Вторая жизнь после смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:08 by

У нас с Аллой было много общего. Нам нравились одни и те же фильмы, книги, развлечения. Мы были ровесницами. Подруга была грациозной, стройной и очень красивой. Её зелёные глаза поражали огоньком и игривостью.– Иногда мне снится, будто я кошка. Около меня постоянно дети. И я обожаю чудесного мальчика и задорную девочку, – рассказывала Алла. – Мне всегда удаётся почувствовать приближающиеся беды, поэтому я оберегаю малышей. Точно помню, что у девочки голубые глаза, а у мальчика светлые волосы. Я в виде кошки постоянно с ними…Подруга очень неудачно вышла замуж. Её супруг был наркоманом. Периодически он отказывался от своей привычки, но вскоре возвращался к разрушительному образу жизни. Алла не опускала руки. Но их сын, к несчастью, повторил судьбу отца…Моя дочь родила двоих детей – девочку Сонечку и мальчика Венечку. Алла проводила с ними много времени. Она обожала малышей.– Именно их я видела в своих сновидениях, – как-то призналась она. – Я охраняла твоих внуков. Мне так хочется стать бабушкой…Когда подруга говорила это, её голос дрожал.– У тебя всё впереди, – я старалась утешить её.– Кто свяжет свою жизнь с наркоманом? Не будет у меня внуков. Зато я всегда буду защищать твоих малышей!Однажды мы случайно встретились. Я гуляла с детьми. Алла пригласила всех к ней в гости. Но у меня были неотложные дела и я отказалась. Утром следующего дня мне сообщили, что Алла умерла. У неё остановилось сердце. На похоронах я не смогла сдержать эмоции.– Это вы стали причиной её смерти! – Кричала я на мужа и сына подруги. – Только теперь она сможет отдохнуть. Но на вас вина останется навсегда!Я корила себя за то, что не поехала к Алле. Она мечтала чаще проводить время с моими внуками…Я никогда не видела её во сне. Но порой подруга мерещилась мне в лицах прохожих. Как-то в её день рождения я грустила на кухне, вспоминая наши встречи. Неожиданно я услышала голоса внуков, которые играли во дворе.– Бабуля! Мы нашли кошку! Смотри!Я увидела красивую кошку. Она с важным видом расхаживала по улице.– Откуда к нам приблудилась такая кошечка? У соседей я тебя не видела, – сказала я.Наша собака не выносила котов. Она сразу же срывалась на лай при их виде. Однако сейчас она спокойно следила за новой подругой, словно давно знает её. Соня вскоре пришла домой, чтобы посмотреть любимый мультфильм.А Веня решил ещё поиграть. Я сидела на веранде, когда ко мне приблизилась кошка. Она издавала какие-то странные звуки, напоминавшие рычание и даже крик.– Ты есть хочешь? – С недоумением спросила я.Кошка побежала за дверь, а затем стремительно вернулась. Она повторяла эти действия много раз. Я не могла разобрать, что ей нужно. Тогда кошка прыгнула на меня и вцепилась в мою руку. Я поняла, что она зовёт меня.Когда я выбежала за ней, выяснилось, что Веня полез на дерево, а спуститься не смог. Мальчику было очень страшно. Я сняла его и начала ругать. Он заплакал. Спасительница расположилась рядом и стала ластиться. Она старалась успокоить малыша и постоянно оглядывалась, чтобы посмотреть на меня.Кошка пыталась дать мне намёк. Присмотревшись, я увидела на её шее своеобразный воротничок, который напоминал кулон. Я вспомнила, что подобное украшение всегда носила Алла. В нём её даже хоронили…Это прозвучит странно, но в тот день я впервые подумала о том, что душа подруги явилась к нам в образе кошки. Я сходила в дом, чтобы взять сигареты. Когда вернулась, обнаружила, что наша гостья убежала.Следующим утром она снова пришла, причём тогда, когда я думала об Алле. Прибежала Сонечка. Она заливалась слезами. Девочка сказала, что кошка поцарапала её.– Как это произошло? – Уточнила я.– Я была за воротами, – виновато сказала внучка.Неподалёку от нашего дома проходит трасса. По ней постоянно ездят фуры.– Я спускалась по дорожке, а кошка начала шипеть, – продолжала Соня. – Потом она поцарапала меня. Мне стало так больно!– Сонечка, кошка уберегла тебя! Она твоя спасительница. Представь, что могло случиться, если бы ехала машина, а ты оказалась на дороге?Когда малышка ушла внутрь, мне захотелось поблагодарить кошку. Но её нигде не было…Ночью из-за ветра открылось окно. Я увидела в свете луны силуэт женщины.– Ничего не бойся! Я всегда буду рядом и сумею защитить детей, – произнёс знакомый голос. – Их никто не обидит!Видение постепенно растворялось в темноте. Спустя некоторое время Соня заболела. У неё была высокая температура. Внучка начала бредить.В доме не оказалось лекарств и моя дочь бросилась в аптеку. Я отлучилась на кухню. Когда вернулась, Соня выглядывала в окно. Я дотронулась до её лба. Жар спал.– Бабушка, я заснула и увидела какую-то тётю, – рассказывала девочка. – Она гладила меня по голове. А затем она стала нашей кошкой…Автор - неизвестен.

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