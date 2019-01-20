Кровавая гонка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51

Причина: Авторская стилистика сохранена

folko92 Просмотров: 59 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 06:51 by

На небе было много старых ран,И на теле планеты появился Шрам.Апокалипсис землю накрыл,Ужас в глазах каждого застыл.Люди бежали, спасения от смерти ища,Но корпорация Харт выгоду в Шраме нашла.Подопытными были целые города,Харт достигла безмерной власти, о да!Кровь питает движок,Если будешь последним, дружок.Взорвется твоя голова,Кровавая гонка, их забава.О нет, - это шоу, а не беспредел,Всегда кровавых представлений кто-то хотел.Добро пожаловать на Кровавую гонку, отключите мозги,Удовольствий и зрелищ получите вы, этого шоу рабы.

Ключевые слова: Апокалипсис шоу шрам авторский стих

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