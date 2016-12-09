Большой семейный вечер– Я дома!
Таксист Пряхин, выбив ирландским танцем остатки снежной жижи из подошв, зашёл в квартиру и с шумом закрыл дверь.
– Привет! – отозвалась из своей комнаты дочь Пряхина, – Как смена?
– Да как обычно в выходные. Полдороги выё***ются, полдороги блюют на сиденье.
– Ну пааааааап!
– Извини. – Пряхин заглянул в комнату: дочь по-турецки сидела на диване и что-то набирала в ноутбуке, закусив пухлую губу. – У нас пожрать есть чо, Даш?
– Слуууууушай. У меня колок завтра, сижу впитываю с утра, не готовила ничо…
– Пиццу закажи тогда по интернетам своим?
– Ок! – засветилась Пряхина своим необязательным восемьнадцатилетием. – Тебе мексиканскую?
– И сыра пусть нормально нафигачат в этот раз, жулики!
Пряхин с пакетом прошёл в маленькую ванную, включил воду погорячее, отодрал от мыльницы прилипший обмылок. Посмотрел в зеркало – нда, видок, совсем замотался с этой работой: бородень с проседью, да и подстричься бы не помешало.
– Ты прекрасен, спору нет! – произнесло Зеркало, обдав Пряхина сарказмом. – Для неолита там или раннего Средневеко…
– Ой бл*, заткнись. – беззлобно перебил улыбнувшийся Пряхин и достал из пакета флакон с моющим. – Я тебе «Хелпа» купил. С праздником!
– Хоть не «Ароматы весны», надеюсь? Эти фабричные дебилы вообще когда-нибудь нюхали настоящие ромашки?!
– Не ссы, этот с лимоном.
– О, за**ца, благодарствую!
Пряхин уже собрался уходить, когда заметил, что в ванной что-то не так. Его мужской шампунь. Он стоял на углу ванной. Но Пряхин всегда ставил его на полку. Это был один из непреложных законов перфекциониста в завязке.
– Кто здесь был? – спросил Пряхин.
– Никого, – быстро ответило Зеркало.
– Ладно. Сейчас разберёмся, – грозно проурчал Пряхин и двинулся в коридор.
– Стой! – крикнуло Зеркало шёпотом. Пряхин остановился и закрыл дверь. – Он нормальный вроде пацан, её сокурсник, как я поняло. Пришёл трезвый, с апельсинками. Есть пара-тройка татух, так, баловство.
– Его… Бл**ть! Почему ты ничего не сделало?!
– А что я должно было сделать по-твоему?!
– Я не знаю… Спугнуть или… Он мылся!!! А раз мылся, значит они… Он Дашку… Того!!! Мляяяяяя! – Пряхин схватился за нестриженную голову.
– Ну да, потрахались малёк, не без этого. Что им, в лото рубиться в восемьнадцать?!
– Да ты не понимаешь, это же пи…
– Слушай. «Пи..» был 500 лет назад, когда 12-летнюю трофейную княгиню драли всем экскадроном…
– Я не хочу слушать эту дичь!!! – замахал руками Пряхин.
– … а сейчас опять всё красиво было, свечи-***чи, музон романтик, с презиками, поцелуйчиками.
– Что значит «опять»?!
– Да они встречаются с поступления, первые глупые чистые отношения, всё норм.
– Она ж еще совсем ребёнок… – Пряхин тяжело опустился на край ванной. – Не понимает ни ***, не знает…
– Я всё ей рассказало-объяснило, не боись. Слушай, Пряхин. Я знаю, ты ща думаешь, что сделать первым – на Даху наорать или Егора от****ить. Выбор так се – в любом случае будешь мудлом. А, знаешь, по опыту – мелкие девки мудлу мстят. А друзьям не мстят. Так что будь другом – будь другом. Доверься мне.
…Любой вменяемый человек не доверяет говорящему Зеркалу. Это странно. Но Зеркало Пряхина – другой случай. Оно попало к нему 12 лет назад. Пряхин был тогда в запое жутком – жену его рак сожрал, ничего не помогло. Ни врачи с терапиями, ни бабки с заговорами. Пряхин брёл из магазина с очередным литром и увидел валяющееся у мусорного бака Зеркало.
– Заберите меня к себе, мужчина! – попросило Зеркало.
