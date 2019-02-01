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Творческие истории

Я Ведьма - 1. Приворот

Обычный город, и офис на ул. Мира. Второй этаж старого здания, железная дверь и тесный коридор. Сюда приходят люди со своими проблемами. Роза помогает далеко не всем, ведь некоторые люди просто заслуживают, быть несчастными.

"Мира 23, кажется, мы пришли правильно", - сверяются подруги по карте в телефоне. Входят, поднимаются по лестнице, стучатся...

"Войдите!" - раздаётся за дверью, после щелчка замка изнутри двери открываются.

Перед ними стоит женщина 40-45 лет, чёрные длинные волосы, крючковатый нос, и живые чёрные глаза.

"Здравствуйте, вы Роза?" - спрашивает неуверенно Наташа, и Роза кивает.

Тогда обе девушки усаживаются перед столом Розы, в мягкие кресла, и начинается разговор, с изливанием проблемы.

- Мы тут Марине принца на белом коне наколдовать хотели, а он возьми, да и превратись в тыкву, - жаловалась Наташа.

- Приворотом пользовались, - и девушки, соглашаясь, вытаскивают из кармана мятый листочек с описанием ритуалов.

- Сведение дорог, Морок, а вот и сам Приворот, - пробежала глазами Роза, вслух высказывая свои мысли.

- Ошибка не нова, новички в таких делах часто делают промашки. Я же правильно понимаю, у парня теперь не стоит?! - и Роза попала в точку, Марина аж раскраснелась.

- Да, всё верно, - и Марина замялась, -Раньше всё было нормально, а теперь вообще никак.

- Как часто приворот подновляли? - это был решающий вопрос Розы.

- Каждую неделю, как и морок, - непонимающе ответили девушки.

- Вот в этом и суть проблемы. Пробили вы парню чакру половую своей магией, - выдала Роза, и девушки стали перешёптываться.

- Лечение выйдет долго и дорого. Если ты его не любишь, проще найти нового и здорового. Этот от тебя всё равно уйдёт, когда морок спадёт, - попросила Роза расставить приоритеты.

Наташа сразу же посмотрела на Марину, та думала. Правда недолго, и уже Марина, косо взглянув на Наташу, подмигнула ей, и ответила Розе:

- Знаете, я, пожалуй, нового парня себе найду, а этот, да пропади он пропадом, со своими проблемами. Я девка молодая, у меня ещё сотня таких как он будет.

- Дело твоё, - согласилась Роза.

Девушки заплатили за консультацию и ушли, а за дверью уже стоял следующий. И Роза его выпустила, это был парень 25 лет...

(...)

В конце недели, после работы, Роза медитировала, прислонившись спиной к стене, и ей пришло видение двух возможных вариантов развития событий для Марины.

В одном из которых Марина всё расскажет своему парню, и тот её бросит. А она сама в конце концов станет чёрной вдовой, вгоняя мужчин в могилу своими черномагическими кладбищенскими приворотами.

Второй же был настолько ужасен, что Роза сразу набрала Марину, но трубку взяла её мама. Парню Марины от морока снесло крышу, и он убил её, а затем и себя.

Девушки, Наташа и Марина, решили не останавливаться на достигнутом и самостоятельно излечить парня всё теми же методами, но у них ничего не вышло.

Когда мама Марины передала трубку Наташе, та ревела, прося прощение, что они её не послушали, и сделали всё на авось. После этого разговора Роза больше не разговаривала с Наташей. А та бросила заниматься магией, но по судьбе из-за этого греха у неё шло только одиночество и бездетность.

Это был печальный, но закономерный финал для обеих девушек, решивших, что они могут поиграть в господа бога. Но за любую магию всегда приходится платить, рано или поздно.
Сегодня, 11:01 by KamazokПросмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Девушки принц приворот морок расплата авторская история

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