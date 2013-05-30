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Истории из жизни

Вторая мама

Вспомнила еще одну мистическую историю из моего детства. Было мне тогда лет восемь. Это был не легкий период в жизни, так как наша семья переживала развод. В ночь случившегося мы легли с мамой спать вместе валетом (кто не знает, это значит расположиться для сна ногами и головами в противоположные стороны). Почему, не знаю, может, уже не помню, но посреди ночи я просыпаюсь и вижу, что мама сидит на краю кровати в домашнем халате, который носила очень часто и что-то говорит, только слова совершенно не слышно, будто просто губами шевелит. Это странно мне так показалось, почему вдруг мама ночью не спит, и я села, скинув с себя часть одеяла, и решила её окликнуть, только шепотом, но никакой реакции с её стороны нет. В комнате было достаточно светло от лунного света и света фонарей с улицы, я хорошо могла ее разглядеть, даже рисунок на халате видела очень отчетливо и, конечно, у меня не было ни каких сомнений, что это ни кто другой, как моя мама. Я окликнула ее еще раз, только громче, но реакции снова не было. Она продолжала что-то говорить еле слышно, и ее взгляд был направлен вперед, то есть я видела ее со стороны профиля. Я уже просто злилась от того, что она прекрасно слышит меня, но почему-то игнорирует, и окликнула еще громче. Просто вслух, как обычно разговариваю, но она как замороженная, вообще не реагировала на меня и в этот момент я понимаю, что мама лежит на кровати, я четко ощущала ее ноги под одеялом и перевела взгляд на спящую маму. Почему я сразу не увидела, что она лежит на кровати, не знаю, думаю, что больше увлек вид сидящей мамы. Когда я это поняла, мне стало страшно, кто это сидит, и я медленно легла под одеяло, пока я заползала под него, мама продолжала также сидеть и что-то беззвучно говорить, смотря вперед и ни разу не посмотрев в мою сторону. Я уснула, утром все было как обычно. Маме я рассказала эту историю только пару лет назад. Что это было, кто-нибудь может сказать? То что это не сон я точно знаю!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 03:49
Сегодня, 03:49 by АдиПросмотров: 888Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Видение мама ночь детство оклик шёпот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 291
Разводы, эх эти разводы. Зачем жениться, если разводиться? Дети есть уже, начало совместной жизни есть. И вот на тебе... . Никогда не понимал разводящихся людей.
Очень интересная история, ничего не могу сказать по поводу, кто это был. Но чувствую, здесь описано какое-то необычное свойство двойника. Плюс, спасибо за информацию.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:14
+1
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (794|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 672
Про двойников много историй, вполне и этот случай имеет место быть.... Но надо было всё таки спящую маму разбудить, интересно, что получилось бы...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 10:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 583
на сильном эмоциональном фоне в связи с разводом наблюдался выход астрального двойника мамы
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:30
+1
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Репутация: (1775|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 199
Почему папы наши никогда не раздваиваются?Представляете как здорово было бы. Одна часть папы к другой бабе свалила, а другая в семье осталась. Просто фантастика.А двойник мамы Вам, автор, просто приснился.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: lidia1
Сегодня, 11:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 601
Почти уверена, что ребёнок видел астральное тело матери. Для сторонних наблюдателей это шок.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#6 написал: акжана
Сегодня, 12:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (588|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 698
Астральное тело все-таки имеет довольно слабые размытые очертания, типа эфирного или ауры. Здесь же проявился четкий двойник и даже рисунки на халате были отчетливо видны. По мне так - это либо сон, либо домовой скопировал маму. Плюс!+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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