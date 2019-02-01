Я Ведьма - 1. Приворот

Kamazok Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:01 by

Обычный город, и офис на ул. Мира. Второй этаж старого здания, железная дверь и тесный коридор. Сюда приходят люди со своими проблемами. Роза помогает далеко не всем, ведь некоторые люди просто заслуживают, быть несчастными."Мира 23, кажется, мы пришли правильно", - сверяются подруги по карте в телефоне. Входят, поднимаются по лестнице, стучатся..."Войдите!" - раздаётся за дверью, после щелчка замка изнутри двери открываются.Перед ними стоит женщина 40-45 лет, чёрные длинные волосы, крючковатый нос, и живые чёрные глаза."Здравствуйте, вы Роза?" - спрашивает неуверенно Наташа, и Роза кивает.Тогда обе девушки усаживаются перед столом Розы, в мягкие кресла, и начинается разговор, с изливанием проблемы.- Мы тут Марине принца на белом коне наколдовать хотели, а он возьми, да и превратись в тыкву, - жаловалась Наташа.- Приворотом пользовались, - и девушки, соглашаясь, вытаскивают из кармана мятый листочек с описанием ритуалов.- Сведение дорог, Морок, а вот и сам Приворот, - пробежала глазами Роза, вслух высказывая свои мысли.- Ошибка не нова, новички в таких делах часто делают промашки. Я же правильно понимаю, у парня теперь не стоит?! - и Роза попала в точку, Марина аж раскраснелась.- Да, всё верно, - и Марина замялась, -Раньше всё было нормально, а теперь вообще никак.- Как часто приворот подновляли? - это был решающий вопрос Розы.- Каждую неделю, как и морок, - непонимающе ответили девушки.- Вот в этом и суть проблемы. Пробили вы парню чакру половую своей магией, - выдала Роза, и девушки стали перешёптываться.- Лечение выйдет долго и дорого. Если ты его не любишь, проще найти нового и здорового. Этот от тебя всё равно уйдёт, когда морок спадёт, - попросила Роза расставить приоритеты.Наташа сразу же посмотрела на Марину, та думала. Правда недолго, и уже Марина, косо взглянув на Наташу, подмигнула ей, и ответила Розе:- Знаете, я, пожалуй, нового парня себе найду, а этот, да пропади он пропадом, со своими проблемами. Я девка молодая, у меня ещё сотня таких как он будет.- Дело твоё, - согласилась Роза.Девушки заплатили за консультацию и ушли, а за дверью уже стоял следующий. И Роза его выпустила, это был парень 25 лет...(...)В конце недели, после работы, Роза медитировала, прислонившись спиной к стене, и ей пришло видение двух возможных вариантов развития событий для Марины.В одном из которых Марина всё расскажет своему парню, и тот её бросит. А она сама в конце концов станет чёрной вдовой, вгоняя мужчин в могилу своими черномагическими кладбищенскими приворотами.Второй же был настолько ужасен, что Роза сразу набрала Марину, но трубку взяла её мама. Парню Марины от морока снесло крышу, и он убил её, а затем и себя.Девушки, Наташа и Марина, решили не останавливаться на достигнутом и самостоятельно излечить парня всё теми же методами, но у них ничего не вышло.Когда мама Марины передала трубку Наташе, та ревела, прося прощение, что они её не послушали, и сделали всё на авось. После этого разговора Роза больше не разговаривала с Наташей. А та бросила заниматься магией, но по судьбе из-за этого греха у неё шло только одиночество и бездетность.Это был печальный, но закономерный финал для обеих девушек, решивших, что они могут поиграть в господа бога. Но за любую магию всегда приходится платить, рано или поздно.

Ключевые слова: Девушки принц приворот морок расплата авторская история

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