежащем перед ней конспекте. Строчки расплывались. Она перевела взгляд на часы: начало третьего. Шел девятнадцатый час активной подготовки к экзамену: штудирование предмета, вникание в суть, подключение всех видов памяти и даже применение зубрежки.

"Все, баста, карапузики!", - сказала студентка сама себе, захлопнула тетрадь, выключила настольную лампу, доплелась до кровати и рухнула в халате прямо на не разобранную постель.

Когда до встречи с Морфеем оставались считанные секунды, до сознания девушки донеслись странные слова:
- О-хо-хо, руки, как веточки, ноги, как палочки, шейка цыплячья, а все туда же! Уж замуж невтерпёж! Так-так, надо силушку рассчитать, а то, не ровен час, пришибу.

- Ребята, дайте спать, - сонно пробормотала Лизка, - чего надо?

- Шоколада, - ответил голос.

- Там, - Лиза ткнула пальцем в пространство, - и чай.

- Совсем одичала? - возмутился голос.

Лизка попыталась с закрытыми глазами определить, кому из студентов общаги мог принадлежать голос. Низкий, с хрипотцой. Похож на голос декана. Ого!
Лиза села на кровати, с трудом разлепила глаза и щёлкнула ночник, стоящий на тумбочке. Комнату залил тусклый слабый свет. Щурясь, девушка обвела взглядом помещение от двери до окна и обратно. Никого.

- Слуховые галлюцинации. Доучилась, поздравляю тебя, Лизавета Павловна, поздравляю! Глюк подкрался незаметно, - вслух сказала Лизка и протянула руку, чтобы выключить ночник.

- Я не глюк, - голос был обиженным.

Лизка окончательно проснулась.
- А кто ты?

- Я - Ночной Душитель! - гордо заявил голос.

- Маньяк что ли?

- Тьфу, что за народ пошел, - обиделся голос, - говорят тебе, Ночной Душитель.

- А-а-а, - протянула Лиза, - понятно. Ну, и где ты?

- Туточки.

Шевеление обнаружилось на кровати напротив. Анька, соседка по комнате, ночевала сегодня у родни. Кровать была пуста и аккуратно застелена. Лиза потерла глаза, стараясь разогнать плывущие от усталости круги перед глазами, и увидела его.
Небольшой серый меховой комок сидел напротив, поблескивая темными бусинами глаз, и приветливо махал поднятой вверх то ли лапкой, то ли волосатой ручонкой.

Лизка в восторге подалась вперед:
- Ух, ты! Как игрушка! Хорошенький какой!

- Чего? - обалдел комок.

- Говорю, симпатичный ты, Ночной Душитель. Только мелкий какой- то, не Душитель, а ДУшка. И кого-то мне напоминаешь... Домового из книжки!

- Я - Сущ! - гордо заявил комок.

- Кто-кто? - удивилась Лизка. - Что за зверь?

- Что не понятного? - пробубнил комок, - есть Сущь, то есть Сущность, она моя, женского рода, а я - Сущ, без мягкого знака, он мой, мальчик, то есть.

- Понятно. Мальчик. А что мальчик Сущ делает в студенческом общежитии? Заблудился?

- Ох, какая нынче дикая молодежь пошла, - начал сокрушаться Сущ, - я - Душитель, потому должен на тебя навалиться и душить. А ты должна бояться. Что не понятного-то?

- А если не страшно? - возразила Лиза, - ты же такой милый, Душка.

- А-а-а! - комок вскочил начал кругами бегать по кровати, - где это видано, чтобы потомственный Душитель стал Душкой!? Позор!

- Ладно, ладно, не расстраивайся так, - махнула рукой Лиза, - если надо бояться, я постараюсь, только никак не пойму, почему ты меня душить пришел. Что я такого натворила?

- О-хо-хо, бестолковая молодежь пошла, - опять расстроился Сущ, - я должен на тебя навалиться и начать душить. Ты должна испугаться, а потом спросить: к худу или добру? Я должен ответить: к худу. И все! Понимаешь?

