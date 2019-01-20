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Стихи

Кровавая гонка

На небе было много старых ран,
И на теле планеты появился Шрам.
Апокалипсис землю накрыл,
Ужас в глазах каждого застыл.
Люди бежали, спасения от смерти ища,
Но корпорация Харт выгоду в Шраме нашла.
Подопытными были целые города,
Харт достигла безмерной власти, о да!
Кровь питает движок,
Если будешь последним, дружок.
Взорвется твоя голова,
Кровавая гонка, их забава.
О нет, - это шоу, а не беспредел,
Всегда кровавых представлений кто-то хотел.
Добро пожаловать на Кровавую гонку, отключите мозги,
Удовольствий и зрелищ получите вы, этого шоу рабы.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:51 by folko92Просмотров: 59Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Апокалипсис шоу шрам авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 08:26
0
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Группа: Авторы
Репутация: (35|0)
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Комментариев: 632
Автор, а где размер и рифма? Голова- забавА? Минус не ставлю, но плюсовать тут не за что.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#2 написал: Uralets85
Сегодня, 12:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Писалось бездумно, скороспело, наверное под новомодный рэпчик, потому что стихами это не назовёшь, а под рэп пойдёт.
Зарегистрирован: 4.02.2014
#3 написал: Sniff
Сегодня, 14:41
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (35|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 632
Под рэп даже состав на " Дошираке" пойдет! И правила дорожного движения)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
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