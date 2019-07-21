Гонка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

SaD_Devil Просмотров: 44 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:42 by

Она бежала.Она бежала так быстро, как только могла.Она спотыкалась о камни, падала, поднималась на ноги и снова пускалась в гонку, в которой не могла победить.Автострада не лучшее место для подобного забега. Битое стекло, остовы железных чудовищ, изъеденные ржавчиной, иссохшие трупы тех, кто уже проиграл в гонке со смертью.Она продолжала бежать, огибая препятствия, перепрыгивая широкие трещины в дорожном покрытии, падала и снова вставала.Рюкзак на взмокшей спине не прибавлял скорости, а тень крылатой Смерти неумолимо грозила настигнуть очередного Искателя.- Вода, медикаменты, книга, ИРП, фонарь... черт, лишь бы успеть к тоннелю, туда не пролезет, слишком большой!Девушка раз за разом перечисляла в голове свои трофеи, ради которых пришлось рисковать своей жизнью.- Вода, медикаменты, книга...Громкий клекот прервал ее мысли, и огромная тень на мгновение закрыла собой свет, чтобы через секунду явить победителя гонки.Прыжок в сторону.Огромные когти вспороли асфальт, как старую парусину.Перекат.Еще прыжок.Хруст подвернутой лодыжки.Огромная туша чудовища грузно села на ржавый автомобиль, смяв его крышу, как картон.Девушка больше не могла бежать.Гонка закончилась.Пришло время награды.Упав на колени перед своим ужасным палачом, она беззвучно заплакала.Победитель, осознав, что добыча больше никуда не денется, неспешно слез со своего ржавого пьедестала, опираясь на пару огромных кожистых крыльев.Вторая пара крыльев с шелестом сложилась за спиной.Девушка продолжала сидеть, не поднимая глаз на чудовище.Ее губы дрожали, а стук сердца, казалось, отбивал чечетку.Чудовище с шумом втянуло воздух.Страх.Отчаяние.Кровь.Пир.Пара угольно-черных глаз заметила движение добычи.Акт бессмысленного сопротивления?Шелест.Рука девушки скользит к груди.Блеск.Крохотное лезвие зажато дрожащими пальцами.Взмах.Фонтан с запахом мокрого железа орошает асфальт, и тело девушки падает ничком в лужу собственной крови.На ее губах застыла улыбка.Утешительный приз для проигравшего.Обескураженное чудовище в секунду сокращает расстояние до трупа.Воздух пахнет кровью, но не победой.Длинные челюсти смыкаются на теле жертвы и с силой отшвыривают его на несколько метров в сторону.Бессмысленная гонка, бессмысленная победа.Оно расправляет крылья и с парой мощных взмахов взмывает ввысь.Оно озлоблено.Оно удивлено.Оно расстроено.Спустя время, чудовище находит отдых на крыше старого монастыря.Длинный хвост обвивает потемневший от времени огромный крест, цепкие когти удерживают грациозное змеиное тело на высоте.Солнце садится, и чудовище в последний раз нарушает покой пустошей своим клекотом, замирая в ожидании следующей гонки.

Ключевые слова: Чудовище гонка девушка авторская история

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