- Нет, все равно не понимаю, - Лизка подозрительно посмотрела на комок, - за что ты меня душить собрался?

- Тьфу, снова-здорово! Потому что перед замужеством. Ты же замуж собираешься?

- Кто?

- Конь в пальто, - огрызнулся Сущ, - ты замуж собираешься! - это прозвучало не вопросительно, а утвердительно.

- Зачем? - обалдела Лизка от такого поворота событий.

- Потому что на сносях, - пояснил Сущ.

- Кто?

- Дед пихто! - заорал Сущ.

В конец отчаявшись, он сделал пару кругов по соседней кровати и прошел по стене снизу вверх, грозно топоча маленькими ножками, потом, презрев все законы земного притяжения, пробежал по потолку и спустился сверху вниз по противоположной стене, возле которой стояла кровать Лизки. Приземлившись в ногах у девушки, Сущ уставился на нее, не мигая.

- Давай сначала. Ты выходишь замуж. Потому, что беременна. Залетела, говоря вашим современным языком. Вспомнила?

В ответ Лизка энергично замотала головой.

- Сущие силы, - взмолился Душка,- совсем ты, Галька, плохая стала, заучилась.

Сообразив, что к чему, Лизка залилась весёлым смехом.
Сущ на всякий случай отодвинулся подальше:

- Вспомнила что ли?

Девушка развеселилась еще больше:
- Я не Галя, - продолжала смеяться студентка, - ошибочка вышла.

- Как не Галя? - оторопел Душка, - ты же Галка Скворцова!

- Лиза, - протянула ладонь девушка, - Лиза Соловьева, приятно познакомиться. Галя Скворцова живёт на втором этаже, в комнате 25, а это - третий этаж, комната 35.

Сущ пару секунд недоуменно хлопал глазками-пуговками, потом завалился на спину, раскинул в стороны свои лохматые ножки-ручки и впал в состояние импровизированного обморока. Прошла пара минут.

- Эй, ты чего?

Лизка протянула руку в сторону комка, но тот приоткрыл один глаз и предупреждающе поднял вверх мохнатую ладошку:
- Без рук, пожалуйста.

- Как скажешь, - вздохнула Лиза.

Наступила длительная пауза.

- Значит, оконфузился, - Душка поднялся из обморока, - то-то я смотрю, не тянешь ты на невесту. Руки-прутики, ноги-веточки. Весу, поди, пуда три всего? Годков пятнадцать будет? Подрасти тебе надо, - назидательно заметил Сущ.

- Чудо ты потусторонне, - ответила Лиза, - хоть бы посчитал! Я - первокурсница. И мне уже девятнадцать. Просто мелкая я. У нас в роду все мужчины высокие, а женщины миниатюрные. И мама, и бабушка моя Евдоксия.

Сущ подошёл поближе и повел носом, принюхиваясь.

- Ох, ты, сущья мать! Не признал. Насморк проклятый. Евдоксия, говоришь? Прокопьевна? Из деревни Бережки, К* области?

- Ну, да... - изумилась Лизка, это бабушка моя.

- Вот и я говорю, насморк проклятый! Издали родственную связь не учуял. Знавал я твою бабку, Лизавета. Лично душил ее в молодости перед замужеством, когда гостил у кума в Бережках. Может, слыхала историю от бабки?

- Может и слыхала, - кивнула в ответ Лиза, - да разве припомнишь тут семейные байки, когда в голове засела квантовая физика?

- Да, тяжёлый век у вас, - согласился Сущ.

- И что, сильно бабушка испугалась? - спросила Лиза.

- Сильно! - подтвердил комок.

- Ой, да ладно, чего тебя бояться, от горшка два вершка!

- От "горшка в два вершка" слышу! - передразнил Сущ, - я, когда в силе, знаешь каким быть могу? Под самый потолок! Черный, лохматый, у-у-у-у... Страшно?

Сущ вскочил, растопырив лапки, и пошел на Лизу. Лизавета упала на подушку и залилась смехом.

