Просто приворот

Estellan Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:08 by

Однако вечер обещает быть насыщенным. Я стоял у небольшого частного дома, который в равной мере мог бы бороться и за звание заброшенной хибарки, и старого, но добротного коттеджа. Сумка оттягивала правое плечо, в вечернем воздухе зудело комарье, а внутри черепа мысли о том, что зря я сюда приперся. Постучать все же пришлось.- Вы Марк? – без предисловий обратилась ко мне женщина, открывшая двери.- Да. Здравствуйте.- Здравствуйте, - она посторонилась, давая мне пройти в дом.Внутри дом можно было бы даже назвать уютным, если бы не навязчивый запах тления и развешенные по всем углам иконы. Чудесно. Верующая. Не люблю излишне верующих, и это взаимно. Из моей практики такие люди на людях бьют себя пяткой в грудь и зовут себя верующими, а под покровом ночи ходят к моим коллегам. Причем ходят только три категории, первая – нагадить ближнему, вторая – нагадить ближнему с выгодой для себя, и третья – избавиться от того, что сделали первые две. Еще ни один человек не ходил к колдуну или ведьме с просьбой помочь, допустим, дочери соседки поступить в вуз, увеличить у дядьки урожай в саду или помочь нелюбимом двоюродному брату найти хорошую работу. Ни один. Помимо запаха и икон было еще одно, ощущение конуры. Не убежища от непогоды, а сколоченного наспех домика, где держали на цепи животное. Хоть следов от когтей на полу и не осталось, осталось ощущение безысходности.Конкретно ко мне, почти как к врачу, обращаются только в двух случаях: фигня и капец. Фигня, обычно, это проблемы чисто материального характера: засорился воздуховод, ветка дерева стучит в окно, вызывая у жильцов кондражку, шумят трубы. А вот капец – совсем другой разговор. В этом случае все мои коллеги, чаще всего, потерпели неудачу и вызвали меня сами, обещая интересный «медицинский» казус. Что-то мне подсказывало, что тут как раз второй случай. И подтверждением тому был не только запах тления.Поставив сумку на пол, я умостился на предложенном стуле и сложил руки на столе.- Рассказывайте, как давно это у вас началось?- Да через месяц после похорон и началось. Ходит и ходит, окаянный. Никакого от него спасу нет. Я и молилась, и крестилась, и дом освятила, и к бабке ходила, а он ходит и ходит.К бабке? Ну ясен пень, она меня и вызвала. Сказала, что мертвецы не по ее части, а этот еще и привязан был.- А чего обратились только сейчас? Давно умер?- Да год назад. Он сначала просто ходил, а теперь в дом ломиться начал. У калитки стоял, а теперь в дверь ломится.- Понятно. А от чего умер?- Да спился он. Всю душу вынул своими запоями.- Бил?- Нет. Но пил, чертяка, постоянно. За последние годы ни разу его трезвым не видела.Оно и понятно, самые частые причины смерти от приворота: спился, скурился, сторчался. Впрочем, стоит признать, разрушать себя начинают только сильные духом личности. Слабые сначала стараются избавиться от причины проблемы. А причина… ну тут все понятно. Нельзя быть прикованным цепью и не понимать, кто держит ее второй конец. Вот, собственно, мы и подобрались к сути вопроса.- Понимаю, что дело, скорей всего, давнее. Но, постарайтесь вспомнить, приворот вы на него когда сделали?Женщина побледнела. Не ожидала, да? Никто не ожидает, но и я не первый день на этой работе. Ну вот, как всегда, начинает креститься, бормотать и искать свои таблетки. Все, как всегда. Разнятся лишь люди передо мной. Реакция всегда одинаковая.- Давно это было…- Давайте по сути. Время роли не играет, лишь сам ритуал. Полнолуние?- Да.- На кладбище?- Да.- С кровью?- Да…«Бинхо!» Полный набор для явления качественного мертвеца. Только вот во плоти или вне ее?- Я так понимаю, что ритуал потом не отменяли?- Нет, - качает головой и снова начинает что-то бормотать.- Понятно. Как часто является? В полнолуние? Ничего удивительного. Хорошо, что ночь подходящая. Значит так, идите спать и ни о чем не беспокойтесь. Организую встречу по высшему разряду вашей потеряшке. По результатам, завтра проведем отмену.Ушла, заперлась в своей комнате, оставив в моем ведении гостиную, кухню и дверь на улицу. Ну, посмотрим, что у нас тут за явление.Больше всего времени ушло на то, чтобы перекрыть нечисти доступ в дом. Защита вокруг, символы над окнами и дверьми снаружи в тех комнатах, куда у меня не было доступа и снаружи и внутри там, где доступ был. Осталось лишь дождаться. Расположившись в кресле, я прикрыл глаза.В защиту кто-то бился, что и вывело меня из дремоты. Бился с такой силой, что я несколько обеспокоился. Обычно подобной защиты хватает для того, чтобы отпугнуть призраков и прочую низшую нечисть. То, что сейчас прорывалось в дом, низшей не было. Однако. Пришлось покинуть уютное кресло и пойти посмотреть на гостя.