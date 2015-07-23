Богатырь с пистолетом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sniff Просмотров: 14 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:56 by

- Миша! Миша! Мишка, не слышишь?Лена, причесываясь на ходу, открыла дверь в комнату сына. Ну конечно, снова смотрит мультик про любимых богатырей.- Сынуля, я уйду ненадолго, побудешь дома?- М-а-а-а я с тобой, - тут же заныл Мишка.- Нет, я быстро, по делам сбегаю и вернусь. Киндер купить тебе?Договорившись с мелким, Лена вышла из дома. Перед подъездом, на лавочке чинно сидели бабушки, дыша свежим воздухом. А заодно и держа руку на пульсе всего дома. Кто, если не они?!- Добрый день!- Здравствуй, Леночка, - дружно откликнулись обе соседки - сухонькая и шустрая Тамара Ивановна и степенная, медлительная Людмила Федоровна.- Выходная сегодня? А сынок в садике?- Дома оставила, пусть отдохнёт. Ну, побежала я, а то он один сидит.Бабушки проводили соседку взглядами, и одна из них поднялась с лавочки.- Домой собралась, Тамара? - разочарованно спросила приятельницу Людмила Федоровна.- Да, давление еще не мерила сегодня.Зайдя в подъезд, Тамара, неожиданно быстро для пожилой женщины, заспешила вверх по лестнице. Пройдя свой второй этаж, она поднялась на третий, где жили Лена и Мишка.Тамара Ивановна производила впечатление милой и интеллигентной дамы, но если бы кто-то смог прочитать ее мысли... Кошмары были бы ему обеспечены.Седовласая, всегда добрая и вежливая, соседка была ведьмой. Не какой-то там гадалкой или знахаркой, а самой настоящей черной ведьмой.Хорошо, что она жила в многоквартирном доме, где никто не подозревал, что разные неприятности, происходившие нередко, как и в любом дворе, были далеко не все случайны.Разбитые на ровном месте детские локти и колени, внезапная ярость обычно ласковой и безобидной домашней собачки, гнев дворника на вандалов, вытоптавших клумбы - все это были очень удобные возможности запастись негативной энергией.Но этого было мало, тем более ведьмина правнучка Маруся, сидевшая в девках по причине склочного характера, требовала у бабушки приворотный талисман. А попробуй его сделай, сколько сил уйдет!Поэтому ведьма и собиралась вернуться к своему привычному рациону и тянуть эмоции и энергию напрямую от людей. И начать она решила с Мишки, очень удачно оставшегося сегодня дома.Тамара Ивановна подошла к двери соседки и нажала на кнопку звонка.- Кто там? - послышалось из-за двери.- Мишенька, это я, баба Тома, открой, пожалуйста, - сладким голосом ответила ведьма.- Мама сказала - никому не открывать.- Ты же меня знаешь, открой, мы с тобой поиграем!- В богатырей?- Во что захочешь, Мишенька.Дверь распахнулась, и мальчик радостно запрыгал вокруг гостьи.- Баб Тома, только я буду Алеша, а ты - враги! И давай, будто у Алеши пистолет был! Он как стрельнет!Ведьма ласково улыбалась, соглашалась на все, а сама думала, как же лучше подобраться к ребенку. Надо хотя бы взять его за руку, а как это сделать, если он ни секунды не стоит на месте!А Миша, тем временем, успел примчаться с пластмассовым мечом и сунуть его бабке. Себе богатырь притащил водяной пистолет.- Баб Тома, ты как будто в засаде, а я как будто мимо иду!Ведьма зашла за штору. "Сейчас, сейчас, маленький паршивец, только подойди поближе!"Но богатырь думал по-другому. Он подскочил к засаде неприятеля, отдернул штору и, с боевым кличем: "А отведай-ка, враг, силушки богатырский!", - выпустил в бабку струйку воды из своего водяного пистолета, попав по ногам.Мишка вовсе не хотел обидеть добрую бабу Тому, и только раскрыл рот от удивления, когда та, оглушительно завизжав, метнулась ко входной двери.- А ты куда?! Мы же не доиграли еще!Ведьма, дергая дверную ручку, прошипела сквозь зубы:- Голова у меня заболела, пойду домой.Очутившись на лестнице, она рванула вниз, к своей квартире, тихо подвывая на ходу.Когда Лена пришла домой, все было мирно и спокойно, только в полторашке со святой водой, стоявшей в кухонном шкафчике, поубавилось содержимого. "Наверное, Мишка пил", - подумала Лена.Она так и не узнала о визите и внезапной" болезни" соседки, как и о том, что сын, торопясь играть, не стал тащить табуретку к крану, а наполнил свой пистолет водичкой, которую она сама принесла из церкви.

Ключевые слова: Мальчик ведьма богатырь пистолет авторская история

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