- Не, с тобой не проходит, - вздохнул Душка, - ты меня не боишься, поэтому я не могу подпитываться страхом и увеличиваться в размере.

- Скажи-ка, - Лиза задумалась, - а почему Галке Скворцовой ты должен ответить "к худу"? Свадьба - дело хорошее.

- А потому, - насупился Сущ, - что ничего хорошего не выйдет. Она выходит, как это по-вашему... по залету, во! И ничего путного из этого брака не получится. Разведутся через два года.

- Да ладно, - поразилась Лизка такой точности, - а как ты угадал?

- Что я тебе, бабка-угадка что ли? - заворчал Сущ, - это данность, врождённый талант, а не хухры-мухры!

- Да, круто! - согласилась Лизка, - мне бы так уметь гадать.

- По части гаданий, это кум мой мастак.

- А кто у нас кум?

- Кум - потомственный Банник. У него ясновидящая рука!

- Как это? - удивилась Лизка.

- А так. Раньше, бывало, девки в деревне гадали на святки. Придет девка в баню, оголенный зад в дверную щель сунет и спросит Банника: "Так, мол, и так, каким муж будет?". Банник руку к заду голому поднесет, подержит на расстоянии, а его ясновидящая рука вмиг шерстью обрастет - это к богатому мужу, или наоборот, станет гладкая, как вон твоя коленка, знать, бедным будет.

- И что Банник?

- Банник? А ему остаётся только своей ясновидящей рукой по голому заду девки шлепнуть. И все гадание.

- Это тоже данность? Талант? - поинтересовалась Лизка.

- Ну, да, врождённый, - ответил Сущ, - Баннику никаких усилий прикладывать не надо, рука сама все видит. Ясновидящая всеж-таки!

- Да, непыльная работёнка, - констатировала Лиза. Сиди себе, шлепай.

- Ох-хо-хонюшки, - вздохнул Душка, - раньше у Банника на святки конвейер был! А сейчас - все. Пенсионная реформа.

Лизка недоверчиво посмотрела на Суща:
- И у вас тоже? Ничего себе!

- Да, - хлюпнул носом Сущ, - полсотни лет назад началась эта, как ее, глобализация, урбанизация всякая, люди из деревень в города подались. Вот скажи, куда деваться банникам, если нет бань, овинникам, если нет овина, дворовым, если нет ни кола, ни двора? Вот их должности упразднили и на пенсию отправили. Те, кто помоложе, тот переквалифицировался. Четвероюродный внучатый племянник подался в Лифтовые. В шахте лифта живёт, в соседней многоэтажке. А золовке-кикиморе не повезло. Лесок ее вырубили под строительство коттеджей, хотела в Чердачные пойти, а там Призрак висельника окопался. Вот, на бирже состоит временно, по безработице. Ждет, когда новый дом сдадут, там на чердак переберется.

- Да, у вас тоже не сладко, - вздохнула Лизка.

- Куда деваться, - развел ручонками Сущ.
Помолчали.

- Ладно, - встрепенулся Душка, - пора и честь знать. Пойду я. До рассвета ещё час, надо ещё Галку Скворцову попугать успеть.

- Может не надо? - жалобно протянула Лиза. - Она ж все-таки на сносях.

- Надо, - отрезал Сущ, - мне есть охота, без пугания не пообедаешь. А ей, дурынде - в назидание, чтоб знала, что брак обречён.

- Странный ты, Сущ, - укоризненно покачала головой Лиза, - вот вы ходите, пугаете. По вашему - предупреждаете. Так что ж вы сразу не скажете: не ходи по улице Ленина, там лед под снегом, упадешь, сломаешь руку. Это я так, для примера.

- Так-то оно так, - ответил Сущ, только мы - не добрые феечки. Мы страхами питаемся. Да и армия пенсионеров на шее. Надо самим перекусить и в мешочек отсыпать, чтоб в пенсионный фонд отнести. Старым банникам тоже есть хочется.

- Удачи тебе, Сущ. Прощай Душка.

