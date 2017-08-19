Что это такое?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ternostren Просмотров: 474 Комментарии: 6 +7 Вчера, 22:26 by

Рассказал мне про это мой близкий друг Артем. Если честно, не особо здесь мистикой пахнет, но случаи интересные. Возможно, наши «эксперты» скажут, что это было.Предисловие. Артем – обычный городской парень. Ничем не выдающийся. Все, как у всех. Единственное - то, что в детстве, лет до 10, за ним очень часто замечали, что он «лунатит» во сне. Мог встать посреди ночи и с закрытыми глазами подойти к окну, и стоять там часа два. Затем так же, с закрытыми глазами, лечь обратно в постель. Наутро ничего не помнит. Водили его по докторам, таблетки успокоительные выписывали, да только все без толку, «лунатил» реже, но полностью не переставал. Все само кончилось после того, как ему стукнуло 10 лет. Сейчас Артему 19 лет, и произошло с ним несколько интересных случаев за последний год. С его слов.Первый случай. Сплю я, и снится мне сон. Что лежу я на той же самой кровати, на которой уснул. Та же комната, то же окружение вокруг. Затем, все так же, во сне, я медленно встаю с кровати, медленными шагами иду на середину комнаты, резко разворачиваюсь и вижу свое тело, все так же лежащее с закрытыми глазами на кровати. Во сне я вижу, как мое тело начинает открывать глаза, и в то же мгновение я, уже лежа на кровати наяву, на какое-то мгновение замечаю, как что-то с центра комнаты очень резко приближается и входит в мою грудную клетку. Это было очень ощутимо, даже, я бы сказал, больно. Через пару минут боль прошла, и, что самое интересное, в мозгах у меня стучала мысль, что все нормально, все хорошо, удивляться не стоит. Наутро я очень явственно помнил этот сон, что обычно со мной не бывает. Я нашел информацию в интернете о подобных случаях, кто-то говорит, что это душа вышла, так сказать, «отдохнуть», кто-то, что это полусонный бред, игра мозга, кто-то склоняется все к тому же влиянию луны.Второй случай. Произошел он спустя месяца три после первого. Снова я сплю, и снится мне сон. Гонится за мной какой-то человек, я убегаю. В конце концов он меня догоняет, зажимает в угол и превращается в какого-то демона, я безоружен и по-простому бью его кулаком в морду. В этот же момент я просыпаюсь и вижу мой кулак, летящий в пустоту. Причем, как только я понял, что это моя рука, она тут же ослабела и рухнула на кровать. Опять же, наутро я очень четко помнил этот сон и пробуждение.Случай третий. Снова сплю. Вижу себя со стороны. Я встаю с кровати и иду в комнату родителей. Захожу, они спят. Я поправляю на них одеяло и ухожу в свою комнату. Все это я вижу как будто от третьего лица. Наутро я все это помню. И мама такая с утра говорит, у меня ночью ощущение было, что к нам кто-то в комнату посреди ночи заходил, но проснуться почему-то не смогла. Я не стал ей ничего говорить, а то опять начнут таблетками пичкать.Случай четвертый. Наверное, самый эпичный. У меня в комнате мама рассаду на подоконнике хранила, и однажды ночью, естественно, во сне, я начинаю эту рассаду таскать с подоконника до моей кровати и обратно. Все это от первого лица. И хоть как-то остановиться я не мог. Таскал довольно долго. Причем я не чувствовал ни во сне, ни когда проснулся, никакой усталости. В итоге, когда я утром встал, около моей кровати стояло два ящика рассады. И смешно, и жутко.Больше пока ничего подобного не было. Что это, я не знаю. Если вернулся «лунатизм», то это какая-то его новая форма, потому как раньше я ничего наутро не помнил, а тут только подумаю и вот, все перед глазами, как будто бы только что произошло. Как-то так.

Ключевые слова: Сон лунатизм душа авторская история

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