Пряхин поржал, удивившись про себя такому виду «белочки», но Зеркало забрал. Зеркалу была тысяча лет. Первые лет 900 оно, как и подобает говорящим Зеркалам, занималось восхвалением своих хозяев. Последним это никак не помогало, постепенно превращая их в офуевших от собственной «исключительности» напыщенных ублюдков. Это была стратегия выживания – когда хозяева, оказавшись в полном жизненном дерьме, наконец понимали, что во всех их бедах виновато льстивое Зеркало, они никогда не разбивали его, а дарили «лучшим друзьям и подругам». И Зеркала продолжали исправно вгонять уже новых господ в умопомрачение. Так делало и Зеркало Пряхина, пока не попало к одному австрийскому художнику. Он был так себе талант, но при помощи нового «друга» возомнил себя лучшим в мире, и разумеется съехал с катушек, когда понял, что первый же знакомый еврей пишет в сто раз лучше. Потом был дар зеркала одному грузину (Зеркало до сих пор не избавилось от желтого налета табака из его трубки), годы войны и Холокоста. Тогда Зеркало поняло, что к любому человеку нужен индивидуальный подход. И попало к Пряхину.
Сначала оно молча наблюдало, как он пил, ожидая его возвращения в реальность. По опыту Зеркало знало, что морализаторством тут не поможешь. Но оно просчиталось – в одну ночь Пряхин зашел в ванную, улыбнулся, снял ремень и повесился на батарее. Зеркало орало визгливым женским голосом «помогите, убивают!!!», пока соседское недовольство не перевесило безразличие и трусость, и те не вызвали полицию. Та взломала дверь и вытащила Пряхина из смертельной петли. Он продолжил пить, и Зеркало сменило тактику. Каждый раз, когда Пряхин глядел в него, оно показывало ему дочь. Через неделю Пряхин понял намёк, умылся и закодировался к чертям собачьим. Потом он чуть не женился на Девятовской, но и тут Зеркало его спасло. Когда Девятовская, закрывшись в ванной, позвонила подруге и расписывала квадратные метры Пряхина, жалуясь на малолетнюю «помеху», Зеркало не выдержало.
– УУУУУУ, МЛЯЯЯЯЯЯ!!!! – нечеловеческим голосом завопило оно и показало девочку из «Звонка». Девятовская уронила телефон в унитаз, выпрыгнула из кружевных трусов и больше никогда не появлялась на пряхинском горизонте.
Пока Пряхин наслаждался всеми прелестями запоя, Зеркало занималось его 6-летней дочерью. Ребёнок еще верил в сказки, поэтому Зеркало боготворил и слушался. За всё время Зеркало терпеливо ответило на три миллиона вопросов, прокомментировало 7 тысяч рисунков (в том числе и на себе) и кулинарных рецептов. А после того, как Пряхиной исполнилось 13, оно выслушало 44 тысячи душещипательных историй про мальчиков. Зеркало помогало Даше одеваться, делало вместе с ней уроки и отучало жрать всё подряд. Стимулами для всего этого были отражения таких «прынцев» и будущих Даш, что та тут же бросалась за учебники и прятала конфеты обратно в шкаф. Зеркало гнобило, троллило и всячески издевалось над ними обоими, что было совершенно не по Зеркальному Кодексу. Но было по-человечески, и Пряхины никому его не передаривали – членов семьи дарить вообще не принято.
…И поэтому Пряхин доверился Зеркалу. Вышел из ванной и направился в комнату дочери.
– Пиццу заказала, Дашуля? – спросил он как можно беззаботней. Но он был отвратительным актёром, и Даша, посмотрев на него, сразу обо всём догадалась.
– Оно сдало меня, да?
– Но надо отдать ему должное – не сразу.
– Вот сучка полированная!
– Я всё слышу! – проворчало Зеркало из ванной.
– Орать будешь? – спросила Даша отца.
– Пригласи его как-нибудь. Мне ж интересно. И если он наркоман, пусть герыча прихватит, а то я кокс не люблю.
– Папа!!!
– Я шучу. Посмотрим под пиццу телик?
– Давай. Сегодня «Мстители» в одиннадцать.
– Зеркало!!! Ты «Мстителей» будешь зырить? Под свой «лимон»?
– А какая часть?
– «Эра Альтрона» вроде.
– Оооо. Тащите меня в комнату! Даха, чур прыщи на меня не давить!
– Пап, ну чо оно издевается?!
– Доча, Зеркало старенькое, в маразме, не обращай внимания. Ща лимоновым «Хэлпом» на него брызнем, его ваще от этила развезёт.
– Ооооой, смешно-то как, господи! Звоните Боттичелли – есть тема для картины «Рождение стендапера»…
Короче, большой семейный вечер начался.
Автор: Кирилл Ситников.
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Сегодня, 11:37 by ЛетягаПросмотров: 84Комментарии: 1
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