- И тебе удачи, Лизок. Не прощаюсь, - махнул лапкой Сущ и исчез в стене.

***
Спустя четыре года.

Лиза полночи готовилась к госэкзаменам. Ближе к утру, когда глаза уже слипались от усталости, она выключила лампу, доползла до кровати, рухнула на не разобранную постель и едва провалилась в спасительный сон, как с громким шлепком и смачным воплем: "Сущья мать!", - что-то тяжёлое плюхнулось ей на ногу.

Лизка встрепенулись, села на кровати, нащупала выключатель ночника и щёлкнула кнопку.
На ее левой ноге сидел Душка, отчаянно потирая лапкой ушибленное место.

- Здорово, Лизавета!

- Душка! Привет! Какими судьбами!?

- Ох, ну что за молодежь пошла, - забормотал Сущ, - учил ее, учил, все без толку!

- Ой, прости, Душка, забыла. Давай сначала: к худу или к добру?

- К добру-уу-у! - завыл Сущ, - к добру-уу-у!

Потом подмигнул Лизке и добавил:
- Поздравляю. Сегодня заявление подали? Молодцы.

- Спасибо, Душка. Свадьба через два месяца. Приглашаю. Гостей много соберётся, некоторые с ночевкой приедут, так что будет кого попугать! Приходи обязательно, наешься на год вперед.

- Вот спасибочки, Лизок, удружила! Приду обязательно. Вот только с подарком проблема, - поскреб за ухом Сущ.

- Да не парься ты!

- О! Знаю. Квартиру покупать планируете?

- От тебя не скроешь! Да, хотим.

- Я тебе, Лизок, Домового приведу. В подарок. Молодой, смышлёный. Восьмиюродный племянник кума. Вот такой парень, - Сущ оттопырил вверх большой палец и энергично потряс кулачком.

- Спасибо, Душка. Домовой будет очень кстати. Так что буду ждать.

- Буду, до скорого! - Сущ отсалютовал лапкой и скрылся в стене.

Лизка выключила ночник, и по ее лицу расползалась блаженная улыбка.
Душка же обещал: "К добру-уу-у!"


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:27 by marzzzПросмотров: 86Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Студентка сущность домовой душить банник свадьба авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 01:29
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1692|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 2 265
Я бы себе такого завел. Меняю на двухметрового мертвяка))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:23
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3026|-1)
Публикаций: 2 000
Комментариев: 12 105
smile классная история!!! Ну прям "Душка"))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#3 написал: Летяга
Сегодня, 07:51
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 834
Комментариев: 8 941
Какая трогательная история!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: conjure one
Сегодня, 08:20
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6936|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 716
Это ж надо, и там в Пенсионный фонд отсыпают crazy Вот это щупальца у организации, что и до тонких миров достают. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:36
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 723
Цитата: conjure one
Пенсионный фонд отсыпают Вот это щупальца у организации, что и до тонких миров достают

Древнее зло похоже

И сразу квартиру? На 4 курсе? Это меня добило 502
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: marzzz
Сегодня, 10:09
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (562|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 092
Цитата: Estellan
Я бы себе такого завел. Меняю на двухметрового мертвяка))

Я б тоже не отказалась.
Мало нам своих кошек! stuck_out_tongue_winking_eye
Спасибо за отзыв.

Цитата: Сделано_в_СССР
smile классная история!!! Ну прям "Душка"))) +++

Да, няшка просто.
Спасибо!

Цитата: Летяга
Какая трогательная история!
+++

Как в нормальной сказке, добрый, добрый Сущ. В ИЖ они злодеи.
Благодарю за комментарий.

Цитата: conjure one
Это ж надо, и там в Пенсионный фонд отсыпают crazy Вот это щупальца у организации, что и до тонких миров достают. +++++

Мафия бессмертна! yeeeah
Спасибо за отзыв.

Цитата: зелёное яблочко
И сразу квартиру? На 4 курсе? Это меня добило

Помечтать уже нельзя! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.