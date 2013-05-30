Вторая мама

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 03:49

Ади Просмотров: 888 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 03:49 by

Вспомнила еще одну мистическую историю из моего детства. Было мне тогда лет восемь. Это был не легкий период в жизни, так как наша семья переживала развод. В ночь случившегося мы легли с мамой спать вместе валетом (кто не знает, это значит расположиться для сна ногами и головами в противоположные стороны). Почему, не знаю, может, уже не помню, но посреди ночи я просыпаюсь и вижу, что мама сидит на краю кровати в домашнем халате, который носила очень часто и что-то говорит, только слова совершенно не слышно, будто просто губами шевелит. Это странно мне так показалось, почему вдруг мама ночью не спит, и я села, скинув с себя часть одеяла, и решила её окликнуть, только шепотом, но никакой реакции с её стороны нет. В комнате было достаточно светло от лунного света и света фонарей с улицы, я хорошо могла ее разглядеть, даже рисунок на халате видела очень отчетливо и, конечно, у меня не было ни каких сомнений, что это ни кто другой, как моя мама. Я окликнула ее еще раз, только громче, но реакции снова не было. Она продолжала что-то говорить еле слышно, и ее взгляд был направлен вперед, то есть я видела ее со стороны профиля. Я уже просто злилась от того, что она прекрасно слышит меня, но почему-то игнорирует, и окликнула еще громче. Просто вслух, как обычно разговариваю, но она как замороженная, вообще не реагировала на меня и в этот момент я понимаю, что мама лежит на кровати, я четко ощущала ее ноги под одеялом и перевела взгляд на спящую маму. Почему я сразу не увидела, что она лежит на кровати, не знаю, думаю, что больше увлек вид сидящей мамы. Когда я это поняла, мне стало страшно, кто это сидит, и я медленно легла под одеяло, пока я заползала под него, мама продолжала также сидеть и что-то беззвучно говорить, смотря вперед и ни разу не посмотрев в мою сторону. Я уснула, утром все было как обычно. Маме я рассказала эту историю только пару лет назад. Что это было, кто-нибудь может сказать? То что это не сон я точно знаю!

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