Распахнув дверь, я несколько оторопел. Призраком гость тоже не был. Самый классический махровый мертвец. Не первой свежести, что, впрочем, согласно дате смерти, и не удивительно. Но такого я не ожидал. Поднятый ритуалом из могилы, мертвец бился о защитный контур с силой бульдозера и вонял, как скотомогильник в летний день. Блин. Можно, конечно, его вырубить, но тащить на своем горбу ароматного мертвого дядьку через весь поселок и половину леса, к могиле, в которой он, скорей всего, и не лежал уже давно, я особого энтузиазма не испытывал. Бесследно уничтожить не получится, а если упустить хоть ноготь, он снова начнет являться, правда, не во плоти, но тетке, для полноценного инфаркта, и призрака хватит. Как же меня это заколупало.Пришлось погасить контур и втянуть силу, перетянув на себя, на время, и его поводок. Ага. Заметил. Очень хорошо. Если бы ты еще так не вонял бы. Куда руки тянешь? А ну брысь! Брысь, брысь! Иди, закопайся обратно, хоть до утра. Завтра я придумаю, что с тобой сделать.Пальцы, сложенные щепотью, коснулись лба мертвеца, и на нем загорелась красным вязь символов. Сдерживание. Ненадолго, но на сутки должно хватить. Мертвец замер на мгновение, потоптался на месте, а потом повернулся к лесу передом, а ко мне тылом, и вяло потрусил в ту яму, которую он себе выкопал в качестве временного убежища. Надеюсь, вставать оттуда тебе больше не потребуется.Утро и хозяйка дома застали меня за подготовкой. Из комнаты пришлось вынести все иконы, чтобы не фонили.В принципе, я могу подключиться к любому эгрегору. Проблема в том, что как раз такие привороты делают, подключаясь к христианскому. Пусть и не напрямую, а противоположно, но суть от этого не меняется. Что, по своей сути, эгрегор? Та же энергия, как электричество, можно и дом осветить, и пищу приготовить, и убить, если пальцы в розетку сунуть. Я могу подключиться к любому, с одинаковым успехом можно молиться и Посейдону, и Анубису, и Тору, если хватает сил. Отклик будет. С забытыми работать сложнее, потому, что до них труднее дотянуться. Но если сил хватает… впрочем, я повторяюсь. Коллеги обычно работают с кем-то одним, с кем хорошо налажен контакт, и кто кому больше симпатизирует. Это работает в обе стороны.Дальше пришлось подготовить алтарь. Это тоже не сложно, если уметь. Правда, избавляться от него потом предстоит самостоятельно. Но в данный конкретный момент это мелочи. Подвести женщину к алтарю и объяснить суть отняло не слишком много времени. Замкнуть круг – еще меньше. А вот потом начались пляски с бубном. Не знаю, кто делал этот поводок, но он оказался крепче, чем я думал, и стоило мне разрезать одну нить, как на ее месте возникала новая. Пришлось потянуть силу из невольной коллеги по ремеслу и заставить ее зачитать отказ. Тогда дело пошло на лад. Впрочем, до вечера мы все равно провозились.Закончив ритуал, мокрый, как мышь, я с трудом дополз до кресла и рухнул в него, борясь с желанием отключиться. Женщина, казалось, заснула прямо на том стуле, где сидела. Это не страшно. Восстановится. А кто говорил, что будет легко? Так всегда, сначала вы со своими комнатными ведьмами фентифлюшек накрутите, а мне потом на это свое здоровье грохать.Над кромкой леса показала бок полная луна. Этой ночью должно решиться все, но я, почему-то, был уверен, что мертвец больше не придет. За дверью были все те, типичные ночные звуки: шелест ветра в листве, стрекот кузнечиков, подавали голоса ночные птицы, а вот шаркающей поступи мертвеца не было.Должно быть, в какой-то момент я все же заснул, потому что разбудил меня солнечный лучик, скользнувший по глазам. Спасаясь от него, я попытался повернуться и закрыться одеялом, но одеяла не было, как и кровати. Было лишь кресло, ставшее крайне неудобным, боль в спине и ощущение, что мною всю ночь играли в футбол. Типичный отходняк.Сновавшая по кухне хозяйка, мигом остановилась, увидев в дверях мою фигуру.- Он не пришел, - она сжимала в руках полотенце, с опаской поглядывая на дверь.- Он и не должен был приходить. И не придет, он теперь упокоился.- Никогда не придет?- Никогда. Гарантия фирмы, а фирма веников не вяжет, - усмехнулся я и отправился собирать свое барахло. Стол придется разрубить и сжечь, иначе никак, хорошо, что не металлический.Пока я собирался, женщина сновала вокруг и пыталась благодарить, перемежая эти попытки с попытками сунуть денег. Глупая. Ты так ничего и не поняла. Ни один из вас не понял. И не поймет. Всегда будут те, кто считает магию игрушкой, именно такие как ты считают, что от одного ритуала ничего не будет. Именно такие как ты делают привороты, порчи и считают, что им ничем за это платить не придется. Придется. Всегда. Именно из-за таких как ты и появились такие как я, кто дает мертвым отдохнуть от вас. Только нам отдых и не светит.

Ключевые слова: Мертвец полнолуние ритуал авторская история

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