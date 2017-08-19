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Истории из жизни

Что это такое?

Рассказал мне про это мой близкий друг Артем. Если честно, не особо здесь мистикой пахнет, но случаи интересные. Возможно, наши «эксперты» скажут, что это было.

Предисловие. Артем – обычный городской парень. Ничем не выдающийся. Все, как у всех. Единственное - то, что в детстве, лет до 10, за ним очень часто замечали, что он «лунатит» во сне. Мог встать посреди ночи и с закрытыми глазами подойти к окну, и стоять там часа два. Затем так же, с закрытыми глазами, лечь обратно в постель. Наутро ничего не помнит. Водили его по докторам, таблетки успокоительные выписывали, да только все без толку, «лунатил» реже, но полностью не переставал. Все само кончилось после того, как ему стукнуло 10 лет. Сейчас Артему 19 лет, и произошло с ним несколько интересных случаев за последний год. С его слов.

Первый случай. Сплю я, и снится мне сон. Что лежу я на той же самой кровати, на которой уснул. Та же комната, то же окружение вокруг. Затем, все так же, во сне, я медленно встаю с кровати, медленными шагами иду на середину комнаты, резко разворачиваюсь и вижу свое тело, все так же лежащее с закрытыми глазами на кровати. Во сне я вижу, как мое тело начинает открывать глаза, и в то же мгновение я, уже лежа на кровати наяву, на какое-то мгновение замечаю, как что-то с центра комнаты очень резко приближается и входит в мою грудную клетку. Это было очень ощутимо, даже, я бы сказал, больно. Через пару минут боль прошла, и, что самое интересное, в мозгах у меня стучала мысль, что все нормально, все хорошо, удивляться не стоит. Наутро я очень явственно помнил этот сон, что обычно со мной не бывает. Я нашел информацию в интернете о подобных случаях, кто-то говорит, что это душа вышла, так сказать, «отдохнуть», кто-то, что это полусонный бред, игра мозга, кто-то склоняется все к тому же влиянию луны.

Второй случай. Произошел он спустя месяца три после первого. Снова я сплю, и снится мне сон. Гонится за мной какой-то человек, я убегаю. В конце концов он меня догоняет, зажимает в угол и превращается в какого-то демона, я безоружен и по-простому бью его кулаком в морду. В этот же момент я просыпаюсь и вижу мой кулак, летящий в пустоту. Причем, как только я понял, что это моя рука, она тут же ослабела и рухнула на кровать. Опять же, наутро я очень четко помнил этот сон и пробуждение.
Случай третий. Снова сплю. Вижу себя со стороны. Я встаю с кровати и иду в комнату родителей. Захожу, они спят. Я поправляю на них одеяло и ухожу в свою комнату. Все это я вижу как будто от третьего лица. Наутро я все это помню. И мама такая с утра говорит, у меня ночью ощущение было, что к нам кто-то в комнату посреди ночи заходил, но проснуться почему-то не смогла. Я не стал ей ничего говорить, а то опять начнут таблетками пичкать.

Случай четвертый. Наверное, самый эпичный. У меня в комнате мама рассаду на подоконнике хранила, и однажды ночью, естественно, во сне, я начинаю эту рассаду таскать с подоконника до моей кровати и обратно. Все это от первого лица. И хоть как-то остановиться я не мог. Таскал довольно долго. Причем я не чувствовал ни во сне, ни когда проснулся, никакой усталости. В итоге, когда я утром встал, около моей кровати стояло два ящика рассады. И смешно, и жутко.
Больше пока ничего подобного не было. Что это, я не знаю. Если вернулся «лунатизм», то это какая-то его новая форма, потому как раньше я ничего наутро не помнил, а тут только подумаю и вот, все перед глазами, как будто бы только что произошло. Как-то так.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:26 by TernostrenПросмотров: 474Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Сон лунатизм душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:35
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2846|-1)
Публикаций: 1 721
Комментариев: 11 063
Ну во первых это надо в раздел "Сны", а во вторых простой лунатизм, ничего особенного тут нет. Многие в детстве хоть раз да лунатили, и я не исключение. Утром мог частично рассказать, куда шел что видел. То что не помнил, мне до рассказывали свидетели.)
За сны я всегда ставлю плюс.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Spivachka
Вчера, 23:48
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
Моя кума всегда засыпала в пижаме, а просыпалась голая. И все её вещи аккуратно стопочкой на стуле лежат. Никто к ней не заходил, и сама она ничего не помнит. Каждую ночь на протяжении месяца-двух. Потом прошло само собой.

На самом деле это очень страшно. Человек себя не контролирует ведь. Может и из окна выпасть. Капец.

А я, ребёнком, писалась до 12 лет. Снится мне как иду в туалет ночью, сажусь и писаю. Открываю глаза, а я никуда не вставала. И лежу в мокром. До 12 лет! Мои страшно боялись. Но прошло само собой.

А муж мой ночью проснулся раз (во сне) и говорит мне: дай молоток и гвозди. Я говорю: нет. Он встал, прошёлся по квартире и лёг спать. Утром не помнил.

А ещё мой муж рассказывал,как ему было очень страшно,когда я смеялась во сне. Говорит, тишина такая, ночь. И ты лежишь с закрытыми глазами и смеёшься. Говорит, думал поседею.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: Шерри
Сегодня, 00:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 166
Цитата: Сделано_в_СССР
Ну во первых это надо в раздел "Сны", а во вторых простой лунатизм, ничего особенного тут нет. Многие в детстве хоть раз да лунатили, и я не исключение. Утром мог частично рассказать, куда шел что видел. То что не помнил, мне до рассказывали свидетели.)
За сны я всегда ставлю плюс.) +++

В раздел сны не нужно. Первые три случая это явный выход в Астрал. Четвертый больше похож на лунатизм +
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 683
Лунатизм сам по себе явление загадочное. Тут даже никаких "или" не надо. С ним не так просто все.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Tengu
Сегодня, 05:00
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 894
Ну случай с рассадой - лунатизм и есть. С кулаком - да просто яркий сон, многие спят беспокойно и руками-ногами машут даже. А вот случаи с поправлением одеяла и с выходом из своего тела - это любопытно...
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: DRUID
Сегодня, 09:19
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (209|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 129
Мой муж во сне такой бред нёс и пожары тушил, и посылки упаковывал, постоянно кричал "Мама, мамочка, мамуля!!!" каждую ночь , для меня это было дико. Я сторонник полной тишины, очень чуткий сон. Как только умерла свекровь всё закончилось , спит как младенец, очень странно я думала будет хуже из-за потери.

У меня раз в жизни было интересное, ночное приключение. Лет в 8 или 10, я летала во сне , всё бы ничего сон да сон, но ощущения, просто непередоваемые, такой кайф, такая лёгкость, я запомнила это навсегда, полёт над озером , лесом , над нашей улицей. Только года два назад я узнала о выходах в астрал, может это и был такой выход.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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