Богатырь с пистолетом
- Миша! Миша! Мишка, не слышишь?
Лена, причесываясь на ходу, открыла дверь в комнату сына. Ну конечно, снова смотрит мультик про любимых богатырей.
- Сынуля, я уйду ненадолго, побудешь дома?
- М-а-а-а я с тобой, - тут же заныл Мишка.
- Нет, я быстро, по делам сбегаю и вернусь. Киндер купить тебе?
Договорившись с мелким, Лена вышла из дома. Перед подъездом, на лавочке чинно сидели бабушки, дыша свежим воздухом. А заодно и держа руку на пульсе всего дома. Кто, если не они?!
- Добрый день!
- Здравствуй, Леночка, - дружно откликнулись обе соседки - сухонькая и шустрая Тамара Ивановна и степенная, медлительная Людмила Федоровна.
- Выходная сегодня? А сынок в садике?
- Дома оставила, пусть отдохнёт. Ну, побежала я, а то он один сидит.
Бабушки проводили соседку взглядами, и одна из них поднялась с лавочки.
- Домой собралась, Тамара? - разочарованно спросила приятельницу Людмила Федоровна.
- Да, давление еще не мерила сегодня.
Зайдя в подъезд, Тамара, неожиданно быстро для пожилой женщины, заспешила вверх по лестнице. Пройдя свой второй этаж, она поднялась на третий, где жили Лена и Мишка.
Тамара Ивановна производила впечатление милой и интеллигентной дамы, но если бы кто-то смог прочитать ее мысли... Кошмары были бы ему обеспечены.
Седовласая, всегда добрая и вежливая, соседка была ведьмой. Не какой-то там гадалкой или знахаркой, а самой настоящей черной ведьмой.
Хорошо, что она жила в многоквартирном доме, где никто не подозревал, что разные неприятности, происходившие нередко, как и в любом дворе, были далеко не все случайны.
Разбитые на ровном месте детские локти и колени, внезапная ярость обычно ласковой и безобидной домашней собачки, гнев дворника на вандалов, вытоптавших клумбы - все это были очень удобные возможности запастись негативной энергией.
Но этого было мало, тем более ведьмина правнучка Маруся, сидевшая в девках по причине склочного характера, требовала у бабушки приворотный талисман. А попробуй его сделай, сколько сил уйдет!
Поэтому ведьма и собиралась вернуться к своему привычному рациону и тянуть эмоции и энергию напрямую от людей. И начать она решила с Мишки, очень удачно оставшегося сегодня дома.
Тамара Ивановна подошла к двери соседки и нажала на кнопку звонка.
- Кто там? - послышалось из-за двери.
- Мишенька, это я, баба Тома, открой, пожалуйста, - сладким голосом ответила ведьма.
- Мама сказала - никому не открывать.
- Ты же меня знаешь, открой, мы с тобой поиграем!
- В богатырей?
- Во что захочешь, Мишенька.
Дверь распахнулась, и мальчик радостно запрыгал вокруг гостьи.
- Баб Тома, только я буду Алеша, а ты - враги! И давай, будто у Алеши пистолет был! Он как стрельнет!
Ведьма ласково улыбалась, соглашалась на все, а сама думала, как же лучше подобраться к ребенку. Надо хотя бы взять его за руку, а как это сделать, если он ни секунды не стоит на месте!
А Миша, тем временем, успел примчаться с пластмассовым мечом и сунуть его бабке. Себе богатырь притащил водяной пистолет.
- Баб Тома, ты как будто в засаде, а я как будто мимо иду!
Ведьма зашла за штору. "Сейчас, сейчас, маленький паршивец, только подойди поближе!"
Но богатырь думал по-другому. Он подскочил к засаде неприятеля, отдернул штору и, с боевым кличем: "А отведай-ка, враг, силушки богатырский!", - выпустил в бабку струйку воды из своего водяного пистолета, попав по ногам.
Мишка вовсе не хотел обидеть добрую бабу Тому, и только раскрыл рот от удивления, когда та, оглушительно завизжав, метнулась ко входной двери.
- А ты куда?! Мы же не доиграли еще!
Ведьма, дергая дверную ручку, прошипела сквозь зубы:
- Голова у меня заболела, пойду домой.
Очутившись на лестнице, она рванула вниз, к своей квартире, тихо подвывая на ходу.
Когда Лена пришла домой, все было мирно и спокойно, только в полторашке со святой водой, стоявшей в кухонном шкафчике, поубавилось содержимого. "Наверное, Мишка пил", - подумала Лена.
Она так и не узнала о визите и внезапной" болезни" соседки, как и о том, что сын, торопясь играть, не стал тащить табуретку к крану, а наполнил свой пистолет водичкой, которую она сама принесла из церкви.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:56 by SniffПросмотров: 14Комментарии: 2
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