Кровавая гонкаНа небе было много старых ран,
И на теле планеты появился Шрам.
Апокалипсис землю накрыл,
Ужас в глазах каждого застыл.
Люди бежали, спасения от смерти ища,
Но корпорация Харт выгоду в Шраме нашла.
Подопытными были целые города,
Харт достигла безмерной власти, о да!
Кровь питает движок,
Если будешь последним, дружок.
Взорвется твоя голова,
Кровавая гонка, их забава.
О нет, - это шоу, а не беспредел,
Всегда кровавых представлений кто-то хотел.
Добро пожаловать на Кровавую гонку, отключите мозги,
Удовольствий и зрелищ получите вы, этого шоу рабы.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:51 by folko92Просмотров: 59Комментарии: 3
Ключевые слова: Апокалипсис шоу шрам авторский стих